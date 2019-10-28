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الرئيسية | مجتمع | موجة إدانة بعد حرق العلم المغربي في باريس .. الوطن خط أحمر

موجة إدانة بعد حرق العلم المغربي في باريس .. الوطن خط أحمر

موجة إدانة بعد حرق العلم المغربي في باريس .. الوطن خط أحمر
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:15

باستياء شديد، استقبل المغاربة واقعة إحراق العلم الوطني على هامش المسيرة التي نظمت بباريس من أجل المطالبة بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"، وفي مقدمتهم "أيقونة الحراك" ناصر الزفزافي، من لدن ناشطة شاركت في المسيرة، الأمر الذي رد عليه المغاربة بـ "تدوينات" استنكارية بلهجة حازمة.

الوطن خط أحمر

عمر الشرقاوي، أستاذ جامعي، علق على الموضوع بالقول: "حينما ندافع عن رموز الوطن وعناوين العيش المشترك، فليس لأننا نريد تغطية الشمس بالغربال، وليس لأننا ندعي أن مدارسنا ومستشفياتنا وقضاءنا وحكومتنا بخير، أبدا، الوطن مليء بالأعطاب والمظالم والإقصاء والحكرة، لكنه بيتنا الذي نتخاصم فيه ونغضب بين جدرانه، لكن بالتأكيد ليس بورصة ندخلها لربح بعض الأسهم، وإذا خسرنا ندير لها الظهر".

وذهب صلاح الوديع، ناشط حقوقي، إلى القول إن "الذين أحرقوا العلم المغربي، إن كانوا أجانب فقد أحرقوا قلوبنا معه، وإن كانوا مغاربة فقد أحرقوا جلودهم معه، لكن مهما يكن هؤلاء إياهم أن يعتقدوا أنهم أصابونا في مقتل على ضفاف السوشل ميديا سهلة التحدي وبخسة الثمن"، مضيفا: "لسنا ندعي أننا أصدق من أحب وطنه، لكن هذه البلاد تسكننا بلا استئذان منذ زمان".

أما عثمان الطرمونية، الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، فكتب قائلا إن "إحراق العلم الوطني، بالإضافة إلى كونها جريمة يعاقب عليها القانون، فهي حدث أخرق من مجموعة من الأشخاص لا يمكن إلا التنديد بفعلتهم والتصدي لها"، ثم زاد: "العلم الوطني رمز من رموز السيادة المغربية، هو جزء من هويتنا، ورابط من روابط انصهار القبائل المغربية من الريف إلى الصحراء، مرورا باجبالة وتازة وزنات وسوس...".

خالد البكاري، ناشط حقوقي، كتب على حائطه قائلا: "تفاهة إحراق العلم والاستثمار المخزني، بشهادة أغلب من حضروا، وما هو موثق بالصور والفيديوهات، فقد كانت مسيرة الذين انضبطوا لنداء المعتقلين أكبر بكثير من تلك الخاصة بمن يسمون أنفسهم بالجمهوريين"، وتابع مسترسلا: "في لقطة تافهة فاقدة لأي معنى، ولأي حط بالمسؤولية، وبنزق، أحرقت إحداهن وسط متجمهرين قلائل العلم الرسمي للمغرب".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن "هذا الفعل المدان المفتقد للذوق والنباهة، الذي أدانه النشطاء الفاعلون في مسيرة باريس المنضبطة لمطلب إطلاق سراح المعتقلين، سيلتقطه أنصار المقاربة الأمنية لتشويه قضية المعتقلين خاصة، وحراك الريف عامة، من أجل العودة لأسطوانة الانفصال".

وفي المنحى ذاته مضت جل تعليقات النشطاء المغاربة على وسائط التواصل الاجتماعي، معتبرة أن "العمل المشين لا يعبر عن وجهة نظر حراك الريف، ذلك أن هذا العمل صادر عن أقلية لا تأثير لها ولا قيمة لديها، ويعبر عن مراهقة سياسية ليس إلا"، مجمعة على أن "الوطن خط أحمر".

سلوك همجي

وفي وقت سابق ندد مجلس الجالية المغربية بما اعتبره "عملا صبيانيا وجبانا، ومسا خطيرا بأحد رموز السيادة الوطنية، وخدشا لكرامة المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه"، إثر قيام بعض الأشخاص بحرق العلم الوطني في مظاهرة بالعاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي.

وأكد الأمين العام للمجلس، عبد الله بوصوف، أن تدنيس العلم الوطني "عمل إجرامي لا علاقة له بحرية التعبير عن الرأي"، مضيفا أن هذا السلوك الهمجي "يسيئ لأجيال من المغاربة والمغربيات من شمال المغرب إلى جنوبه، الذين قدموا تضحيات جساما من أجل استقلال المغرب ووحدة أراضيه ونمائه وتقدمه".

