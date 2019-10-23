24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:1716:1918:4820:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. دراجة مغامر مغربي تتجول في إفريقيا من العيون إلى "كيب تاون" (5.00)

  2. حكيمي أفضل لاعب ناشئ بالدوريات الخمسة الكبرى (5.00)

  3. الجراري: التراث والحداثة يحتاجان تصفية .. والثقافة تلم شمل المسلمين (5.00)

  4. "قضاة المغرب": الحكومة تُخالف التوجيهات الملكية (5.00)

  5. الرئيس التونسي يقترح مبادرة تبرّع ويرفض الإقامة في قصر قرطاج (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بطل مغربي يختار "الحريك" ويرمي ميدالية في البحر

بطل مغربي يختار "الحريك" ويرمي ميدالية في البحر

بطل مغربي يختار "الحريك" ويرمي ميدالية في البحر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:30

لا حديث بين متتبعي الشأن الرياضي، في اليومين الماضيين، إلا عن الشريط الذي ظهر فيه أنور بوخرصة، البطل في رياضة التايكواندو، وهو يهاجر إلى جزر الكناري عبر قارب خشبي رفقة عدد من الشبّان.

ويظهر في الشريط المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي البطل أنور بوخرصة، رفقة مهاجرين سرّين آخرين، وهم في طريقهم إلى ديار المهجر، من أجل البحث عن فرص أخرى لتحسين أوضاعهم المعيشية.

واختار بوخرصة توثيق هجرته السرية بتسجيل شريط لا يتجاوز 7 ثوان، يظهر فيه حاملا إحدى الميداليات التي حصل عليه في تظاهرة جهوية في رياضة التايكواندو، قبل أن يرمي بها خلفه في أعماق البحر.

