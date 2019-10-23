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كُتّاب وآراء
بطل مغربي يختار "الحريك" ويرمي ميدالية في البحر
لا حديث بين متتبعي الشأن الرياضي، في اليومين الماضيين، إلا عن الشريط الذي ظهر فيه أنور بوخرصة، البطل في رياضة التايكواندو، وهو يهاجر إلى جزر الكناري عبر قارب خشبي رفقة عدد من الشبّان.
ويظهر في الشريط المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي البطل أنور بوخرصة، رفقة مهاجرين سرّين آخرين، وهم في طريقهم إلى ديار المهجر، من أجل البحث عن فرص أخرى لتحسين أوضاعهم المعيشية.
واختار بوخرصة توثيق هجرته السرية بتسجيل شريط لا يتجاوز 7 ثوان، يظهر فيه حاملا إحدى الميداليات التي حصل عليه في تظاهرة جهوية في رياضة التايكواندو، قبل أن يرمي بها خلفه في أعماق البحر.
ووصف أنور، ابن مدينة آسفي، الميدالية التي رماها في البحر بأنها "ضايعة"، قبل أن يرفع شارة النصر أمام عدسة الكاميرا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
البلاد لا ترحم شبابها الطموح والسلام.
او ليس كلامكم انه من تـُوِّج بالرتبة الأولى هو الأحق بالمشاركة ؟
1 – أنور بوخرصة المُتوج بذهبية بطولة المغرب 2017 وزن -63كلغ تم إقصائه بشكل يبين نوعا من الحقد تجاه هذا البطل.
2 – سارة صابر البطلة المعجزة التي عجزت بطلات “شارفات” عن الفوز عليها لماذا تم تعويضها بأميمة عيشوش علما أن سارة تفوز عليها و بفارق مُهول.
3 – البطل أمين الهرمازي لماذا لا نجده ضمن اللائحة في بطولة العالم 2017 علما انه بطل بمواصفات كاملة.
4 – وزن اقل من 80 كلغ لماذا تم إقصاء الأبطال الذين ينتمون لهذا الوزن، جميعهم، هل لأسباب ” خاصة ” ام ان المنحة الموهوبة للمشاركة في بطولة العالم بموجو لا تكفي !
5 – مروان بوزيان بطل المغرب وزن -63 كلغ المتوج بالمعدن النفيس تم تهميشه .
6 – البطل نورالدين خيدري لماذا لم تتم اضافته الى وزن -87 علما انه البطل الذي أغلق أفواه المتملقين!!
راه في أي مكان في العالم خاص الانسان يخدم ويضحي وشوف تشوف
وظلم دوي القربى أشد مضاضة
على المرء من وقع الحسام المهند
قال عمر بن الخطاب، لو بغلة عثرت في العراق لحسب عليها، فكيف بأخيه الإنسان؟
ولا تُسمع احد
فإنك إن تركت الأرض عارية
يُـضاجعها المقامر .. والمخنث .. والعميل
سترى زمان العُـهر يغتصب الصغار ويـُـفسد الأجيال
جيلا ً.. بعد جيل
وترى النهاية أمة . مغلوبة . مابين ليل البطش . والقهر الطويل
ابصق على وجه الرجال فقد تراخى عزمُهم
واستبدلوا عز الشعوب بوصمة العجز الذليل
كيف استباح الشرُ أرضك ؟
ميدالية في بطولة جهوية لاتساوي بصلة وكان عليه ألا يقوم بهذه الحركة لأنه أهان الرياضة التي مارسها منذ طفولته
الرياضة قيم و أخلاق، و ليس كل من حصل على ميدالية في رياضة ما، حصل عليها حبا في الوطن أو يستحقها. معظهم أحبوا رياضاتهم أولا، ثم ما قد يأتي بعدها من مال.
لست أتحامل على هذا الشاب، لكن تعلمون المستوى الفكري و الثقافي الضعيف لرياضيي المغرب خاصة الشباب منهم.
و ما قام به هذا الشاب دليل على ضعف وعيه و تهوره. و هو لا يمثل سوى نفسه و أمثاله من الشباب الجاهل و السطحي.
كان الأولى أن يهاجر بهدوء، دون إستعراض و صور أو فيديوهات سخيفة لتحقيق البووووووز...
أتمنى أن يكون بخير، و أن يكون قد وصل لوجهته، فحلم الهجرة لا يستحق المقامرة بالحياة.
هاجروا ولا تتراجعوا...الهربة