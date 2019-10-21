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الرئيسية | مجتمع | عبد النباوي يضع "القضاء والنيابة العامة" في قلب حماية الاقتصاد

عبد النباوي يضع "القضاء والنيابة العامة" في قلب حماية الاقتصاد

عبد النباوي يضع "القضاء والنيابة العامة" في قلب حماية الاقتصاد
هسبريس – محمد لديب (صور: سفيان بلكوري)
الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:00

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن دور القضاء في حماية الاستثمار لا ينتهي عند حدود تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، وإنما يتطلب كذلك أن يخضع اجتهاد القضاة للمبادئ الناظمة للأمن القضائي.

وأوضح رئيس النيابة العامة، خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش حول "العدالة والاستثمار، التحديات والرهانات"، إن هذه المبادئ تجعل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين مطمئنين على استثماراتهم وعملياتهم بفضل استقرار الاجتهاد القضائي وتطوره، استجابة لمتطلبات السوق وقواعد المنافسة الحرة وحماية حرية العمل وحقوق الأجراء وضمان استمرار المقاولة.

وأضاف المتحدث: "نعتقد أن الدور الذي يمكن أن يقوم به القضاة، ومن بينهم قضاة النيابة العامة، يعد محورياً في حماية الاقتصاد ودعم الاستثمار والحفاظ على السلم الاجتماعي؛ وهي مؤشرات ينبغي على القاضي استحضارها خلال تطبيق النصوص على الوقائع".

واستطرد عبد النباوي: "يجب ألاّ يغيب عن الأذهان أن جلالة الملك محمد السادس كان قد قال في خطابه للأمة يوم فاتح مارس 2002 إن على القضاء "يتوقف كسبنا لرهان الديمقراطية والتنمية"، وإنه يعزز مناخ الثقة التي تعد حجر الزاوية "للاقتصاد الليبرالي"؛ وهو بذلك يساهم "في النهوض بالاستثمار والنماء الاقتصادي"".

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن "المغرب تأثر بالتحولات الاقتصادية الدولية التي أدت به إلى الدخول في اتفاقيات للتبادل الحر، وصياغة إستراتيجية للارتقاء بتنافسية الصناعة والمقاولات المغربية، كان من معالمها وضع عدة قوانين شكلت ترسانة متكاملة في مجال الأعمال، من بينها مدونة التجارة، والقوانين المتعلقة بالشركات التجارية، وقانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي".

وأشار محمد عبد النباوي إلى أنه بالإضافة إلى تنظيم نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، وإصدار القانون المحدث للمحاكم التجارية، وقوانين حماية الملكية الفكرية والأدبية والصناعية، ومدونة الشغل، وتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، بهدف وضع الآليات القانونية اللازمة لمساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية على تخطي الأزمة التي تعترضها، عبر حزمة من المساطر الخاصة التي تسهل اندماجها من جديد في السوق، وتراعي حقوق باقي الأطراف المرتبطة بها.

وأفاد المسؤول القضائي بأنه بالإضافة إلى اعتماد التدبير اللامتمركز للاستثمار، بإحداث المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث الشباك الوحيد، تسعى الإستراتيجية الوطنية في مجال تحسين مناخ الاستثمار إلى تحسين تصنيف بلادنا ضمن أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الأعمال في أفق سنة 2021.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبد الحق الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:20
الله ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة

