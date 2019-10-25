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الصويرة تحتفي باليوم الوطني للطفولة المبكرة

الصويرة تحتفي باليوم الوطني للطفولة المبكرة
إبراهيم مغراوي
الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 16:20

نظّمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالصويرة، اليوم الجمعة، احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للطفولة المبكرة، بمقر دائرة عاصمة الإقليم.

الحفل، الذي نظم بحضور عادل المالكي رئيس هذه اللجنة وعامل إقليم الصويرة، شكل فرصة للوقوف على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة ضمن الهندسة الجديدة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تنزيلا للتوجيهات الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية التي انعقدت بالصخيرات يومي الـ18 والـ19 من شهر شتنبر الماضي.

وبهذه المناسبة، نظم يوم دراسي، سلط الضوء على موضوع "تنمية الطفولة المبكرة"، بمشاركة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية وقطاع الشباب والرياضة والتعاون الوطني ووزارة الصحة.

يذكر أن المشاركين في هذا الاحتفال قاموا بزيارة نموذج مشاريع موجهة إلى هذه الفئة العمرية، كوحدة الكدادرة للتعليم الأولي المنجزة بشراكة مع المنظمة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي. كما أعطيت الانطلاقة لأشغال تجهيز دار الأمومة بجماعة تفتاش بألواح الطاقة الشمسية، ووحدة للتعليم الأولي بدوار ايد مجاهد.

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