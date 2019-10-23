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مدارس تزور معرض "كنوز الإسلام في إفريقيا"

مدارس تزور معرض "كنوز الإسلام في إفريقيا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 17:16

تنظم مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي، بشراكة مع معهد العالم العربي بباريس ووزارة الثقافة والاتصال والرياضة والمؤسسة الوطنية للمتاحف، معرض "كنوز الإسلام في إفريقيا"، بالرباط، من 17 أكتوبر 2019 إلى 25 يناير 2020.

ويهدف المعرض إلى تعريف الباحثين والمهتمين والطلبة بتاريخ إفريقيا منذ العصور الوسطى، وخاصة بطرق انتشار الإسلام والطقوس والممارسات الدينية والفنون الإسلامية بالقارة السمراء عموماً وجنوب الصحراء بالخصوص.

ووفق بلاغ لمؤسسة أكاديمية المملكة المغربية فقد نظمت زيارة تربوية مُؤَطَرة لفائدة مؤسستين تعليميتين، هما أبو هريرة والجولان بالرباط، إلى معرض كنوز الإسلام في إفريقيا بفضاءاته الثلاثة: قاعتا باب الرواح والباب الكبير للأودية، ومتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، ابتداءً من الساعة الرابعة زوالاً؛ "وذلك وعيا منها بأهمية النهوض بالحِس الفني والمَعرفي للتلاميذ وإطلاعهم على عظمة الفن الإسلامي وطرق انتشاره".

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