كما ذكّر مجلس الجالية المغربية بما قدمته، ولا تزال، مختلف أجيال المهاجرين المغاربة في سبيل الدفاع عن وطنهم الأم المغرب، والتشبث القوي بمقدساته، وحرصهم على تربية أبنائهم على هويته المتعددة المنفتحة والمتسامحة، وتنشئتهم على تمثيله أحسن تمثيل، مؤكدا أن مثل هذه الأساليب المستفزة "لن تستطيع المس باللحمة الوطنية والعلاقة الوجدانية التي تربط مغاربة العالم بوطنهم الأم، ملكا وشعبا، والتي ما فتئوا يعبرون عنه في كل مناسبة".

من جهته استنكر المجلس الفدرالي المغربي الألماني قيام شرذمة من الانفصاليين "المحسوبين على حراك الريف، المعادين للوحدة الترابية للمملكة المغربية، بإحراق العلم المغربي بباريس".

وأفاد المجلس، في بيان استنكاري صادر عنه، بأنه اجتمع رفقة أعضاء من جمعيات المساجد الممثلة للمجتمع المدني بألمانيا بهدف إصدار البيان المذكور، "الذي يستنكرون فيه تلك التصرفات اللامسوؤلة لهذه الشرذمة المعادية لاستقرار المغرب ووحدته وتماسكه تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة للملك محمد السادس".

وعبّر الموقعون على البيان عن استعدادهم "وتجندهم الدائم وراء الملك محمد السادس للتصدي لمثل هذه الأفعال المشينة الصادرة عن شرذمة من الأفراد دعاة الفوضى والتخريب لوطننا العزيز"، بتعبير البيان الاستنكاري ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (63)

