العياسي يستعرض مطالب القضاة في لقاء بنعبد القادر

هسبريس من الرباط

استقبل محمد بن عبد القادر، وزير العدل، الخميس بمكتبه بمقر الوزارة في الرباط، وفدا عن المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة برئاسة الأستاذ عبد الحق العياسي.

استهل هذا اللقاء التواصلي بتهنئة أعضاء الودادية للوزير على الثقة الملكية الغالية، مؤكدين على الأدوار الدستورية والقانونية والجمعوية التي تقوم بها الودادية الحسنية في هذه المرحلة التأسيسية للسلطة القضائية بكل مسؤولية ووطنية.

وقدم عبد الحق العياسي جملة من التوضيحات بخصوص الوثيقة التي قدمت للوزير، والتي تتضمن المطالب التي سبق عرضها على عدد من الجهات، وتتعلق بضرورة "التعجيل بإصلاح الوضعية المادية والاجتماعية لقضاة المملكة، والإسراع بتفعيل ما تم التنصيص عليه بالقوانين التنظيمية منذ سنوات المرتبطة بتعويضات المسؤولية القضائية والديمومة وغيرها من المستحقات الواجبة للقضاة على اختلاف درجاتهم".

بالإضافة إلى "العناية بظروف اشتغال القضاة، والبنية التحتية واللوجستيكية للمحاكم، وإيلاء العناية الكبيرة بالمشاريع السكنية والخدمات الاجتماعية".

واعتبر العياسي المطالب المذكورة "من المداخل الأساسية والشروط الواجبة لتكريس استقلال حقيقي للقضاة المتفق عليها دوليًا، والتي عبر عنها الملك محمد السادس في عدد من خطبه السامية، وكانت موضوع توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة".

من جهته، عبر وزير العدل عن "تفهم كبير واقتناع راسخ بمشروعية مطالب القضاة، باعتبارها آليات أساسية تتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومدخلًا أساسيًا للإصلاح"، مؤكدا أنه "سيسهر شخصيا على التفاعل الإيجابي معها بشكل جاد وآني وفق منهج تشاركي بنّاء".

يُشار إلى أن الطرفيْن أكّدا، في ختام هذا اللقاء، "ضرورة استمرار هذه اللقاءات التواصلية في هذه المرحلة الهامة التي تعرفها البلاد".