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الرئيسية | مجتمع | "المتعاقدون" يشلون المدارس ويدشنون مواجهة مفتوحة مع أمزازي

"المتعاقدون" يشلون المدارس ويدشنون مواجهة مفتوحة مع أمزازي

"المتعاقدون" يشلون المدارس ويدشنون مواجهة مفتوحة مع أمزازي
هسبريس من الرباط
الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:00

بنسب نجاح إضراب تتفاوت بين الجهات، باشر "الأساتذة المتعاقدون" مسلسل صدامهم مع وزارة التربية الوطنية للسنة الدراسية الجارية، فقد شلت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" مدارس المملكة على امتداد اليومين الماضيين، عقب استجابة شرائح واسعة من الأساتذة لنداء "الإضراب الوطني".

وحسب ما كشفته مصادر مسؤولة من التنسيقية فقد بلغت نسبة الإضراب في "جهة درعة تافيلالت 82 في المائة، و88 في المائة بالنسبة لبني ملال خنيفرة، و61 في المائة للعيون الساقية الحمراء"؛ كما خاض أساتذة جهة الشرق الإضراب "بنسبة راوحت 85 في المائة، في حين سجلت أضعف النسب بمدينة سلا 42 في المائة، وتارودانت 55 في المائة".

وموازاة مع الإضراب الوطني، يعتزم "الأساتذة المتعاقدون" مقاطعة امتحان التأهيل المهني، إلى حين حل الملف "الشائك" بشكل نهائي واتخاذ قرار يقضي بالإدماج الفوري؛ فيما تصر وزارة التربية الوطنية على أن كل مشاكلهم تمت تسويتها، وتم تمتيعهم بالإدماج داخل نظام وظيفي جديد أطلقت عليه "التوظيف الجهوي".

ويخوض الأساتذة المتعاقدون، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، ويطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة".

وفي هذا الصدد، أورد عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام في "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن "الإضراب الوطني الإنذاري انتهى بنتائج مشرفة جدا على الصعيد الوطني"، مشيرا إلى أنه "بمثابة رسالة إنذارية واضحة لوزارة التربية الوطنية، وكذلك الحكومة المغربية".

وأضاف قشمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة ماضون في النضال حتى تحقيق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، مسجلا أنه "لا يمكن لوزارة التعليم أن تستمر في سياسة الآذان الصماء، إذا كانت تريد حماية حق التلاميذ في التمدرس، لأنها المسؤولة الرئيسة عن ضياع زمن تمدرسهم، وواجب عليها أن تقدم للأساتذة حلا نهائيا لهذا الملف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - يوسف الرامي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:12
ها هوما جايين ثاني صحاب ياك سنيتو بخاطركم وبلا بلا .. ساهل تحقد وتسب الحيط القصير "الاستاذ" .. اما تنتقد ميزانية للي مخصصة للقصر صعيب ياك ؟
تنتقد المال السايب فالبرلمان وغيرو صعيب ؟!
الاستاذ للي تيطالب باقل شروط العيش الكريم
لا خصنا نسبوه ونحتقروه !!
ليكن في علمكم أن البعض منهم تركوا القطاع الخاص وبعقد غير محدود المدة cdi .. ودخلو للتعليم حبا في المهنة (وانا واحد منهم وكرهتونا فيها ..يا ديرو الحل يا نرجع للبوسط ديالي فالقطاع الخاص وبكرامة) ..
لا لضرب مجانية التعليم.. نهار يعيق الشعب .. حينها ستنقلب الموازين
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-6
2 - أنوار الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:13
المسؤول عن هدر الزمن المدرسي هم هؤلاء الذين يدعون الوطنية و الدفاع عن حقوق التلاميذ. الم تكونوا تعلمون بأنكم لستم موظفين وانكم ستعملون بالعقدة عندما قرأتم اعلان المبارات. ام انكم لم تعلموا بذلك عندما تم استدعائكم لإجرائها. ام انكم لم تقرؤوا الوثائق التي وقعتم عليها. كفى من العبث وكفى من تغيير الحقائق. لم يفرض عليكم احد التعاقد بل اخترتموه بمحض ارادتكم. والآن تستغلون اطفالنا من اجل مصالحكم. لماذا لم تناضلوا في الصيف ام انكم كنتم مشغولون بقضاء العطلة.لماذا لم تناضلوا قبل التعاقد من اجل حق الشغل. .........
