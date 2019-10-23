بنعبد القادر يرصد "تحولات عميقة" داخل منظومة العدالة بالمملكة

هسبريس من الرباط

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن انعقاد أشغال اللجنة القضائية الدائمة المغربية التونسية "يأتي في ظل تحولات عميقة تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وفي ظل سياقات دولية متعددة الأبعاد".

وأضاف بنعبد القادر، الذي كان يتحدث خلال انعقاد اللجنة القضائية الدائمة المغربية التونسية، اليوم الأربعاء بمراكش، أن التحديات الدولية والإقليمية "أصبحت تفرض أكثر من أي وقت مضى تكثيف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في عدد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بمواجهة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للقارات ومكافحة الإرهاب والتطرف والاتجار بالبشر، وتبادل المعلومات والخبرات لمحاصرة هذه الظواهر التي تهدد أمن المنطقة العربية وجنوب منطقة المتوسط".

وزاد الوزير: "إن التطورات السياسية والحقوقية التي عرفتها المملكة المغربية والجمهورية التونسية خلال السنوات الأخيرة أصبحت تفرض أيضا تحيين ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، لجعلها تواكب هذه التطورات وتستجيب لانتظارات الفاعلين".

ولفت وزير العدل إلى أن التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب خلال السنتين الأخيرتين، والتي نتج عنها تحقيق الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، وانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، "جعلت المغرب يدخل غمار تجربة فريدة في مجال العدالة، حيث أصبح تدبير شؤون قطاع العدل شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور".

وأردف بنعبد القادر بأنه، ارتباطا بموضوع التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، "يجدر التذكير بأن اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية بتاريخ 09 دجنبر 1964 شكلت أول آلية للتعاون القضائي الثنائي بين البلدين".

واعتبارا لعلاقات التعاون القوية الموجودة بين البلدين الشقيقين، وفق كلمة الوزير دائما، "أصبح التعاون القضائي الثنائي المغربي التونسي يشمل اليوم معظم مواد التعاون المعروفة في هذا المجال، لاسيما بعد أن دخلت كل من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية واتفاقية التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين حيز التنفيذ بتاريخ 10 يونيو 2016".

وأضاف الوزير أن هذا التعاون تعزز بإحداث لجان متخصصة، منها اللجنة القضائية الدائمة المجتمعة هذا اليوم، والتي أُحْدِثَتْ بموجب توافق تبلور خلال اجتماعات اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، وأوكل إليها "تطوير آليات التعاون القائمة واقتراح أخرى بديلة أو جديدة؛ وكذا دراسة المشاكل ذات الطابع القضائي التي يعاني منها مواطنو البلدين، ومنها على وجه الخصوص المسائل المتعلقة بالجنسية والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وخاصة الحضانة؛ فضلا عن اقتراح برامج للتعاون الإداري والتقني بما يحقق توافقا أكبر بين خبراء البلدين وإدراكا أعمق للمشاكل المطروحة".

وبعد انقطاع اجتماعات هذه اللجنة لمدة تسع سنوات "تنعقد اللجنة من جديد وفق تصورات واضحة وخارطة طريق محددة تنسجم وإرادة البلدين الشقيقين في الارتقاء بعلاقات التعاون والتنسيق القائمة بينهما، لاسيما في المجالات المرتبطة بالعدالة"، يورد وزير العدل، داعيا إلى "تفعيل الانعقاد الدوري لهذه اللجنة، وتطوير عملها لتكون آلية حقيقية تساهم في الارتقاء بمجالات التعاون القضائي بين البلدين، والتفكير في توسيع صلاحياتها واختصاصاتها وكذا تركيبتها ضمانا للفعالية والنجاعة".