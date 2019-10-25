إضراب الأبلق يؤزّم خلاف حقوقيين وإدارة السجون

هسبريس - عبد السلام الشامخ

ثلاثة بلاغات متتالية أصدرتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال هذا الأسبوع، نفتْ فيها بشكلٍ قاطعٍ أن يكون الوضع الصّحي لربيع الأبلق، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، قد تدهْورَ، بفعلِ الإضْراب المفتوح عن الطّعام الذي يخوضهُ من داخل السّجن؛ بينما تصرُّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على زيارة المعتقل، للاطلاع على حقيقة وضعهِ الصّحي.

وفي وقتِ تؤكّد فيه المندوبية العامة لإدارة السجون أنّ النزيل ربيع الأبلق، الذي يخوض إضراباً متواصلاً وصل يومه الخمسين، "لم يسبق له أن تقدم لها بأيّ إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام"، مؤكّدة أن "حالته الصحية عادية"، تضغطُ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لإيفادِ طبيبها إلى سجنِ طنجة للاطلاع على وضعهِ الصّحي؛ وهو ما ترفضهُ المندوبية بشكلٍ قطعي.

وهاجمت المندوبية العامة لإدارة السجون الجمعية المغربية لحقوق الانسان، واصفةً إياها بـ"جهات تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان تمادت في غيها بمواصلتها تأزيم وضعية هذا السّجين، وعدم الاكتراث بمصلحته الشخصية والحفاظ على سلامته النفسية والجسدية"، مبرزة أنّ "الهم الوحيد لهذه الجهات هو تضليل الرأي العام".

ويبدو أنّ الوضع الصّحي للمعتقل، المدان بخمس سنوات على خلفية أحداث الحسيمة، قد أزّم الخلاف بين الطّيف الحقوقي المغربي وبين المندوبية العامة لإدارة السجون؛ فقد لوّح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باتخاذ إجراءات تصعيدية من قبيل اعتصام أو إضراب عن الطعام أمام مندوبية السجون.

وقال غالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ الوضع الصّحي للمعتقل لا يحتمل مزيداً من المزايدات"، مضيفاً أنّ "المجلس الوطني لحقوق الإنسان تواصل مع والدة الأبلق وأخبرها أن ربيع رفض رفع الإضراب عن الطعام، وهذا يعني أن مؤسسة دستورية أخرى أكدت أن الأبلق مضرب عن الطعام".

وتصفُ المندوبية العامة لإدارة السجون "ردود الأفعال الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن يدور في فلكها، هي محاولة منها لزرع نزعة عدمية وتشكيكية في الرأي العام تجاه عمل ومصداقية مؤسسات الدولة. واعتبارا لذلك، يكون هذا النوع من الجمعيات فاقدا لمصداقيته ولا يمكن التعامل معه بأي حال من الأحوال".

ويرى الحقوقي خالد البكاري أنّ "طلب زيارة ربيع الأبلق لم يكن طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحدها، بل طلبا موقعا من طرف طيف من الجمعيات الحقوقية وحتى الأحزاب السياسية"، قبل أن يتساءل: "لماذا تسمية الجمعية وحدها في بيان المندوبية؟".

واستحضر البكاري المضايقات التي تتعرض لها الجمعية في السنوات الأخيرة من طرف وزارة الداخلية، وكذا التهجمات التي تتعرض لها من طرف صحافة مقربة من أجهزة أمنية.

واستطرد الحقوقي "كان على المندوبية أن توضح الوضع الحقيقي لربيع الأبلق، وكان عليها في إطار حسن النية أن تسمح بزيارته من طرف الحقوقيين؛ فرفض الزيارة، ثم الهروب إلى الأمام عبر التهجم على الجمعية، يجعل بياناتها فاقدة المصداقية، لأنها لا تجيب على الموضوع الأساس، وهو الوضعية الحقيقية لربيع".

وختم البكاري تصريحه قائلا: "المندوبية يجب أن تحترم اختصاصاتها، ولا تتحول لسلطة اتهام، ولا تتقمص أدوار النيابة العامة. وإذا كانت ترى فيما يقع خدمة لأجندة مشبوهة فما عليها سوى اللجوء للقضاء، لأن الاتهامات التي تكيلها هي خطيرة".