البراهمة: الأبلق "هزيل ومتعب لا يقدر على الكلام"

هسبريس- عبد السلام الشامخ

كشفت سعاد لبراهمة، عضو هيئة الدّفاع عن معتقلي الريف، أنّ الحالة الصّحية لربيع الأبلق، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، "متردّية"، إذ "لا يقدر على الكلام والوقوف على رجليهِ"، مبرزة أنّ إضرابه عن الطّعام "لم يتوقّف ووصل يومه الخمسين".

وأضافت الحقوقية المغربية وعضو هيئة الدّفاع عن معتقلي حراك الرّيف، في تصريح لجريدة هسبريس، أنّها زارت المعتقل المضرب عن الطّعام في زنزانته، "حيث بدا هزيلاً ومتعباً بسبب مضاعفات الإضراب المفتوح الذي يخوضه"، موردة أنّ "وضعه الصّحي مترد ولا يستطيع الوقوف على رجليه وبدا نحيلاً".

الحقوقية ذاتها، التي زارت الأبلق في السّجن المحلي بطنجة، أضافت أنّ "المعتقل خرج بصعوبة كبيرة ووضعه الصّحي مترد جدا ولا يقدر على الوقوف رجليه، إذ جاء محمولاً من طرفِ شخصين، وهو الآن موجود في مصحّة السّجن"، مبرزة أنّ "إدارة السّجن رفضت مدّ المعتقلين بالهاتف بدعوى وجود عطب تقني".

وزادت عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "لقد منع استعمال الهاتف اليوم بدعوى عطب تقني، إذ إنّ المعتقلين ممنوعون من التحدّث مع عائلاتهم".

وعن الوضع الصّحي للأبلق، قالت الحقوقية ذاتها: "لا يقدر على حمل رأسه ويرتعش"، مبرزة أنّ "طبيب السجن زاره خلال الأيام الماضية وقام ببعض الفحوصات المتعلقة بقياس معدلات السّكر".

وأردفت البراهمة بأنّ وضع المعتقل الصحي "صعب للغاية، ويتطلب تدخلاً عاجلا، إذ أصبح هزيلاً ولا يقدر على الكلام، بسبب تداعيات إضرابه عن الطعام الذي وصل يومه الخمسين".

وكانت إدارة السجن المحلي طنجة 2 أفادت بأن السجين ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، "لم يسبق له أن تقدم لها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام"، مضيفة أن "النشاط اليومي للسجين المذكور يؤكد أن حالته الصحية عادية".

جاء ذلك في بيان توضيحي لإدارة السجن المحلي طنجة 2، ردا على ما تم تداوله ببعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص دخول السجين المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام بلغ يومه الـ 43.

وأكدت إدارة السجن المحلي طنجة 2 أن السجين المذكور "لم يسبق له أن رفض استلام أي وجبة من الوجبات الغذائية المقدمة له، كما أنه يرفض الخضوع لعملية قياس المؤشرات الحيوية من طرف طبيب المؤسسة".