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الرئيسية | مجتمع | بنعبد القادر يرصد "تحولات عميقة" داخل منظومة العدالة بالمملكة

بنعبد القادر يرصد "تحولات عميقة" داخل منظومة العدالة بالمملكة

بنعبد القادر يرصد "تحولات عميقة" داخل منظومة العدالة بالمملكة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 20:00

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن انعقاد أشغال اللجنة القضائية الدائمة المغربية التونسية "يأتي في ظل تحولات عميقة تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وفي ظل سياقات دولية متعددة الأبعاد".

وأضاف بنعبد القادر، الذي كان يتحدث خلال انعقاد اللجنة القضائية الدائمة المغربية التونسية، اليوم الأربعاء بمراكش، أن التحديات الدولية والإقليمية "أصبحت تفرض أكثر من أي وقت مضى تكثيف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في عدد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بمواجهة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للقارات ومكافحة الإرهاب والتطرف والاتجار بالبشر، وتبادل المعلومات والخبرات لمحاصرة هذه الظواهر التي تهدد أمن المنطقة العربية وجنوب منطقة المتوسط".

وزاد الوزير: "إن التطورات السياسية والحقوقية التي عرفتها المملكة المغربية والجمهورية التونسية خلال السنوات الأخيرة أصبحت تفرض أيضا تحيين ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، لجعلها تواكب هذه التطورات وتستجيب لانتظارات الفاعلين".

ولفت وزير العدل إلى أن التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب خلال السنتين الأخيرتين، والتي نتج عنها تحقيق الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، وانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، "جعلت المغرب يدخل غمار تجربة فريدة في مجال العدالة، حيث أصبح تدبير شؤون قطاع العدل شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور".

وأردف بنعبد القادر بأنه، ارتباطا بموضوع التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، "يجدر التذكير بأن اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية بتاريخ 09 دجنبر 1964 شكلت أول آلية للتعاون القضائي الثنائي بين البلدين".

واعتبارا لعلاقات التعاون القوية الموجودة بين البلدين الشقيقين، وفق كلمة الوزير دائما، "أصبح التعاون القضائي الثنائي المغربي التونسي يشمل اليوم معظم مواد التعاون المعروفة في هذا المجال، لاسيما بعد أن دخلت كل من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية واتفاقية التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين حيز التنفيذ بتاريخ 10 يونيو 2016".

وأضاف الوزير أن هذا التعاون تعزز بإحداث لجان متخصصة، منها اللجنة القضائية الدائمة المجتمعة هذا اليوم، والتي أُحْدِثَتْ بموجب توافق تبلور خلال اجتماعات اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، وأوكل إليها "تطوير آليات التعاون القائمة واقتراح أخرى بديلة أو جديدة؛ وكذا دراسة المشاكل ذات الطابع القضائي التي يعاني منها مواطنو البلدين، ومنها على وجه الخصوص المسائل المتعلقة بالجنسية والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وخاصة الحضانة؛ فضلا عن اقتراح برامج للتعاون الإداري والتقني بما يحقق توافقا أكبر بين خبراء البلدين وإدراكا أعمق للمشاكل المطروحة".

وبعد انقطاع اجتماعات هذه اللجنة لمدة تسع سنوات "تنعقد اللجنة من جديد وفق تصورات واضحة وخارطة طريق محددة تنسجم وإرادة البلدين الشقيقين في الارتقاء بعلاقات التعاون والتنسيق القائمة بينهما، لاسيما في المجالات المرتبطة بالعدالة"، يورد وزير العدل، داعيا إلى "تفعيل الانعقاد الدوري لهذه اللجنة، وتطوير عملها لتكون آلية حقيقية تساهم في الارتقاء بمجالات التعاون القضائي بين البلدين، والتفكير في توسيع صلاحياتها واختصاصاتها وكذا تركيبتها ضمانا للفعالية والنجاعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مكلخ ممتاز الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 20:12
بكل صراحة دعوا عنكم اسم العدالة لانكم بعيدون عنها بعد الارض عن الشمس المغرب اي النضام المغربي الدي حكمه امير المؤمنين نضام قمعي دكتاتوري بنى السجون و مخافر الشرطة همش الصحة والتعليم لا عمل ولا مصانع رهنوا الشعب المغربي لشراء ازبال الخارج شعب مستهلك وان خلقت فرص عمل تكون في مستوى الاستغلال كرونو وبوجو تدفع اجر اقل من نصف ما تدفعه للاوربيين وهدا بمباركة الملك كفانى استحمارا الشعب غير راض بالعدالة ولا المستوى المعيشي الوضع الاقتصادي في خطر الانفجار قادم فانتضر اول خطاب لتهدئة الاوضاع كما قام الحريري و اخبرك قبل الوقت لم نعد نثق في احد وعودكم مثل وعود الحريري
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3
2 - عباس فريد الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 20:23
براي مختلف المنظمات المختصة فان منظومة العدالة في المغرب لا تستجيب للمعايير الدولية وعليه فان القضاء غير مستقل وهذه الوضعية من بين اهم معضلات البلد وعائقا حقيقيا دون التقدم وتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة الحق والقانون !!
والغريب هناك انعدام للإرادة السياسية من الأعلى لتغيير الوضع ولو على المدى البعيد ! كما ان هناك تشبث غريب بالنموذج الفرنكفوني المتجاوز عوض الانتقال إلى النموذج الأنكلوسكسوني الذي اعتمدته دول وأصبح اهم رافعة لبناء مجتمع حقيقي !!
فعن اي قضاء يتكلم هذا الشخص ؟؟ والجميع يعرف ما يجري ويقع لان اصلاح القضاء هو تهديد لمصالح رموز الفساد السياسي والسلطوي وسلطة التحكم
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2
3 - القنيطري الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 20:35
الرشوة تعم البلاد والوزراء يلعبوا أدوارهم في المسرحية لضمان مرتباتهم ومعاشاتهم والشعب كره من المسرحية والمؤلف يحاول رقص الوز خطوة للأمام و 3 خطوات للوراء وأنا سأتعشا الخبز والشاي مع 5 زيتونات وجدتي تكرر أعطاه الله ولو أكدنا لها بأن من يسرق ليس الله الدي رزقه بل سارق وعندما تفهم حاجة تعالى فهمني
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5
4 - امازيغ سوسي الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 20:49
القضاء المغربي يضاهي بل يتفوق على القضاء الالماني والسويسري والسويدي . ويتطور يوما بعد يوم و اغلب الدول تفكر في الاستعانة بتجربة القضاء المغربي النزيه والدي يضرب به المثل . لا حول ولا قوة الا بالله . يكدبون كدبة ويكررونها ثم ينتهون بتصديقها .
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5 - امل وطن جريح الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 20:53
لبلابلا التي لاتنتهي في ازمة لا تنتهي هذا هو الحزن المغربي
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6 - علي ولد حمو الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 20:56
إذا تحسّنت " العدالة " في المغرب فإنّ المواطنين هم الذين سَيُحِسّون بذلك ، فهم الذين يتعاملون مع القضاء المغربي و يعرفون هل تحسّنَ فِعْلاً أمِ العكس و ليس وزير " العدل " فمِن البَديهي أنْ يقول ( العام زين ) ... لمْ يتغيّرْ شيءٌ في القضاء المغربيّ بَتاتاً ، فالشعب واعٍ كُلّ الوعْي بما يجري في المحاكم المغربية و يُدْرِك أَنَّ استقلاليّة القضاء عن " المخزن " هو الحلّ الوحيد لِتحسين القضاء و نشْر العدالة و إعادة ثقة الشعب في القضاء المغربي .
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