1 - Amin الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:30
العلم مجرد قطعة ثوب. هناك مع نهبوا أموال الشعب و حرقوا مستقبلهم و مازالوا طلقاء.
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30
2 - المغرب اكبر منكم الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:34
المغرب اكبر من ان يهتز لمجرد ان شردمة من المبحوث عنهم من اجل الاتجار في المخدرات والفارين الى هولندا اقدمت على حرق العلم الوطني . المغرب كبير برجالاته والحمد لله لازالت ارحام نسائه تلد الرجال .
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184
3 - Hassan nador الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:34
نحن سكان الريف نستنكر هذا الفعل المشين الصبياني، وندعوا إلى إطلاق سواح المعتقلين قبل أن يتكاثر هؤلاء الانفصاليين بجب على الدولة ان تكون حكيمة وتنهي هذا الموضوع بسرعة قبل أن ينضموا إلى هؤلاء الكثير.
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50
4 - abdel74 الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:34
حان الوقت لمنع حمل أي علم من غير العلم الوطني فالمغرب خليط من الأعراق والأجناس وعلم واحد يجمعهم وبالتالي يجب الضرب بيد من حدد وغلق هذا الباب نهائيا فهو باب فتنة.
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116
5 - خلاف الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:35
العلم الوطني خط أحمر ولا نسمح بحرقه مهما تكن الظروف وحب الوطن واجب على كل من ينتمي إليه ويجب معاقبة كل من سولت له نفسه بالقيام بهذا الفعل.
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119
6 - رشيد المانيا الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:36
لقد سقطت الأقنعة يا سادة....
الريف أو الصحراء أو سوس .... قطع من هذا الوطن واللي ماعجبوا حال يشرب من البحر.
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122
7 - Dell الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:37
هذا الحدث الذي قامت به شرذمة
اما المسيرة فكانت كلامته وهدف ورفعوا كلمة واحدة
الريف ليس انفصاليا
ولذلك الناس استفاقوا وعرفوا ما يدور في هذه البلاد
انشري يا جريدة هسبريس الحبيبة
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14
8 - الحقيقة الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:39
الذين أحرقوا العلم الوطني هم الذين بين ظهرانينا ينهبون خيرات الوطن ،ويدعون الغيرة على البلاد زورا وبهتانا
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49
9 - الجبهة الداخلية الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:40
* عيش نهار ، تسمع أخبار، هذا هو الجهل بعينيه .
* إن كانت لديك مشاكل أومطالب ، فهل حرق العلم ،
سيحلها لك ؟ بل بالعكس ، بفعلتك هذه ،قد تجيش فئة
عريضة ضدك .
* يا عباد الله يجب الإهتمام بالتعليم ، بالتعليم ، بالتعليم ،
وبمعنى الكلمة ، بالجبهة الداخلية .
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54
10 - مواطن الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:41
الاختلاف في وجهات النظر مسموح. الاحتجاج والانتقاد لاضرر فيهما أما حرق وتدنيس رمز يجمع المغاربة ككل لاتسامح معه.
أن تأتي شرذمة بفكر يعتبر الريف تحت الاستعمار العروبي من شأنه الدفع بحرب أهلية تأتي على الأخضر واليابس.
مزيد من اليقضة للضرب بيد من حديد كل أصحاب الفكر العنصري الانفصالي.
عاش المغرب ولاعاش من خانه
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55
11 - مغربي فحسب الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:43
هذه السيدة (التي تفتقد إلى ثقافة وأخلاق السيادة) لم تحرق علم المغرب إنما أحرقت ما تبقى لها من علاقة مع تاريخ وخارطة البلد. المغرب باق أما هي فإلى زوال. نحن أبناء هذا البلد الذين نعتمر داخله المكتوون بنار الغلاء وبسياسة الحاكمين الرعناء والذين نكافح من أجل غد تسود فيه الديموقراطية والعدالة والحرية والمساواة... نحن الذين نؤدي يوميا ثمن سايدة الفساد على الاقتصاد والريع المستشري في الدولة .. نحن نقول لك أيتها السيدة هذا علمنا ورمز وحدتنا سنظل نرفعه عاليا في مدارسنا وفي الشارع أثناء احتجاجاتنا. هذا علمنا الذين نريده علما وطنيا حقا وخفاقا بين أعلام باقي بلدان المعمور. أنت أيتها الغبية لم تحرقي علمنا بل أحرقت علاقتك بنا. نقول لك: لا فرق بينك وبين أعداء الوطن. الوطن التاريخ والتراث والثقافة والخارطة والمدينة والبادية والصحراء والسماء التي فوقه والبحر الذي يحيط به. هذا هو الوطن والذي نريده وطنا موحدا وديموقراطيا وعادلا.
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28
12 - عمر الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:43
حرق اي علم لبلد اجنبية داخل التراب الدانمركي يعاقب عليه القانون، هذا هو قانون الدانمرك، وبالتالي فان اللوم يقوم على القانون الفرنسي الذي يسمح بهذه المهزلة، والفاعلة عماها الجهل والانحطاط الاخلاقي، انها لا تستطيع ان تميز بانها تؤذي امة باكملها، وهكذا يفعل الحقيرون،،
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16
13 - TRUE DETECTIVE الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:43
لايمكن اختزال الوطن في قماش أحمر ونجمة. هل الوطن هو العدالة المنعدمة؟ هو التعليم البئيس؟ هو الصحة الميتة ؟هو البطالة التي تقتل الشباب بالألوف؟.....من هذا الوطن الذي يحتقر أبنائه ويقمع حرية التعبير؟ هان أو تخي لوقت
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-8
14 - المتتبع الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:44
