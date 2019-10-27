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الرئيسية | مجتمع | عودة الساعة إلى توقيت "غرينتش" تُربك المغاربة

عودة الساعة إلى توقيت "غرينتش" تُربك المغاربة

عودة الساعة إلى توقيت "غرينتش" تُربك المغاربة
هسبريس من الرباط
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 13:45

تفاجأ المغاربة، صباح اليوم الأحد، بعودة هواتفهم وحواسيبهم إلى توقيت "غرينتش" العالمي (Gmt +00)؛ وهو ما خلف ارتباكا لدى بعض المواطنين، خصوصا العاملين يومه الأحد.

وتغيّرت إعدادات الأجهزة الهاتفية للمغاربة على الساعة الثالثة صباحا، حيث انتقلت تلقائيا إلى الساعة الـ2:00 صباحا في جميع الأجهزة بالمغرب على اختلاف شركات اتّصالها؛ لأنها كانت مبرمجة سلفا على العودة إلى توقيت غرينتش في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

وكانت عقارب ساعة المغاربة، خلال السنوات الماضية قبل الاستقرار في التوقيت الصيفي على طول السنة، تعودت على العودة إلى التوقيت العالمي في الأحد الأخير من شهر أكتوبر؛ لكن قرار استمرار الحكومة في (Gmt +1) وراء هذه الزيادة المفاجئة في التوقيت.

مصدر مسؤول من "اتصالات المغرب" سبق أن أكد لهسبريس أن تغيير الساعة ليس مرتبطا بالشركة أو باقي شركات الاتصال الأخرى، موضّحا أنه يمكن للمستعملين تغيير ساعاتهم وإرجاعها إلى "الساعة القانونية" للمملكة.

وأضاف المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اتصالات المغرب" تواصلت مع "Google" والمزوّدين الذين يبيعون الهواتف الذكيّة بالمغرب بعدما تقرّر الاستمرار في العمل بالساعة الصيفية؛ حتى يُغيّروا الإعدادات "لكنّ الأمر يحتاج وقتا".

ووضّح المصدر أن مختلف الهواتف والأجهزة بالمغرب، على اختلاف شركات اتصالها، تعاني من المشكل نفسه؛ وهو ما يعني أن المشكل ليس مصدرُه شركات الاتصالات بل من يُعدّون تطبيقات الهواتف، وهو المشكل الذي يحدُثُ كُلّما وقع تغيير مباغت في الساعة القانونية بالمغرب.