ووصف أنور، ابن مدينة آسفي، الميدالية التي رماها في البحر بأنها "ضايعة"، قبل أن يرفع شارة النصر أمام عدسة الكاميرا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - عبدالله الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:40
الله يسهل عليك بالتوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
64
2 - مجرب الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:40
حسبية الله ونعم الوكيل البلاد تستنزف خيرات شبابها الذين لم يعد لهم مكان في أحضان وطنهم كل الأبواب مغلقة وحتى إن حاولت التطفل على أبسط مشروع لضمان لقمة العيش لن يرحموك بالضرائب و كثرة الأوراق والمصائب
البلاد لا ترحم شبابها الطموح والسلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
84
3 - mohamad Ali الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:42
هذا الشاب يعيد ما فعلم الملاكم محمد علي رحمه الله عندما القى بميداليته في الواد ليبدي عدم رضاه على العنصرية في امريكا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
4 - تايكواندو المغرب الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:42
خلال سنة 2016/2017 تم ضرب كل المعايير في عرض الحائط لأن هناك أبطالا اجتهدوا واستعدوا تقنيا و نفسيا ليحظوا بفرصة المشاركة في إحدى البطولات العالمية أو الدوريات الدولية، لكن ليس القرار بأيديهم ● لماذا هذا الإقصاء؟
او ليس كلامكم انه من تـُوِّج بالرتبة الأولى هو الأحق بالمشاركة ؟
1 – أنور بوخرصة المُتوج بذهبية بطولة المغرب 2017 وزن -63كلغ تم إقصائه بشكل يبين نوعا من الحقد تجاه هذا البطل.
2 – سارة صابر البطلة المعجزة التي عجزت بطلات “شارفات” عن الفوز عليها لماذا تم تعويضها بأميمة عيشوش علما أن سارة تفوز عليها و بفارق مُهول.
3 – البطل أمين الهرمازي لماذا لا نجده ضمن اللائحة في بطولة العالم 2017 علما انه بطل بمواصفات كاملة.
4 – وزن اقل من 80 كلغ لماذا تم إقصاء الأبطال الذين ينتمون لهذا الوزن، جميعهم، هل لأسباب ” خاصة ” ام ان المنحة الموهوبة للمشاركة في بطولة العالم بموجو لا تكفي !
5 – مروان بوزيان بطل المغرب وزن -63 كلغ المتوج بالمعدن النفيس تم تهميشه .
6 – البطل نورالدين خيدري لماذا لم تتم اضافته الى وزن -87 علما انه البطل الذي أغلق أفواه المتملقين!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
5 - BAKNZIZ الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:44
كاين بعض لمغاربة كيسحابلهم كيفرقو لفلوس فأوربا ؟؟؟؟
راه في أي مكان في العالم خاص الانسان يخدم ويضحي وشوف تشوف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-48
6 - zaki الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:45
عندما يحس الشاب بالغربة في بلده ، مادا تنتظر منه ، سوا الفرار والهجرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
7 - هاشمي الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:45
واأسفاه عليك يا وطني ... تخليت عني و تركتني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
8 - موظفون استغلوه الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:48
ينجم كره الوطن بسبب استغلال موظفين طفيلين مجهودات مواطن ليركبوا عليها ويظهرون هم كشجعان وأبطال ويرمون به في النسيان وهي المآسي التي عشناها في المغرب وتؤثر سلبا على الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
9 - مواطن غيور. الإنسان الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:49
السلام عليكم.
وظلم دوي القربى أشد مضاضة
على المرء من وقع الحسام المهند
قال عمر بن الخطاب، لو بغلة عثرت في العراق لحسب عليها، فكيف بأخيه الإنسان؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - JOKER الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:52
اغضب
ولا تُسمع احد
فإنك إن تركت الأرض عارية
يُـضاجعها المقامر .. والمخنث .. والعميل
سترى زمان العُـهر يغتصب الصغار ويـُـفسد الأجيال
جيلا ً.. بعد جيل
وترى النهاية أمة . مغلوبة . مابين ليل البطش . والقهر الطويل
ابصق على وجه الرجال فقد تراخى عزمُهم
واستبدلوا عز الشعوب بوصمة العجز الذليل
كيف استباح الشرُ أرضك ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - مغربي مغترب الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:54
هذا هو التخلف بعينه ...
ميدالية في بطولة جهوية لاتساوي بصلة وكان عليه ألا يقوم بهذه الحركة لأنه أهان الرياضة التي مارسها منذ طفولته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
12 - ماجد واويزغت الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:57
الله يعاونك مبروك عليك خرجتي من هاد البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - النرويجي الأسمر الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:58
ليس كل من يحمل ميدالية بطلا.
الرياضة قيم و أخلاق، و ليس كل من حصل على ميدالية في رياضة ما، حصل عليها حبا في الوطن أو يستحقها. معظهم أحبوا رياضاتهم أولا، ثم ما قد يأتي بعدها من مال.
لست أتحامل على هذا الشاب، لكن تعلمون المستوى الفكري و الثقافي الضعيف لرياضيي المغرب خاصة الشباب منهم.
و ما قام به هذا الشاب دليل على ضعف وعيه و تهوره. و هو لا يمثل سوى نفسه و أمثاله من الشباب الجاهل و السطحي.
كان الأولى أن يهاجر بهدوء، دون إستعراض و صور أو فيديوهات سخيفة لتحقيق البووووووز...
أتمنى أن يكون بخير، و أن يكون قد وصل لوجهته، فحلم الهجرة لا يستحق المقامرة بالحياة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - kamalovitch الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:59
الله يسهل عليه وعلى جميع المغاربة الذين يعانون في صمت..لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - زهير الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 22:01
يرمي ميداليته في البحر (ركابيه عمالهوم في المغرب) لأنه يضن أن هناك جنة في الضفة الأخرى!! أعرف الكثير من يتوفر على أوراق الإقامة في الدول الأوروبية إﻻ أنهم يفضلون العمل في المغرب للتسهيلات التي يوفرها. الله يسهل على الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
16 - صابر عبد الصبور الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 22:01
من علامات التدمر والسخط هجرة الطاقات التي يمكن أن تسهم في الانتقال الى مغرب جديد يحترم كفاءاته ويثمنها .فحذار ثم حذار من ان يبقى الوطن بلا طاقات !!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - زمن تطوان الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 22:03
الكل يرحل.. كفاءات وطنية خالصة وشباب يائس وحتى اطفال لم يحاافهم الخط في التعليم الذي اصبح مغطلة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - بورغواطة الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 22:04
الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ....
هاجروا ولا تتراجعوا...الهربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.