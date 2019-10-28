طلبة الاقتصاد يشلون الدراسة بالأقسام التحضيرية

هسبريس من الرباط

للأسبوع الثاني على التوالي، يمضي طلبة شعبة الاقتصاد بالأقسام التحضيرية في إضرابهم عن الدراسة، احتجاجا على "الإقصاء" الذي يطالهم في ولوج العديد من المدارس العليا.

وحسب مصادر طلابية من داخل شعبة الاقتصاد بالأقسام التحضيرية، فإن "المحتجين يطالبون بإخراج لوائح الانتظار، وإعادة توزيع طلبة المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، والزيادة في عدد مقاعد ولوج المعهد العالي للتجارة وتسيير المقاولات".

وشددت مصادر هسبريس على "ضرورة فتح إمكانية الولوج للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، بالإضافة إلى مدرسة علوم الإعلاميات، والاستغناء عن معيار أخذ نتائج السنة الفارطة لتوزيع ملفات المباريات، وزيادة العدد بالنسبة لهذه السنة".