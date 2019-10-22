العثماني ينفي نية الحكومة الرفع من سعر "البوطا"

هسبريس من الرباط

نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نية الحكومة رفع سعر قنينة الغاز، وأكد أن "ما يُروج البعض في مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة تستعد لرفع ثمن قنينة الغاز، غير صحيح ولا أساس له".

وشدد رئيس الحكومة، في بلاغ مساء اليوم الثلاثاء، أن "مشروع قانون المالية 2020 يتضمن ميزانية كافية للاستمرار في دعم قنينات الغاز كما كانت، سواء الكبيرة أو الصغيرة".