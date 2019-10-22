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كُتّاب وآراء
سنتان سجنا مصير مخترق موكب الملك في الرباط
بعد بضعة أسابيع على محاولة اختراق الموكب الملكي يوم افتتاح الملك محمد السادس الدورة الخريفية للبرلمان، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بسجن الشاب الثلاثيني بسنتين سجنا نافذا.
وراج مقطع فيديو قبل أيام مضت يُظهر شابا يحاول اختراق الموكب الملكي المار بشوارع الرباط، من أجل تسليمه طلب استعطاف بسبب حالته الاجتماعية المتردية، وفق تصريحات صحفية لزوجته.
ووفق الفيديو ذاته، سقط أحد حراس الملك أرضا بسبب محاولته الإمساك بالشاب الذي انطلق مسرعا للوصول إلى سيارة العاهل المغربي، قبل أن تلتقطه أيادي عدد من الحراس الذين أوقفوا الشاب الذي يعيل خمسة بنات، ولا يتوفر على عمل قار، حسب إفادات زوجته.