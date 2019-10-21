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كُتّاب وآراء
عبد النباوي يضع "القضاء والنيابة العامة" في قلب حماية الاقتصاد
قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن دور القضاء في حماية الاستثمار لا ينتهي عند حدود تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، وإنما يتطلب كذلك أن يخضع اجتهاد القضاة للمبادئ الناظمة للأمن القضائي.
وأوضح رئيس النيابة العامة، خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش حول "العدالة والاستثمار، التحديات والرهانات"، إن هذه المبادئ تجعل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين مطمئنين على استثماراتهم وعملياتهم بفضل استقرار الاجتهاد القضائي وتطوره، استجابة لمتطلبات السوق وقواعد المنافسة الحرة وحماية حرية العمل وحقوق الأجراء وضمان استمرار المقاولة.
وأضاف المتحدث: "نعتقد أن الدور الذي يمكن أن يقوم به القضاة، ومن بينهم قضاة النيابة العامة، يعد محورياً في حماية الاقتصاد ودعم الاستثمار والحفاظ على السلم الاجتماعي؛ وهي مؤشرات ينبغي على القاضي استحضارها خلال تطبيق النصوص على الوقائع".
واستطرد عبد النباوي: "يجب ألاّ يغيب عن الأذهان أن جلالة الملك محمد السادس كان قد قال في خطابه للأمة يوم فاتح مارس 2002 إن على القضاء "يتوقف كسبنا لرهان الديمقراطية والتنمية"، وإنه يعزز مناخ الثقة التي تعد حجر الزاوية "للاقتصاد الليبرالي"؛ وهو بذلك يساهم "في النهوض بالاستثمار والنماء الاقتصادي"".
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن "المغرب تأثر بالتحولات الاقتصادية الدولية التي أدت به إلى الدخول في اتفاقيات للتبادل الحر، وصياغة إستراتيجية للارتقاء بتنافسية الصناعة والمقاولات المغربية، كان من معالمها وضع عدة قوانين شكلت ترسانة متكاملة في مجال الأعمال، من بينها مدونة التجارة، والقوانين المتعلقة بالشركات التجارية، وقانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي".
وأشار محمد عبد النباوي إلى أنه بالإضافة إلى تنظيم نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، وإصدار القانون المحدث للمحاكم التجارية، وقوانين حماية الملكية الفكرية والأدبية والصناعية، ومدونة الشغل، وتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، بهدف وضع الآليات القانونية اللازمة لمساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية على تخطي الأزمة التي تعترضها، عبر حزمة من المساطر الخاصة التي تسهل اندماجها من جديد في السوق، وتراعي حقوق باقي الأطراف المرتبطة بها.
وأفاد المسؤول القضائي بأنه بالإضافة إلى اعتماد التدبير اللامتمركز للاستثمار، بإحداث المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث الشباك الوحيد، تسعى الإستراتيجية الوطنية في مجال تحسين مناخ الاستثمار إلى تحسين تصنيف بلادنا ضمن أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الأعمال في أفق سنة 2021.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
و الله العظيم لو كان عندنا قضاء مستقل و نزيه و لا يتحكم فيه من طرف الجهات المختصة في دالك لكان حال المغرب أفضل و أحسن بكثير مما هو عليه لكن مع كامل الأسف الشديد مجرد خرجات ة مؤتمات فارغة ليس هناك أي شيء على الإطلاق على أرض الواقع
إنها الحقيقة المرة ياسادة لنقول الحقيقة كما هي خلاصة القول
وثانيا علاش هذ الاستقلال بلا وضع اليات مراقبة ومحاسبة وتخليق حيث المجلس الاعلى للقضاء الذي جل اعضاءه قضاة منتخبين ما كافيش ... راه ففرنسا اعباد الله لي ناقلين منها قوانين المغرب ومؤسساته وطرق اشتغالها ومازال عندهم النيابة العامة غير مستقلة تابعة لوزير العدل المسمى حارس الاختام و يراقبها هو والبرلمان و الشرطة والدرك الوطنيين مراقبة متبادلة يعني شي حاضي شي وشي يراقب شي وشي كيتحاسب مع شي باش حتى واحد فيهم مايفرط
اما البقاء بالعمل بالنموذج الحالي الذي يعتبر منهارا وغير مستقل بتاتا حسب خلاصة مختلف المنظمات الدولية المختصة !!
- إن دور القضاء في حماية الاستثمار لا ينتهي عند حدود تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، وإنما يتطلب كذلك أن يخضع اجتهاد القضاة للمبادئ الناظمة للأمن القضائي.
- إن الدور الذي يمكن أن يقوم به القضاة، ومن بينهم قضاة النيابة العامة، يعد محورياً في حماية الاقتصاد ودعم الاستثمار والحفاظ على السلم الاجتماعي؛ وهي مؤشرات ينبغي على القاضي استحضارها خلال تطبيق النصوص على الوقائع.
ولكن يجب ألا ننسى ما جاء على لسان المحامي عبد اللطيف وهبي في مقال نشره بهسبريس تحت عنوان "الإثراء الغير المشروع .. حق أريد به باطل" في يوم الأربعاء 06 يونيو 2018 ها مقطع مهم منه: "لـيـس الـمـهـم أن يـفـلـت شـخـصـا مـا مـن الـعـدالـة، ولـكـن الأهــــم أن لا يــظــلــم أحــد.".
أختم قائلا: رجال الإعلام ورجال القضاة ورجال البذلة السوداء والمظلومون شركاء في البحث عن الحقيقة ومحاربة الظلم والفساد. المظلومون شركاء بشكاياتهم المعززة بحجج دامغة.