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5
3 - عبدالله الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:14
سوف أجاوبك عن السوالً او الحل الاخير على كلماتك الاخيرة وهو الطرد ودفع ملفكم للقضاء لانكم خنتو التعاقد لي يجري به العمل في كل دولة ديموقراطية والعقدة لها قانون دولي والقضاء سوف يحل مشكلتكم بالطرد وأداء الوقت الذي ضيعتمو فيه اولاد الشعب. شبعتو خبز او دصرتو.
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4 - هشام الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:15
يقولون أن التعاقد فرض عليهم .. و هذا غير صحيح لأنهم وقعوا عقودهم عن طيب خاطر .. إن ما يقومون به مخالف للقانون و تقصير في المسؤولية الملقاة على عاتقهم .. و الإضراب لن يفيدهم في شيء لأن الدولة باعها طويل ولذلك فهم الخاسرون .
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-4
5 - محمد الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:15
ا انا مافهمتش علاش قبلتو التعاقد في البداية ، و دابا بغيتو الترسيم باش تشبعو نعاس
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0
6 - محامي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:16
إضراب حقق نسبة تاريخية قدرتها التنسيقية بحوالي 90% على مستوى المغرب... حوالي 65 الف أستاذ فرض عليه التعاقد يكتب تاريخ الكرامة و العدالة الاجتماعية
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-13
7 - فرضو الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:17
ماذا تنتظر الوزارة لطرد الكسالى الذين لم يقبل احدهم تشغيلهم وتم فرضهم على ابناء الشعب من طرف حكومة الفزعة
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4
8 - رشيد الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:18
هادو راه شبعوا خبز ولقاوها سايبة، كون ما كانش فراسهم الدغل كون قبلو بالتعاقد ومشاو خدمة وبينو على كفاءتهم ولكن حيت ولفوا الريع والغياب والخادمة ديال الخاطر باغيين التوظيف العمومي، اوا منين انتوما باغيين التوظيف العمومي علاش قبلتوا النهار الاول التعاقد؟؟؟ سيرو راكم عيقتو بزاف اولاد الناس راه تيضيعوا وانتوما عاطيينها للمظاهرات
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9 - عبدو ربه الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:19
عيب على هاد المعاقدين اضيعو اولاد ناس
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0
10 - مهتم متهم الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:24
للأسف سيدخل الأساتدة كل مرة في إضرابات و يحرمون أبناء الشعب من التمدرس و في نهاية السنة ستعمل الوزارة على إنجاح الجميع ضدا على المتعاقدين وليس بناءا على التحصيل الدراسي والخاسر هو البلاد و العباد.
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10
11 - جمال الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:24
يجب طردهم نهائيا كاين اللي مالقا حتى 1000 درهم شهريا وهوما مابغاو يحمدو الله
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-4
12 - مفروض علي التعاقد الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:25
أحتج فقط لإيماني بأحقية الشعب المغربي عموما و الأساتذة خصوصا بظروف عيش أفضل..لو كنت حاكما لأعطيت هذا الشعب الصبور الأفضل فقط لصمته من فبراير 2011 الى حدود الساعة
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9
13 - مواطن2 الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:25
.......من نتائج الاضراب المؤدى عنه....وسيستمر ما دام الدولة تؤدي....والعطلة مستمرة...من هذا المنطلق على الدولة ان تبحث عن بديل ينفع اطفال المغاربة.اما هؤلاء فلن ينتظر منهم اي شيء علما بانهم قضوا الفترة المهمة من عمرهم والمنتجة في امتهان مهن انستهم ما تعلموه.واصبحوا بدورهم في حاجة الى من يعلمهم.توظيف هؤلاء كان ضربا من المغامرة...المغامرة التي تبين انها فاشلة بجميع المقاييس.انهم لن يستطيعوا الاستمرار في مهنة من الصعوبة بمكان مبنية اساسا على الجانب المعرفي ...وهم يفتقدونه للاسف الشديد.فئة لا ينتظر منها اي شيء.
