صوت شباب المتوسط يطلق مبادرة لمناظرات الشباب

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يُنظم برنامج صوت شباب المتوسط مبادرة تستمر لمدة شهر، على مستوى المنطقة، تهم مسابقات المناظرات ومبادرات الحوار الوطني في شهري أكتوبر ونونبر في ثماني دول من جنوب البحر المتوسط.

ومنتديات المناظرات الوطنية(NDF)، وفق بلاغ للجهة المنظمة، "هي عبارة عن جولات مناظرات بقيادة الشباب معززة لتتضمن مقولات مناظرة مرتبطة مباشرةً بجداول أعمال السياسة الوطنية والإقليمية، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة".

وسينعقد المنتدى الوطني للمناظرات في مدينة الرباط بين 24 و26 أكتوبر بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية؛ حيث ستضم الفاعلية ما يقرب من 50 من المتناظرين الشباب من جميع أنحاء المملكة.

ووفق المصدر عينه فإن هذه المبادرات، التي تدوم لمدة 3 أيام، بتنسيق من مؤسسة آنا ليندا والمجلس الثقافي البريطاني، تمثل ذروة برنامج "صوت شباب المتوسط"، الذي تموله المفوضية الأوروبية (المديرية العامة لدول الجوار ومفاوضات التوسع)، مع تمويل مشترك من حكومة فنلندا ومجموعة البنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني.

كما ستتضمن منتديات المناظرات الوطنية أيضًا فرص بناء قدرات الشباب، مثل حلقات التبادل الافتراضي، وحوارات السياسة، وحلقات النقاش، بالتعاون مع وفود الاتحاد الأوروبي، وشبكات مؤسسات آنا ليند، والسلطات المحلية/الوطنية. كما سيتضمن حوار السياسات في المغرب مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية وعامة وجهات فاعلة في المجتمع المدني.

وسيشارك أكثر من 800 شاب وشابة في منتديات المناظرات الوطنية التي ستنعقد في دول المغرب، والجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، وليبيا، وفلسطين وتونس.