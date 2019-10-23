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كُتّاب وآراء
حصيلة الحوادث بالمدن .. 12 قتيلا و2003 جريح
لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 2003 آخرون بجروح، إصابات 80 منهم بليغة، في 1511 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 52 ألف و359 مخالفة، وإنجاز 15 ألف و99 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألف و260 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و466 ألف و975 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5609 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9091 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 399 مركبة.