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-6
14 - محمد عزوز الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:27
والله ثم و الله ثم والله، لا أريد مثل هذا الصنف أن يدرس أولادي، قبح الله الجهل.
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0
15 - عيون البلد الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:28
ههههههههه
بل فشل كبير فجميع الأساتذة التحقوا بعملهم وقد بلغت نسبة الإضراب في بعض الثانويات 0000 مما يعني أنهم يغامرون بمستقبلهم... اتقوا الله وقولوا الحقيقة
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-2
16 - حسن النتيفي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:28
("التنسيقيةالوطنيةللأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد) التعاقد لم يفرض عليهم بل التحقوابمحض ارادتهم فلماذا هذه المغالطات .و و و الاسباب الواهية .ابنائنا ضحية فئة غير مواطنة بلا ضمير مهني شل الدراسة بعد 03اشهر راحة مؤدى عنها لك الله يا وطني
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17 - العايق الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:29
ابحثوا عن وسيلة احتجاجات اخرى.اما التوقف عن العمل لا يسيء الا بابناء الشعب الفقراء . اما الاغنياء ابناءهم في البعثات او المدارس الحرة .ولذالك لا يعيرون لكم اي اهتمام .بل بالعكس يريدون تكليخ المكلخ وانتم تساهمون في تطبيق اهدافهم وسياستهم المقيتة.
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18 - amaghrabi الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:30
بدل ان يتركوا الدولة تبحث عن مزيد من مناصب الشغل بالتعاقد للشباب العاطل,يطلون علينا بالاضراب المجاني الذي له عواقب وخيمة على مستقبل أطفالنا في الدرجة الأولى وعلى مستقبل دولتنا التي تعاني من نذرة الأموال,ولكن ومع الأسف الشديد كل من حصل على وظيفة الا وكبر بطنه وينسى ان هناك كثير من الشباب ينتظر هذه الفرصة ليخفف ازمته الخطيرة.فكروا اخواني الأساتذة في غيركم فانتم من وقعوا العقدة بحرية تامة واليوم تهددون دولتكم يا نكار الجميل,ومع الأسف أساتذة التعليم العمومي مردويتهم ضعيفة رغم انهم يتقاضون اجرة سمينة بالنسبة للتعليم الخصوصي,التحقوا بعملكم والا لا تلومن الا أنفسكم لانني متيقن ان الوزارة يستحيل ان تحقق مطلبكم حاليا
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-4
19 - المدرسة العمومية الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:32
إذا كنتم تشلون الحياة المدرسية من أجل الإدماج فهذا نوع من الاستهتار ولا مبالات ولستم أهلا للمسؤولية ومطالبكم غير شرعية لان الدولة ماضية في الجهوية المتقدمة واللامركزية ولايمكن بأي حال من الاحوال ان تعود الى الوراء. التعاقد معمول به في جميع الدول المتقدمة والتوظيف المحلي هو أفضل واحسن حسب حاجيات الجهة يكفي ان تكون لك كفاءة مهنية لهذا العمل .الذي يتهرب هو ذالك الأستاذ الغير المنظبط ولايقوم بواجبه ويخاف من المحاسبة. هذه النسبة مشكوك فيها والأكثرية التحقوا بالعمل لأنهم يعرفون أن المعركة خاسرة ولا يمكن لي ذراع الدولة.