لقد ظهر جليا ان حراك الريف كان انفصاليا بالدليل القاطع لانه اولا في كل مسيرات الريف لم يظهر فيها العلم المغربي ثانبا ما وقع ي‘م السبت عندما احرقت ريفية علم بلاد المغرب ورمزه وتدخل المحامي الاجيء في فرنسا وقال في صفحته ان من حرقت العلم المغربي هي جزاييرية قبايلية لدر الرماد في عيون المغاربة لكن الريفية كتبت علي صفحتها ترد عليه : لا يا استاذ انا ريفية اصلي من الناظورواسمي حليمة الزين وانا من حرقت علم اليوطي لانه علم سيدك لذلك فاذا كان المغاربة يحتاجون لاي دليل علي ان حراك الريف كان انفصاليا فالدليل هو هذا * لانه شاهد شاهد من اهلها*
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4
15 - الفساد الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:45
اول من احرق العلم الوطني هو الحراق الذي غامر بحياته من اجل عيش كريم بعدما حرمه وطنه العيش الكريم.... اول من أحرق العلم الوطني هو ذالك المظلوم المقهور الذي أحرق نفسه لان وطنه هدم بيته أو قطع لقمة عيشه.... العلم المغربي مقدس لكن المواطن المغربي أقدس منه...
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14
16 - محمد القيني الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:45
يجب على سفارة بلدنا في باريس ان تقدم دعوة أمام محكمة باريس ضد السيدة التي حرقت علمنا الذي يمثل جميع المغاربة كبيرا وصغيرا
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9
17 - Abdelghani الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:45
نعرف ان المغرب والاتحاد الاوروبي تجمعهما اتفاقية مشتركة للتعاون في مجالات كثيرة وذات اهمية ومن بينها الامن,ولذئ يجب علئ اي دولة من دول الاتحاد ان تمنع وتطارد كل من يحرق او يهين العلم المغربي والعكس كذالك بالنسبة للمغرب. والحادثة وقعت بباريس اي بفرنسا وفرنسا لها تعاون كبير مع المغرب وخاصة في الامن ولذئ وجب علئ السلطات الفرنسية ان تعتقل كل من يمس بمقدسات الدولة المغبية ولو بفرنسا حتئ يكونوا عبرة للاخرين,نحن نعرف فرنسا بلد الحريات لكن بالقانون ومن تعدت ريته القانون فان جزاءه السجن ولو بفرنسا.
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3
18 - عقبة بن نافع الفهري الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:45
يسم الله الرحمان الرحيم اما بعد هذا ماكنا نقول لكم في تعليقات سابقة ان الخطر القادم من اولاءك المتعصبين والمتشبعين بالعنصرية الغربية يريدون تقسيم البلاد الى أمازيغ أوروبيين مسيحيين وعرب مغاربة مسلمين لاكن هيهات لن تقدروا على ذلك لاننا نحن المغاربة عرفنا هذا جيدا منذ العصور الماضية وصولا الى الظهير البربري فلن تستطيعوا تقسيمنا نحن خليط من عرب وأمازيغ فتعصبكم لن يجدي شيءا بالماء والشطابة الى قاع البحر وخذوا عصيدكم معكم فلانحتاج اليه ماهمني العلام إذا اتحرق صغير في اولادنا خيط واحد جديد ولاكن كيف يقع هذا في بلد يدعي انه صديق للمغرب يجب استدعاء السفير الفرنسي ثم هذه المتعصبة الأمازيغية يجب متابعتها قضائيا بتهمة حرق العلم وإسقاط عنها الجنسية المغربية هي ومن يساندها وهذا اضعف الإيمان
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7
19 - م______ع الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:45
هذا غير مقبول بتاتا غيرةعلى الوطن وعلى راية البلاد يجب ان نرفعها لا ان نحرقها ان كنتم مغاربة احرار اسالو الزفزافي ان كان يقبل على نفسه هناك كثير من الطرق للاحتجاج حضارية يمكن ان تؤتي اكلها
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0
20 - وجدي الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:47
ندين بشدة كل مس رموزا وطنية مهما كانت صفته لكن يجب ان يعلم الجميع ان الوطن ارضا وشعبا اكبر من قماش لا حول ولا قوة له تلعب به قطة من القطط المسعورة لانها لا تملك من القوة والجرأة كي تواجه شعبا يعيش في وطنه ويعيش فيه الوطن
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-2
21 - kata الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:48
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المثل القول لحم الى خنز كايهزوه ماليه والى وصلات الوقاحة الى ءحراق رمز من رموز الوطن فهنا ءي مغربي حر غيور على وطنه سيتدخل لءنه تمادا على حرق العلم الوطني الشيء الذي نستنكره نحن كمغاربة المهم هو من ءحرق العلم الوطني باين ءمعروف دبا بقات الخدمة ديال الداخلية
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-1
22 - باغي نعرف الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:49
كفانا من الجمعيات التي تركب على الاحداث وتسبح في المستنقعات العكرة انا اعرف مغربا واحدا من طنجة إلى الكويرة علمه أحمر تتوسطه نجمة خضراء ... دعونا من التفرقة ... المغاربة قاطبة يتبرؤون من هذه الشردمة المنقحة بالسموم ..اللهم اجعل كيدهم في نحرهم ...
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6
23 - SKIZO الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:51
الغريب في الامر والمثير للسخرية ان من اسباب حراك الريف هو بناء مستشفيات لعلاج السرطان الذي نتيجة القصف الكميائي الفرنسي و أكرر الفرنسي للريفيين ,والان هاؤلاء عوض حرق علم آخر, يحرقون العلم الوطني وفي قلب فرنسا يا سلام على النضال عندما يقوده الاغبياء و الخونة , لكن من جهة إجابية فهاته الفئة البليدة فقدت دعم المغاربة لها و أصبحت عارية و كذالك بينت على انها فئة خائنة تدافع عن أمثالهم من الخونة
عاش الملك عاش الوطن و الله اكبر.
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-1
24 - كريم الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:52
هذا ما يسمى بذر الرماد على الأعين. الوطنية ليست هي الأعلام و الشعارات، الوطنية هي الأفعال و ما تقدمه لبلدك. هناك من يختلس أموال ضرائب المواطنين بالملايين و لا تتم محاسبته، هل هذا الشخص وطني؟ هل نعتبره خائن للوطن في نفس درجة من تعتبرون حارقي علم المغرب باللاوطنيين؟