ولم تقرر حكومة العثماني بعدُ في الاستمرار في التوقيت الصيفي بشكل نهائي من عدمه، على الرغم من أن الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية سابقا أنهت الاشتغال على دراسة تقييمية بشأن قرار المغرب تمديد العمل بـ("غرينيتش + 1") على طول السنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - مغربي الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:04
والله حرام عليهم. سوف يكررون ويتعللون بنفس الشيء المشكل في الهواتف، علما أن المشكل من التحيين المتعلق بشبكات الإتصال، دولة مازالت تتخبط في مشاكل جد جد بسيطة فكيف لها أن تحل مشلكل كبيرة، ننتظر أن تضحكوا علينا بمبررات إستحمارية،
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27
2 - samlaoui الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:04
تقريبا 99 في المائة من المغاربة المواطنون لا يريدون هذه الزيادة في الساعة و الحكومة تقفل آذانها لسماع صوت الشعب. ان كانت الدولة تكسب الملايين من هذه الساعة الزائدة فالمديونية لا تزال مرتفعة و الاحوال لا تزال على حالها.. اذن وحب و فرض على الحكومة السماع لاغلبية الشعب.
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38
3 - مواطن مغربي الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:05
هذا فأل خير قد تعود ان شاء الله تلك الساعة وتبقى هي الرسمية
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21
4 - مغترب في وطنه الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:05
حكومة فاشلة و دولة فاسدة بكل مقاييس .حسبي الله ونعم الوكيل. لك الله يا وطني
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39
5 - توفيف الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:08
قهرتونا بهاد المشاكل 6 سنوات كايتعاود نفس المشكل ... خرجتو على العمال ، الطلاب ، المواطنين عامة 30 مليون نسمة كايمرضها واحد المخلوق بالغلط حينت مكادش خدمتو ... تبا
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6
6 - mar1 الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:08
وحتى حاجة ما بقات كتفرح فهاد لبلاد
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8
7 - عابر الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:09
قهرتونا بهاد التغييرات الخاوية
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8
8 - نريد ساعتنا الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:09
منذ ان اضيفت الساعة الجديدة ازدادت الاضطرابات النفسية للمغاربة ومثر الانتحار وازدادت ديون المغرب...إذن من المستفيد من هاته الزيادة ؟ اذا كانت شركة واحدة رونو هي المستفيدة فانصحها بمغادرة المغرب فكبف يعقل لشرحة تيتعفد فقط 0,001% من المغاربة وتتحكم في مصير 99.99% من مصير شعب حاقد على الاضافة ؟ يجب ان نصارح الشعب بأننا خاضعون للاستعمار
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10
9 - Abdan الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:09
نريد اصلاحات في بلدنا ،ولايهمنا نقصان او زيادة ساعة
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1
10 - من المغرب الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:10
و الله ما تحشموا حايدوا علينا هاد الساعة المشؤومة عذبتوا ولادنا واش ذنبوهم أنهم مغاربة خاصهم يتحملوا هاد الساعة المشؤومة واش خاصنا نهربوا من هاد لبلاد كيفما هربوا الأهل ديالنا ل أوربا باش ناخدوا حقنا حتى الساعة لي كنا موالفين زدتوا فيها واك واك أ عباد الله بقات غير لهربة لي تسلك.
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0
11 - محمد الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:11
انا من الناس الذين يعملون يوم الأحد نقصان الساعة تشبب لنا في ارتباك كبير و عدد لا بأس من الزملاء تخلف عن الدخول في الوقت الحقيقي و كما فوجئ من اشتغل ليلا بدخول زملائهم و هو يظنون ان في حاجة للعكل ساعة أخرى قبل الخروج
ارحمونا رحمكم الله من هذه الساعة المقيتة قد أثرت بشكل سلبي على ساعات نومنا و عملنا و دمرت مفهوم الساعة البيولوجية المبرمجة في ادمغتنا
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12 - عبدالرحمن الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:11
خربقتونا فصلاتنا هاد صباح وفخدمتنا كلشي تخربق عندنا فالخدمة أنا دخلت معطل المسؤول ديالنا براصو خرج معطل لشي غرض كان عندو
بارك بالإستهتار بالمغاربة أعوام هادي وباقي مريكلتوش الساعة راه عيب وعار
كنعقل واحد العام الدراري ديال الجهوي شحال من واحد جا معطل لمتحان بسبابكم ودراري دلافاك كذالك وشحال من واحد ضاع ليه موعد مهم بسبابكم
حسبنا الله فيكم
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13 - ساخط الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:12
لم تفلح حكومة العثماني إلى فالزيادات قهرونا بهاد التوقيت