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-5
20 - سعيد الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:36
هؤلاء المتعاقدون هم سوسة التعليم يضنون ان المسؤولين يهمهم تعليم ابناء الفقراء اضربوا متى شءتم فانتم الشماعة اتقوا الله في ابناء جلدكم حسبي الله ونعم الوكيل
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-5
21 - محمد الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:36
أنا رجل تعليم راكمت من التجربة والخبرة رصيدا ليس بالهين أكثر من 20 سنة مارست داخل الفصول الدراسية بالإعدادي وبالثانوي وأمارس الأن بالإدارة التربوية والرؤية واضحة أمامي الحل أن الوزارة يجب أن تتعامل بحزم مع هؤلاء عديمي الضمائر وأن تبدأ من حيث انتهت في العام الماضي وتعد لاستدعاء الذين سيحلون محل هؤلاء الأوغاد فلو أعيد تنظيم امتحان للغربلة لوجد أكثر من 90 في المائة من هؤلاء أنفسهم في الشارع ولانكشفت عوراتهم فهم لا يفقهون شيئا ويحاولون التغطية على النقص الحاصل لديهم . للأسف لايعرفون حتى استعمال المصطلحات في محلها فهذه السنة أطلوا علينا بمصطلح جديد لقنهم اياه اسيادهم خفافيش الظلام الذين يدفعونهم من وراء الكواليس وهو "الشهداء" يال العجب نعرف الشهداء ويعرفهم حتى الأميون على أنهم هم من ضحووا بأنفسهم ومصالحهم من أجل الأخرين أما هذه الشرذمة فيضحون بمصالح ابناء الشع من أجل مصالحهم الضيقة مع العلم أنه لم يفرض عليهم أحد توقيع العقد بل وقعوه بمحض ارادتهم وهم فرحون بذلك قبل أن يوشوش لهم شياطينهم اذن على اية خصال سيربون الناشئة غير خصالهم المتمثلة في نكث العهود-الإنتهازية-الكسل والخمول اذن الحزم معهم
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-3
22 - جبارة نورالدين الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:37
قلةالعصا
الطرد ثم الطرد.
ألم يفهموا ما معنى إدماج وزارة الوظيفة العمومية في وزارة المالية؟
عليهم التوجه إلى الوزارة المعنية الا وهي المالية.
أما وزارة التربية والتعليم لن تستطيع تغيير النظام.
اليوم سياسة جديدة. باي باي النعاس والساعات الإضافية.
الشباب موجود بما فيه الكفاية.
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23 - جبران الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:41
من الضحية في هذه الفترة الحرجة. فترة الفروض تضيعوا أولاد الناس. وتتباهىون بان الإضراب نجح.مع من تتصارعون .كون امزازي يعرف كون طردكم كاملين . تكوينكم ناقص وأنتم غشاشة.
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24 - اسماعيل ح الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:42
متعاقد معلم بباك مقبول و اجازة بعشرة..يريد ان يصبح استاذا ..
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25 - استاذ متاقعد الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:43
وجب على الدولة اخذ تهديدهم محمل الجد و ان لا تتنازل عن هبتها في مواجهة مراهقين فاشلين ..عندما كان المناضلين الشرفاء يقاطعون امنحانات التعاقد..كان هؤلاء الانتهازيين يتسابقون على الاكشاك من اجل خيانة زملائهم و الان يريدون الادماج بدون امتحان و لا تاهيل..هذه اكبر مهزلة في تاريخ المعرب
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26 - استاذ مرشد الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:47
اطردوهم من المهام التي اوكلت إليهم طبقا للقانون هؤلاء بالنسبة لعامة الشعب عصات وطنهم لا وطنية فيهم إلا مايهم جيوبهم ومصلحتهم الشخصية واستغلال الوظيفة ليتلاعبوا كما يشاؤون.والطبقة المثقفة بالمغرب مستعدة لأخذ مكانهم للتضحية بدون أجر ومن أجل مصلحة ابناء الشعب. ولو فتحت الدولة باب التطوع للتدريس ستجد أكثر مما تحتاج.
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27 - ولي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:47
نفس الوقاحة في العام الماضي سيقومون بها العام الجاري ينتظرون موعد الفروض و الامتحانات كورقة يلهون بها على حساب التلاميذ المرجو من الوزارة السيد امزازي التصدي لهؤلاء و التعامل بصرامة فحقيقة حسنت الوزارة وضعيتهم بشكل كلي و بدون تمييز و مازالوا يصرون اذن فإما العمل او الطرد فلا نريد لأبنائنا ان يتضرروا من المقاطعات الجماعية كما العام الماضي خاصة و انهم في السنوات الاشهادية
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28 - العمراني وليد الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:47
أوصي السيد امزازي أن يشدد الخناق على هؤلاء .....
إنهم يناضلون من أجل إفشال التعليم ....
يناضلون من أجل التمارض بالأمراض المتوسطة و الطويلة و كثرة الولادات و الشواهد المزيفة .....
فإن نجحوا في مسعاهم فرحمة الله على التعليم .....