لا يهمني شخصيا إذا أحرق أحد علم بلدي، كل شخص له حرية التعبير و التنفيس عن غضبه في ظل الفساد الذي يعيشه المغرب و لا من يحاسب. اليوم حرق علم المغرب، غدا قد تصل الأمور لما لا يحمد عقباه إذا استمر الفساد في المغرب.
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12
25 - بلعياش الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:53
هناك من بيننا نوع من المعلقين يعتقدون بأن حبهم لهذا الوطن مشروط بما سيعطيه لهم الوطن ونحن نقول لهم الوطن يعطيك الأمن والاستقرار وانت ابذل جهدك وأعمل وستصل إلى مبتغاك حتما أما النوم حتى الرابعة زوالا والاستيقاظ من أجل البكاء على الأطلال فكما يقول المغاربة :" والله وما أغلقوا لفورلك."
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-1
26 - مغربي مهاجر الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:54
عجيب امر هؤلاء الخونة المتعصبين يحملون علم الانفصال و العار على ضهورهم ويحرقون رمز الوطن الام و رمز الوحدة .فبهاد الفعل الشنيع المقيت تزداد الدولة تعنتا بطلاق صراح الخائنين الانفصاليين المتعصبين العنصريين.لا اقصد اهل الريف .منهم شرفاء ووطنيين ولكن اقصد كل ما هو متعصب يحرق العلم الشريف ويخون وطنه .....الخزي و العار كل من اراد بهاد البلد الهلاك من مواطن عادي. ومن كبار الدولة. ومن مسيريها من موضفين ووزراء و من اثريائها ومن...........!
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0
27 - anwar france الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:54
السلام عليكم قراء هيسبريس. حقيقة تصرف غير مسؤول وبعيد كل البعد عن أي نوع عقلاني من نضال أو غيره بحيث انا شخصيًا كمغربي اعتز بوطني وبعلمي فهو رمز الوحدة اللتي تجمعنا من مختلف المناطق و الجهات و هاذ التصرف غير مقبول بتاتا بصفتي مغربي رغم أني أعيش باروبا يبقى وطني أغلى من أي قطر في العالم فهو مسقط راسي و بترابه سوف ادفن وللعلم فقط ان مهما كانت جنسيتكم اللتي حصلتم عليها اول سؤال يسأله لكم الغربيون من أي أصول أنت يعني لا يغرنكم جواز سفر احمر أو ازرق فدائما تبقى لعيونهم من اصل مغربي وكما سلموكًالجنسية برمشة عين يسحبونها منك فلماذا تهين نفسك قال لي صديق فرنسي عجبا لهم لم يحترمو علم مسقط رأسهم. فمستحيل يكون له ولاء الدولة اللتي منحته جنسيتها
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3
28 - ابو معاذ الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:55
من يحرق علم بلده تنطبق عليه جميع الاوصاف القدحية من انفصال و خيانة الخ وهاته السيدة التي قامت باحراق العلم الوطني يجب فضحها على رؤوس الاشهاد ومن يعرفها يصرح باسمها لتفضح امام عاءلتها ومعارفها وجميع المغاربة لكي لا تاتي وتعطينا دروس في حقوق الانسان وحرية التعبير واتحداها ان تاتي للمغرب سوف ترى ردة فعل الشارع المغربي معها اقول الشارع المغربي وليس السلطات
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2
29 - الريفي الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:56
هذه المرأة ليست من الريف ولا علاقة لها بالحراك.

