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كُتّاب وآراء
الاتحاد الأوروبي يشيد بإصلاح العدالة واستقلالية القضاء المغربي
أشادت كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بالإصلاحات التي قامت بها المملكة المغربية لتطوير منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء.
وقالت فيداي، في تصريح خصت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الإجراءات التي نفذها المغرب طوال السنوات الثلاث الماضية مكنته من السير قدما نحو فصل السلطة القضائية وضمان استقلالها، مضيفة أن المملكة ستواصل القيام بمزيد من الإجراءات التي تسير في هذا الاتجاه.
وأوضحت المتحدثة في التصريح ذاته أن الاتحاد الأوربي يعتبر شريكا حقيقيا للرباط في مجال العدالة، نظرا لدورها الكبير في تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال.
وأشارت المسؤولة الأوربية إلى أن الاتحاد الأوربي يعمل إلى جانب المغرب في إطار عدة برامج ومشاريع تروم تحسين مناخ الأعمال، ومن ضمنها إصلاح منظومة العدالة.
ويؤكد المسؤولون في الاتحاد الأوربي أن العدالة الفعالة من شأنها أن تساهم في طمأنة المستثمرين، وحثهم على الاستقرار بشكل دائم في المغرب وأداء دورهم كمحرك للنمو ومصدر لفرص الشغل.
ويضيف المسؤولون ذاتهم أنه من خلال برنامج تعزيز التنافسية والنمو الأخضر (link is external) يدعم الاتحاد الأوروبي الإستراتيجيات الوطنية للتسريع الصناعي والتجارة الخارجية والتنمية المستدامة من أجل الانتقال نحو اقتصاد صديق للبيئة. وتشمل هذه الإستراتيجيات عدة تدابير من شأنها أن تساهم في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب.
والتزم الاتحاد الأوربي بمرافقة المغرب من خلال برنامج واسع لدعم إصلاح قطاع العدالة. ويهدف هذا الدعم أساساً إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية والولوج إلى القانون والعدالة والحماية القضائية للحقوق والحريات وتحسين فعالية القضاء وفاعليته.
ويشارك الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الدولي المنعقد بمراكش يومي 21 و22 أكتوبر حول موضوع: "العدل والاستثمار: التحديات والرهانات".