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14 - moroocco zéro الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:12
كل شيء في هذا البلد فاسد حتى ساعة العادية أصبحت فاسدة بسبب حمقاة المحكومة الفاشلة ألم تاذن لكم فرنسا بتغيير الساعة المشؤومة اين نخوة أين الرجولة أين كرمة يا عبيد فرنسا سبحان الله بذلتم الله صاحب الكون وملك الملوك بفرنسا التي تركعون لها طوعا أو كرها ( لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) أقسم بالله أنكم لم ولن تفلحوا ابدا مادمتم عبيد اللهكم المزعوم فرنسا
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15 - شاب يكره الفساد الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:13
و هل تمثل إتصالات المغرب كل المغاربة؟ الحكومة هي من عليها مراسلة شركة غوغل عندما إتخذت القرار المشؤوم بإبقاء التوقيت الصيفي..و لكن للأسف مسؤولينا محدودي الذكاء و غير قادرين على كتابة رسالة إلكترونية بالإنجليزية إلى غوغل..نخليو الساعة زايدة و صافي تزيد فبورطابلات المغاربة و لا تنقص ما شي شغلنا داكشي..بهاد المنطق باش كيفكروا المسؤولين.
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16 - حمو الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:13
هكذا تتلاعب الحكومة بالشعب المغربي للتغطية على فشلها واتلاف هذا الشعب على مصيره المجهول
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17 - حسن الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:15
الساعة المشؤومة .الله ياخد فيهم الحق يركعون لفرنسا
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18 - Entifi الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:16
الإسم الصحيح للتوقيت في المغرب الآن هو التوقيت العثماني. من الخطء ان نسميه التوقيت الصيفي ونحن في فصل الخريف.
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19 - aplha الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:16
What do you expect from a goverment that does not even know to deal with change and communication management.
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20 - حمو الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:16
هكذا تتلاعب الحكومة بالشعب المغربي تحت عدة مبررات ودرائع وهمية لا اساس لها من الصحة لارباك هذا الشعب عن المشهد .
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21 - هشام الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:19
لن تتأخذ الحكومة المحكومة قرارها بشأن هذه الساعة المشؤومة حتى ترى قرار ماما فرنسا النهائي ربما علينا الانتظار الى نهاية ابريل 2020 (2021) وهي المهلة التي اعطاها برلمان الاتحاد الاوربي للدول الاعضاء لاتخاذ القرار النهائي بشأن تلك الساعة
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22 - عبدو الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:19
بإختصار وكالعادة المواطن هو الضحية والخاسر.وكل الجهات المسؤولة تتهرب من مسؤوليتها.الدعوة بهم لله.انظروا كم من شخص أصبح عالقا خاسرا ضاءعا في المطارات بعد فقدان رحلات الطيران
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23 - مواطن الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:21
سلام عليكم الإخوان غير صبروا شويا ههما داروا اتفاقية مع بريطانيا اغدي نرجعوا لغيرنتش حيت البلاد لي درنا معها اتفاقية غدي نتبعوها فالتوقيت ديالها وخا نديرها مع الصين نبدلوا الوقيت على حسابها
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24 - سارة الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:22
ياسيدي خلي الساعة في بلاصتها علاش +ساعة غير توقيت العمل اوخلي الساعة في بلاصتها مثلا لي كيخدم حاليا مع التاسعة حسب التوقيت العالمي يخدم مع الثامنة ولي مع الثامنة صباحا يمشي مع السابعة صباحا او خلي ساعة في بلاصتها او مكتبغيوش تخسرو الخاطر لفرنسا يازرعت فرنسا
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25 - TEACHER الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:23
والله ما يضر و ما يحز في القلب بزيادة هذه الساعة المشؤومة هو منظر الأطفال الصغار وهم يصحون مع توقيت الفجر للذهاب إلى المدرسة. جلهم ينامون في القسم بشهادة أساتذتهم أو معلميهم. فكيك لا يكرهون المدرسة و المدرسين؟؟؟
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26 - nomade الأحد 27 أكتوبر 2019 - 14:24
هذا دليل واضح على استهتار المسؤولين بقيمة الوقت. وهذه الساعة المرتبكة تخلق ارتباكا كبيرا لدى المواطنين... ومن هنا اقترح ان يلتزم الشعب بكل أطيافه بالتوقيت القانوني للمملكة، أي التوقيت الموافق لكرينتش، دون زيادة هذه الساعة الملعونة. ولتقرر الحكومة الفاشلة ما شاءت. لسنا قاصرين. لا تلائمنا هذه الزيادة، فلماذا نلتزم بها؟؟؟ لماذا تعودنا على السكوت وقبول قرارات تؤرقنا بدون فائدة؟؟؟؟
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