من خلال الصورة وحدها وطريقة لباسها يمكن ملاحظة الأمر حتى ولو وضعت على ظهرها علم الأمازيغ فهذا لا يعني أنها من الريف.
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-3
30 - سعيد سعدات الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:58
للعلم رمزية سيادية وحرقه انتهاك فاضح وواضح لهكذا سيادة. العبثيون والفتنويون الذين يرتزقون بالشعارات الواهية مطالبون بمراجعة انفسهم فمشغلوهم وداعموهم سيرموا بهم في نزبلة النسيان. ولهم فيما يقع في المحيط العربي عبرة . من يختزل العلم في قماش فهو إما جاهل أو منافق او كذاب. العلم الوطني قلبنا النابض وشعارنا الذي سندافع عليه دفاع ترابنا ..ندين التنكيل بعلمنا الوطني.... . وطني وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام. ولا عزاء للشعبويين والفتنويين.
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5
31 - Tanja balia الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:59
العلم الوطني هو رمز من رموز الوطن وهو خط أحمر بالنسبة للمغاربة قاطبة.فحين يتجرأ أحد على احراقه فهذا يدل على أنه اعلن الحرب ونصب نفسه عدوا للوطن وخصما لكل المغاربة وهنأ يجب التعامل معه بكل حزم.فهو بهذا التصرف المشين قطع جميع سبل الحوار من أجل إيجاد حلول ترضي الطرفين .
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1
32 - مواطن حر مغربي الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:59
العلم هو شعار الوطن وهو التعبير الملموس عن ثوابت وقيم الدولة ولذالك يراه دائما عاليآ كل مواطن متشبع بروح الوطنية والمواطنة ولا يضعه أبدآ موضع المساومة او التلف مهما جرى ذالك هو الوطني القح ومن هو دونه ممن لا خلاق لهم ولا روح مواطنة ولا عقل فما فعلوه سراب ومهزلة هم ابطالها في بلد يؤويهم على انهم بخير في ضمائرهم لكنه إستفاق لشريحة طائشة بين صهارنه لابد أن يحسب لها حسابها مستقبلا .
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0
33 - الحسين الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:01
في العالم الحديت كتيرا ما نرى الاعلام تحرق تعبيرا عن الغضب ولم تسلم من ذالك حتى دول عظمى متل الولايات المتحدة. وهناك في كل المجتمعات مشاكل و اسباب تؤدي الى تضاهرات و احتجاجات سواء داخل الاوطان او خارجها ، السؤال هو :
هل من قام به مغاربة ام مندسين عليهم يريدون اذكاء الخلافات بين اطياف الشعب المغربي ،ام انهم مدفوعون من جهة ما لصالح أجندة أجنبية تريد طعن المغاربة في وطنيتهم .
المهم ان لا نسقط في فخ اتهام بعضنا البعض الآخر فكلنا مغاربة نحب وطننا وان اختلفنا في التعبير عن اراءنا و مطالبنا ،فلا يجب ان ننساق الى افعال تسيء الينا قبل غيرنا فالشعب جزء لا يتجزء من الوطن .
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-2
34 - عبدو الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:02
الوطن اغلى من الحياة.لانسمح بالمساس في وطننا.نحب الوطن ونكره المفسدين ولانسمح بمن يمسنا في وطننا وديننا وملكنا وكرامتنا
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2
35 - مصطفى الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:02
شخصيا احب اهل الريف . ليس تملقا ولكن لان لهم عقلية صارمة . ان احبك فلن يخذلك و إن كرهك مشيتي فيها . لهذا على المغرب و شعبه تفهم عقلية الريفين و فهم تاريخهم و علاقاتهم بالمخزن . يجب ان تكون هناك مصالحة حقيقية مع الريفين و حتا الدين هاجروا الى اوروبا ودول العالم . شعب المغرب واحد من الريف الى الجنوب. اما حرق العلم الوطني أكيد انه ألمنا و لكنني اجزم ان من قام به نادم على فعله و لو لم يظهر حقيقته . الريف و الامازيغ و العرب و الصحراويون كلهم مغاربة و يحيا الشعب المغربي .
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0
36 - محمد ابوزيد الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:03
الى من له هذا النهج السيئ عليكم اولا ان تعرفوا تاريخ هذا الرمزوكيف وجد انذاك ستحترمونه قد يتنكر الانسان لاي شيئ لكنه لن يتنكر لابويه مهما طغت الظروف
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0
37 - العبدي الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:03
عاش المغرب ولا عاش من خانه.نطالب الحكومة برفع دعوى قضائية ضد هده الشردمة من الخونة وتسليمهم عبر الإنتربول لمحاكمتهم
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38 - رشيد الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:04
بهدا الفعل يزيدون من متاعب عائلة المعتقلين والمعتقلين نفسهم كرمي الزيت على النار كثير من المتظاهرين يصفون حساباتهم مع الدولة على ضهور المعتقلين وأكثرهم لهم مدكرات التوقيف كالإتجار في المخدرات
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39 - متتبع متتبع الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:05
بسرعة اخرجت السكاكين الانتهازين المتربصين هذا شخص يمكن ان يكون اي شخص ليسوا شردمة الذي يحرق العلم فرد واحد لا للاصطيد في الماء العاكر لا احد يزايد علينا في الوطنية فنحن من احرق ومن ضرب بالكماوي ونحن من امطرت فوق رؤوسنا القناب فيما المتربصين كانوا ينعمون والذين يتشدقون بالمقاومة يعلمون ان كل الثورات التى جائت بعد الحرب العالمية الثانية كانت مجرد مسرحيات وكنا ضحاياها ايضا وهم مازالوا ينعمون فيما قتل المنضلون الحقيقيون
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40 - الحاج الثائر الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:07
انتهى التعاطف مع الزفزافي ووالده، الآن الاستعداد لمواجهة خصوم وحدتنا الترابية بكل الوسائل بما فيها القبض عل تلك الخائنة التي أحرقت الراية المغربية وتقديمها للمحاكمة. ..
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41 - عكاشة لخديم . الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:07
استنكر وبشدة هذا الفعل المدبر ولا يزيدنا هذا الفعل المتطرف الا تشبتا بالوطن والراية المغربية . يجب اصدار قانون يمنع رفع اي علم غير العلم الوطني وهناك دول بالجوار تحاكم من رفع علم’’ البرابرة ’’ ومعهم حق .










