تلميذة مغربية تُواصل مشوار "تحدّي القراءة العربي"

هسبريس من الرباط

انتهت منافسات الحلقة الخامسة من برنامج "تحدي القراءة العربي"، الذي يذاع أسبوعيا، بخروج ثلاثة من أبطال التحدي، واستمرار تسعة آخرين في التنافس على اللقب، منهم التلميذة المغربية فاطمة الزهراء أخيار.

وأفادت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، التي ينضوي تحتها "تحدي القراءة العربي"، في بيان السبت، بأن المنافسات شهدت انتقال المغربية فاطمة الزهراء أخيار، والكويتي عبد العزيز الخالدي، والجزائرية نعيمة كبير، والتونسية آية نور الدين، والسعودية جمانة سعيد المالكي، والفلسطيني عمر المعايطة، والإماراتية مزنة نجيب، والعمانية سمية بنت سامي المفرجية، والسودانية هديل أنور الزبير إلى الحلقة القادمة.

وأضافت أن المتنافسات المستبعدات هنّ الموريتانية أم النصر مامين، واللبنانية لبنى حميدة جمال ناصر، والأردنية شيماء قحطان أحمد قواقزة، مشيرة إلى أن "الحلقة الخامسة شهدت منافسة حامية بين الأبطال الـ12 الذين تمكنوا من الوصول إلى هذه المرحلة من التصفيات بعد نجاحهم في التحديات التي شهدتها الحلقات الأربع السابقة. كما تم، في الحلقة الخامسة، تنظيم تحديين بين المتسابقين لتقيس من خلالهما لجنة التحكيم، على أسس علمية دقيقة تربويا ومعرفيا، المستوى المعرفي والثقافي لديهم وقدرتهم على التعبير عن أفكارهم".

وجاء في البيان ذاته أنه "استمرارا لأجواء التشويق والمنافسة، من المتوقع أن تشهد الحلقة السادسة، التي ستذاع يوم الجمعة المقبل، تحديات جديدة بين الأبطال التسعة الذين نجحوا في الاستمرار في التصفيات النهائية على لقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019".

يذكر أن التلميذة فاطمة الزهراء أخيار، التي تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية القاضي عياض بمدينة تطوان، أكاديمية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، تمثل المغرب في الدورة الرابعة للمسابقة النهائية لـ"تحدي القراءة العربي"، بعد تتويجها على الصعيد الوطني في هذه المسابقة.

كما تجدر الإشارة إلى أن "تحدي القراءة العربي" في دورته الرابعة شهد مشاركة قياسية بلغت أكثر من 13.5 مليون تلميذ وتلميذة من 49 دولة وأكثر من 62 ألف مدرسة، تحت إشراف 113 ألف مدرس ومدرسة، علما بأن التحدي منذ إطلاقه قبل أربع سنوات استقطب أكثر من 33 مليون متنافس ومتنافسة ضمن ظاهرة متنامية ساهمت في خلق حراك شبابي معرفي على مستوى المنظومة التعليمية في عدد كبير من الدول العربية وسط دعم أسري ومجتمعي لافت.

يشار إلى أن التلميذة المغربية مريم أمجون، ابنة التسعة أعوام، توجت بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته الثالثة لعام 2018.