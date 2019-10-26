يسين حمزة يبرز دور المقاولة الاجتماعية بالمغرب

هسبريس من الرباط

شارك وفد برئاسة ياسين حمزة، المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، في أعمال المنتدى الدولي للمقاولة الاجتماعية الذي نظم من طرف المقاولة الاجتماعية الإثيوبية والمنتدى العالمي للمقاولة الاجتماعية (SEWA)، والذي تم عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2019 في مركز المؤتمرات بمقر الأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وحضر هذا الملتقى العالمي المجلس الثقافي البريطاني، الذي يعتبر شريكا لوكالة التنمية الاجتماعية في مجال المقاولة الاجتماعية.

وأفاد بلاغ للوكالة بأن "المشاركة كانت ذات أهمية فريدة، لأنها المرة الأولى التي يتم فيها عقد هذا الحدث العالمي في دولة ناشئة مثل إثيوبيا، في وقت تزدهر حركة المقاولات الاجتماعية عالميا، وبالأخص في إفريقيا.

وخلال كلمته في الجلسة العامة، أبرز يسين حمزة دور المقاولة الاجتماعية في المغرب وأهمية تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الجيدة التي بدأتها البلدان السبعون الحاضرة في هذا الحدث الهام؛ كما شارك في محورين دراسيين مهمين حول نماذج النمو والتحديات التي تواجه نماذج مختلفة من ريادة المقاولات الاجتماعية حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي للمقاولة الاجتماعية هو المنصة السنوية الرئيسية للحركة المقاولاتية الاجتماعية العالمية، ويتم خلاله تبادل الخبرات وخلق شراكات قوية منذ عام 2008.

وعرف هذا العام أكثر من 1200 مشارك في أعمال المنتدى، يمثلون أكثر من 40 دولة، بمن فيهم قادة المؤسسات الاجتماعية والممارسون وصانعو السياسات؛ ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية المقاولة الاجتماعية.

وحضر هذا الحدث بين أعضاء الوفد المغربي عادل الهجري، رئيس قسم تقوية القدرات في وكالة التنمية الاجتماعية، الذي أكد على أهمية تقوية القدرات لنجاح أي مقاولة اجتماعية والوصول بها إلى المستوى الذي يسمح لها بالتنافس في عالم يتطور ويتغير باستمرار.