عكاشة لخديم
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42 - simohamed الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:10
حتى نكون متفقين على ان العلم الوطني هو رمز الوطن الدي ننتمي له كمغاربة لابد ان نتعلم في المدارس وداخل الجمعيات والاحزاب والنقابات ان العلم المغربي ليس في ملك لا حكومة ولا معارضة وانما هو الرمز الاسمئ لانتماءنا كشعب لهدا الوطن المغرب الدي من اجله استشهد الملايين من الابطال حتى يبق ن شماله الى جنوبه صامدا. من يحرق العلم ضنا منه انه يسب الحكومة او القضاء فهو خاطئ.
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43 - آمين الأمين الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:10
هادو ناس الفتنة كاين منهم بزاف الغرض ديالهم مشأكل وتفرقة بين الشعب ما عندهم تا علاقة مع البلاد هجرها في مرة وبغاو يدير الفتنة بينتنا وهدي ماشي في مصلحتنا في هاد الوقت بضبط
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44 - driss الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:11
من كره وطنه لا خير فيه وكره والديه ومن احب دينه ووطنه احبه الله ورسوله
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45 - غزة رمز العزة الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:15
من أحرق العالم المغربي ليس أبناء هذا الوطن وليس من الجالية المغربية بل هي أيادي البوليسارو لكي تشعل الفتنة بين المغاربة نحن أهل الريف لا نرضى بمثلي هذه التصرفات ونستنكرها
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46 - ميلود الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:16
الزفزافي وشردمته هم من سيندفعون تمن هدا التصرف الصبياني
فاللدين احرقوا العلم وتجمهروا حوله هم انصار الزفزافي اللدين طالما وجه لهم التحية من خلف القضبان
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47 - غيثة الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:17
هيهات ثم هيهات أن تكون هده الآدمية تعرف شئ عن الوطنية و مساندة المعتقلين هي مجرد وسيلة دفع بها من ينتظرون ردت فعل من هم في صفوفهم هل سيطلقون العنان لحرق كم علم وطني أم أنهم سيتراجعون إلى الخط الخلفي لما ستعرفه الساحة النضالية في مسمياتهم......ويبقى الوطن وطن و علمه كما هو فهي ما أحرقت إلا نفسها في عين 35 مليون مغربي و غدا ستتحسر على نفسها ولو تحمل جنسية أجنبية فمواطنتها بفرنسا مواطنة من الدرجة الثانية أو الثالثة وهي من داخله غير مرتاحة لمكانتها هناك
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48 - خولة الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:19
الى عمر رقم12
فعلا حرق العلم يقال حوله الكثير وهو تعبير عن قمة العضب وعادة ما يكون هذا بالنسبة لرايات اجنبية كما فعلتم بالراية الجزائرية حيث تم انزالها من فوق القنصلية الجزائرية يوم عيد الثورة وبحضور الشرطة وتحت تصفيقات المواطنين نفس الشيئ يقال هنا الا يوجد قانون يمنع الاعتدا ءعلى التمثيليات الديبلوماسية في المغرب ولكن الفرق ان المغاربة هم الذين احرقوا رايتهم وليس مواطنين اخرين
من جنسيات اخرى وهم ادرى بمشاكلهم لكن ان تهينوا راية الجيران بطولة وان يحرق علمكم من طرف مغاربة غاضبون خط احمر
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49 - خديجه العلوي الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:20
المغرب ومقدساته خط احمر.لا للمظاهرات المدسوسه.لا للفتنة.جل هؤلاء المتضاهرين انفصاليين وعنصريين.نطالب بجعل حد لها ومحاسبة الخائن الذي يدعو ويشجع على مثل هذه المظاهرات الرخيصة لانه المسؤول الاول والأخير عن الفتنة والتفرقة بين المغاربة.نطلب من السيد الحموشي الضرب بيد حديد عل. من يد الخونة .
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50 - يحيا علم بلادي ابد الدهر الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:20
ليس لنا سوى وطن واحد نرمز له مند نعومة اظفارنا بعلم احمر تتوسطه نجمة خماسية خضراء ونجله مند وقوفنا كتلاميد في ساحة المدرسة لتحيته على انغام النشيد الوطني بخشوع وكبرنا معه وكبر معنا ونحن نعتبره جامعا لكل مكونات وطننا من سوسي وصحراوي وريفي وعربي وطنجاوي وفاسي ومراكشي ووجدي وووو فكيف استطاعو ان يحرقو قلوبنا
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51 - BENSLIMANE الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:21
حق الاحتجاج السلمي و التعببر عن الرأي حق دستوري لا غبار عليه . و لكن ابتزاز المغاربة بحرق علمهم شىء غير مقبول . و لهذا يجب على الذين صوروا اصحاب هذا العمل الجبان أن يسلموا شريطه للشرطة المغربية قصد متابعتهم جنائيا كما ينص على ذلك القانون الجنائي المغربي .
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52 - مستعين الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:22