و الله العظيم لو كان عندنا قضاء مستقل و نزيه و لا يتحكم فيه من طرف الجهات المختصة في دالك لكان حال المغرب أفضل و أحسن بكثير مما هو عليه لكن مع كامل الأسف الشديد مجرد خرجات ة مؤتمات فارغة ليس هناك أي شيء على الإطلاق على أرض الواقع
إنها الحقيقة المرة ياسادة لنقول الحقيقة كما هي خلاصة القول
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8
2 - غير دايز الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:25
وجب اولا تطهير القضاء والنيابة العامة من الفاسدين والمرتشين و كل سماسرتهم الذين يملؤون ردهات وابواب المحاكم ولي بسباهم حقوق ضاعت وتضيع وابرياء غي السجون ومجرمين في الشارع وانتشر الاجرام ...فكيف يعقل مثالا انه ومند ان استقلت النيابة العامة واطلقت خط هاتفي للتبليغ و محاربة الرشوة لم نعد نسمع عن اعتقال وكيل للملك او قاضي واحد متلبس بالرشوة عكس ايام ما كان نفس الخط الهاتفي عند وزارة اصلاح الادارة ووزارة العدل كان كل شهرين او 3 اشهر نسمع باعتقال الشرطة او الدرك لقاضي او وكيل للملك متلبس بالرشوة بالملاين ...ما يكونوش زعما هذوك الفاسدين من القضاة ثابوا بعد استقلال القضاء ؟!
وثانيا علاش هذ الاستقلال بلا وضع اليات مراقبة ومحاسبة وتخليق حيث المجلس الاعلى للقضاء الذي جل اعضاءه قضاة منتخبين ما كافيش ... راه ففرنسا اعباد الله لي ناقلين منها قوانين المغرب ومؤسساته وطرق اشتغالها ومازال عندهم النيابة العامة غير مستقلة تابعة لوزير العدل المسمى حارس الاختام و يراقبها هو والبرلمان و الشرطة والدرك الوطنيين مراقبة متبادلة يعني شي حاضي شي وشي يراقب شي وشي كيتحاسب مع شي باش حتى واحد فيهم مايفرط
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6
3 - حداوي مغربي مغربي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:26
......وكيف ذلك و قانون مالية 2020 يتضمن مادة(9)تمنع الحجز على ممتلكات الدولة و الجماعات إذا كانت بذمتها ديون الشيء الذي فيه تحقيرا للأحكام القضائية و خرقا للفصل 6 من الدستور
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4
4 - علال كبور الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:35
قبل الحديث عن العدالة يجب تثبيت استقلالية القضاء وتغيير النمودج الفرنسي المتجاوز والعمل بالنموذج الأنكلوسكسوني الذي كان عامل حاسم في تقدم بعض الدول حققت معجزة كبوستوانا وبوراندي ورواندا واتيوبيا !!
اما البقاء بالعمل بالنموذج الحالي الذي يعتبر منهارا وغير مستقل بتاتا حسب خلاصة مختلف المنظمات الدولية المختصة !!
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4
5 - Amazigh amkran الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:39
Monsieur Abd Ennabaoui, si vous voulez aider l'économie marocaine et la société marocaine, vous n'avez qu'arrêter d'appliquer les lois qui ne respectent pas les droits humains et individuels ainsi que la dignité des marocains, Ignorez-les pour faire avancer notre pays
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-4
6 - بلعياش الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 20:10
يا سادة يا كرام خطبكم جميلة ولكن الواقع يقول شيئا مغايرا فما معنى أن يظبط مسؤول جماعي بإحدى الجماعات المنكوبة بالجهة الشرقية متلبسا بتلقي رشوة من مواطن مزلوط والنقود التي تم تصويرها باتفاق مع السلطات القضائية في جيبه و يحاكم صاحبنا وتقول العدالة كلمتها فيه و يحكم بالسجن النافذ والغرامة و بالحرمان من الترشح وفي مرحلة الإستئناف يطلق صراح صديقنا بعد تقليص مدته السجنية وتسقط عنه الغرامة وكذا عقوبة الحرمان من الترشح لكي يعود صاحبنا مرددا على أسماع من يريد سماعه:"اللي ما عندو سيدو عندو للاه" لكي يبقى المواطن البسيط وحده من تطبق عليه المساطر وهو ما ليس في صالح لا الوطن ولا المواطن . "العدل أساس الملك"
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7 - محمد بلحسن الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 20:30
الملاحظ أن الاجتهاد القضائي حاضر بقوة في برامج عمل القاضي السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والدليل بارز للعيان في تصريح مهم جدا نطق به المسؤول القضائي مرتين اثنتين:
- إن دور القضاء في حماية الاستثمار لا ينتهي عند حدود تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، وإنما يتطلب كذلك أن يخضع اجتهاد القضاة للمبادئ الناظمة للأمن القضائي.
- إن الدور الذي يمكن أن يقوم به القضاة، ومن بينهم قضاة النيابة العامة، يعد محورياً في حماية الاقتصاد ودعم الاستثمار والحفاظ على السلم الاجتماعي؛ وهي مؤشرات ينبغي على القاضي استحضارها خلال تطبيق النصوص على الوقائع.
ولكن يجب ألا ننسى ما جاء على لسان المحامي عبد اللطيف وهبي في مقال نشره بهسبريس تحت عنوان "الإثراء الغير المشروع .. حق أريد به باطل" في يوم الأربعاء 06 يونيو 2018 ها مقطع مهم منه: "لـيـس الـمـهـم أن يـفـلـت شـخـصـا مـا مـن الـعـدالـة، ولـكـن الأهــــم أن لا يــظــلــم أحــد.".
أختم قائلا: رجال الإعلام ورجال القضاة ورجال البذلة السوداء والمظلومون شركاء في البحث عن الحقيقة ومحاربة الظلم والفساد. المظلومون شركاء بشكاياتهم المعززة بحجج دامغة.
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