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29 - أم سلمى الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:48
أنتم من يجب عليه حماية حق التلاميذ في التمدرس.للاسف خنتم الأمانة .لاخير يرجى منكم
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30 - موظف الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:49
ا لدفعة الرابعة في نظام التوظيف الجهوي والمغرب يتوسع في تحقيق الجهوية
وسن قانونا جديدا يشجع التعليم الخصوصي في البوادي
لا اظن ان يتحقق المطلب في ظل المستجدات المفروضة
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31 - اب مغربي غاضب الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:50
الى السيد امزازي وزير التعليم الشعب و اباء التلاميذ يطالبنكم بالحزم و تفعيل مسطرة الفصل كفى من هذه السفالة تلتي يبتز بها بقايا الجامعات اطفالنا ... سيد امزازي لو فعلت مسطرة الطرد و الفصل السنة الماضية لا مسطرة التساهل التي اضعفت هيبة الدولة لما كنا نرى لامثالهم مكان هذه السنة مع ابنائنا ولا صوت
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32 - سيهاكس الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:51
يا للعار الكل يقاتل من اجل جيبه فقط و لا احد يهتم بهدا الوطن اغلب اهولاء لم يلتحقوا حبا في عده المهنة بل من اجل جيوبهم و محاربة البطالة . الان يريدون المزيد و غدا سوف يطالبون بالسلم 12 و اربع ساعات عمل فقط . الاستاد في امريكا يعمل 9 ساعات و في المغرب 4 ساعات فقط و عطلة اكتر من أربعة أشهر في السنة خالصة ومع دالك غير سعيد و يطالب بالمزيد
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33 - سارة من المانيا الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:52
لو طردتوهم بعد حقارتهم تلك السنة لما اضربو هذه السنة ...هذه نتيجة التساهل
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34 - متتبع الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 19:52
"الأساتذة" المضربون يبتزون الدولة على حساب أبناء البسطاء ويسمون ذلك نضالا!!! أي نضال هذا الذي يكون على حساب الفئات الهشة؟! هل عجز هؤلاء " النوابغ " عن إيجاد أشكال نضالية لا تمس بحق التلميذ في التمدرس كتتظيم مسيرات أو وقفات أو حتى اعتصامات في العطل؟!!
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35 - أستاذ معقد الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 20:01
الأستاذ هو جدار واقي يحمي التلميذ حاضرا و مستقبلا إذا سقط الجدار سقط التلميذ في يد جشع المقاولين من تجار التعليم الخصوصي.. خافظوا على الجدار و هو الأستاذ و لا تبخسوه.
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36 - معطل الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 20:13
وزارة الداخلية والأوقاف والتعليم معنية بالتدخل وتوقيف كل موظف يعمل هنا وهناك مثلا أستاذ متعاقد وفي نفس الوقت خطيب جمعة وواعظ وإمام فكل هذه الوظائف يجني صاحبها أرباحا بينما هناك من لم يجد ولا وصنف من الأصناف المذكورة أعلاه
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37 - القيصرية الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 20:16
على الحكومة أن تضع حدا لهذا العبث . وأول إجراء هو غربلة هؤلاء المتقاعسين. لان هناك منهم من لا يستحق حتى حارسا ليليا في ميدان التعليم. تم إعادة النظر في طريقة تعيين الاساتدة لان الوضع لايحتمل .ومراجعة بعض بنود العقد . من يلتزم بعمله و يقدم مردود إيجابي يتم ترسيمه مباشرة في الوظيفة العمومية . ومن يتقاعس و يفشل في تأكيد استحقاقه للمهمة يتم إعادته إلى مراكز التكوين .
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38 - مفتش تربوي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 20:17
السؤال المطروح هو كيف يكون داخل المؤسسة استاذين بنظامين مختلفين
الى السادة الذين يسبون الاساتذة مستقبل ابنائكم رهين ب استقرار اجتماعي والنفسي كفاكم سبا وشتما للاساتذة
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39 - استاذ فرض عليه التعاقد الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 20:17
اشفق على بعض أصحاب التعليقات تفوح منها رائحة الحسد ههه نقول ليكم والوووو ما مفاكينش ههه
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