كباقي المعتزين والغيورين على الوطن لايسعني الا ان اقول بان المغرب اكبر من ان يهتز لمجرد ان شردمة من المبحوث عنهم ـ من اجل الاتجار في المخدرات والفارين من العدالة الى هولندا او اية دولة باروبا ـ اقدمت على حرق العلم الوطني المغرب كبير برجالاته ومستقبله الزاهر بشهادة منظمات دولية مشهود لها بالنزاهة والديموقراطية وباقبال المستثمرين والاجانب على الاستثمار القوي في مختلف الميادين .ونطالب من السلطات ان تلاحق مرتكبي هذه الجريمة في حق الوطن . والضرب على ايديهم بمساطر قانونية جد صارمة والحمد لله لازالت ارحام نسائه تلد الرجال .
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53 - #عزيز# الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:26
أغلبية من يرغد و يزبد، لا يحرك ساكنا لحقوق المواطنين التي تنتهك جهارا نهارا.. الوطنية مزيفة في بلادي و فقدت معناها، حالها حال أشياء كثيرة لم تعد تعني لنا شيئا.
ما قيمة وطن بدون كرامة لمواطنيه؟؟؟
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54 - انصاف غير مسموع! الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:27
اولا للمغرب الموحد راية واحدة وفريدة، حمراء تتوسطها نجمة خضراء، وغير ذلك تطبيق العقوبة، وهي خط أحمر، ونلتمس وضع خطة استراتيجية مستعجلة لمشكل تشغيل الشباب ومراكز استشفاءية عمومية في المستوى، وتوفير الرفاهية للمواطنين في ظل أمن وسلامة للسكان
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55 - مغربي فخور الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:28
بهذا العمل الشنيع الذي هو حرق العلم الوطني لم يعد للزفزافي وجماعته وأبوه الذي هو رأس الفتنه وكبير المتامرين على الوطن لم يعد لهم ما يتبجحون به من انكار للخيانة والتامر والإختباء وراء المطالب الإجتماعية المزعومة ويجب الضرب بيد من حديد غلى كل من خولت له نفسه مزيدا من المساس بكرامة المغاربة ووطنهم
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56 - عبدالرحيم.طرار الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:29
ما اقوله لرد على من حرق العلم الوطني ومن تواطىء للاءستفزاز شعب من له غيرة على بلده .فالناشطة الحاملة لعلم يرمز لنعرات قبلية لاتمت بحب الوطن ولاانتماء لدين حنيف الاسلام يقر باءن حب الاوطان من الايمان. فالزفزافي وغيره وراءه جهة معادية للمغرب لاهمها الدفاع عن الامازيغية ولا ....ولا....ولا...ءالا التشويش والاستفزاز من الزفزافي واتباعه الذين ركبوا على حصان متهالك العظام لا عربة ولا اتباع الا الوهم ونعرات متجاوزة .
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57 - Mounir الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:29
يجب إصدار دورية تمنع حمل اعلام غير العلم الوطني.
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58 - Utrecht الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:30
للدي قال بانها ليست ريفية فحتى و ان كانت من المريخ فالمنظمون هم من يتحملون فعلتها عندما صفقوا عليها و لم يمنعوها
العيب في الدولة التي تركت شردمة ترفع الاعلام المشبوهة حتى اصبح العلم الوطني مجهولا
انظروا كيف تم منع رفع حتى العلم الهوياتي بالجزاءر و التزموا بدلك خوفا من السجن
اما الدين يدخلون الثروات مع الموضوع فلا علاقة لهم بالمغرب لانهم يقتاتون من الاباطرة بالخارج
انشروا من فضلكم ادا كانت حرية التعبير
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59 - rachdon الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:31
تكلموا في اي شيء تشاءون الا الوطن وحدته الترابية و ملكه فهذه خطوط حمراء لا يتجاوزها الا خائن
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60 - جمال الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:34
ننادي باحترام الحقوق ونناشد المسؤولين بالالتزام و الانضباط ونطالب بمحاسبة ناهبي المال العام ونكره ونمقت كل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بالشعب المغربي...ولكن لن نقف بجانب من يتجرأ لمثل هذه الأفعال
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61 - محمدالفضيل الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:35
إحراق العلم المغربي هو حرق أوراقها يدافعون عنهم وتاكيد للنهج الانفصالي الذي يدعون له لكن المغاربة واعون باللعبة الخسيسة التي يسعوا لها لأننا متشبثون وجنود مجندةوراء كل وطني اصيل ووراء قائد الامة جلالة الملك حفظه الله .
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62 - kool الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:38
من يقول شيئا أو يفعل شيئا فهو يمثل نفسه وشخصه فقط ويتابع حسب القوانين الجاري بها العمل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصبح قضية رأي عام.
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63 - عمار الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 16:44
شخص حرق راية في باريس: سداع و هراج و عيب و حشومة و خسنا ندويو خاسنا نديرو شيحاجا.

80% من شباب مغاربة يطمحون للهجرة: صمت.
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