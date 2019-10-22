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كُتّاب وآراء
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العثماني ينفي نية الحكومة الرفع من سعر "البوطا"
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 22:20
نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نية الحكومة رفع سعر قنينة الغاز، وأكد أن "ما يُروج البعض في مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة تستعد لرفع ثمن قنينة الغاز، غير صحيح ولا أساس له".
وشدد رئيس الحكومة، في بلاغ مساء اليوم الثلاثاء، أن "مشروع قانون المالية 2020 يتضمن ميزانية كافية للاستمرار في دعم قنينات الغاز كما كانت، سواء الكبيرة أو الصغيرة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - zraikka الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 22:31
صافي هدا شي لي كان ناقص
بلاد ماش في خسران الحمادي
بلاد ماش في خسران الحمادي
2 - Youssef الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 22:33
مع هاد الحكومة الفاشلة عولوا على كولشي قريب اديرو شي ضريبة على الأكسجين و الضحك والمشي ووووووو.
3 - oujdi الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 22:34
أودي قتلتونا بالإشاعات و نتمنى تولي دولة دعم المحروقات راه هاد الشركات دايرين فينا ما بغاو و الحكومة تتفرج أين هي منظمة حقوق المستهلك في المغرب شنو دور الفائدة منها الى متوقفش بجانب المواطن اودي ما بقا ما يعجب الله يشوف من حالنا
4 - عدمي و افتخر الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 22:36
ادا اردت ان يثون المغرب كالجزائر ضد العصابة ..... وضد الالفاسدين و ان يتم القمع و القتل و يصبح كسوريا و العراق فابتتفضل بالزيادة لكي تنفجر
5 - مريم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 22:37
هيا لي بقات خاصنا بوطا تزاد أما بالنسبة توقيت جرينتش شفتهم نساوه راه حنا مكرفصين كن غير عملو لينا شي حل
6 - انس الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 22:38
بحال هاد لأخبار مكتلقاش فيهم دوك صحاب لك الله يا وتني<&
7 - أستاذة وطنية الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 22:40
فعلا رفع الدعم سيكون ما بعد 2020 وربما هذا هو السبب الذي يفجر الوضع في بلادنا الله يحفظ
8 - mahboub الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 22:43
لا غير زيد فيها باش نزيدو فيه حتى حنا وانشاء الله تفركع فيك ونتفركعوا كاملين حيت كترة الضغط والحرمان كتولد الانفجار. خصكم تنقصوا فالمواد الغداءية راه حرام هاد زيادات
9 - بلاحدود.... الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 22:48
رئيس محكومة خدام الدولة الفاشلة و العاجزة استشعر و تحسس خطر الاقتراب من البوطاغاز و الزيادة الفجائية في سعرها و رفع الدعم عنها و ترك المستهلكين المغاربة فريسة لجشع أباطرة الغلاء والاحتكار نهب المال العام؛ لأنها لا محالة ستؤجج لهيب حراك شعبي عارم و منتفض سيطيح بهاته المحكومة و بالسلم الإجتماعي المهزوز أصلا بفعل هاته السياسات اللاشعبية و التراجعات عن الحقوق و المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية...
10 - HASSAN الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 22:48
هذا الدعم الذي تتبجح به الحكومة كل مرة قد يؤديه المواطن بطريقة اخرى مثل الزيادة في المواد الغذائية والخضر والنقل والرسومات تقريبا كل شهر
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