بطل مغربي يختار "الحريك" ويرمي ميدالية في البحر

هسبريس من الرباط

لا حديث بين متتبعي الشأن الرياضي، في اليومين الماضيين، إلا عن الشريط الذي ظهر فيه أنور بوخرصة، البطل في رياضة التايكواندو، وهو يهاجر إلى جزر الكناري عبر قارب خشبي رفقة عدد من الشبّان.

ويظهر في الشريط المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي البطل أنور بوخرصة، رفقة مهاجرين سرّين آخرين، وهم في طريقهم إلى ديار المهجر، من أجل البحث عن فرص أخرى لتحسين أوضاعهم المعيشية.

واختار بوخرصة توثيق هجرته السرية بتسجيل شريط لا يتجاوز 7 ثوان، يظهر فيه حاملا إحدى الميداليات التي حصل عليه في تظاهرة جهوية في رياضة التايكواندو، قبل أن يرمي بها خلفه في أعماق البحر.

ووصف أنور، ابن مدينة آسفي، الميدالية التي رماها في البحر بأنها "ضايعة"، قبل أن يرفع شارة النصر أمام عدسة الكاميرا.