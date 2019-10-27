مرصد: مصالح الدرك بأرفود تواصل اعتقال ويحمان

هسبريس من الرباط

أكد عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، استمرار اعتقال رئيس المرصد أحمد ويحمان من طرف الدرك الملكي بأرفود.

وذكرت مصادر محلية متطابقة أن رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، هاجم رجل سلطة برتبة قائد وتسبب في إصابته بكسر في فكه السفلي.

وأفاد المرصد أن "ويحمان خضع لفحص طبي جديد بالرشيدية وتم وضع جبيرة جبص بيده وتمت إعادته لسرية الدرك في أرفود".