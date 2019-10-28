24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:4013:1616:1518:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الخيام: "خلية طماريس" بايعت البغدادي .. ولا علاقة للفقر بالإرهاب (5.00)

  2. إحراق العلم الوطني ليس نضالا شريفا ولكن أسبابه داخلية (5.00)

  3. اعتداءات "البوليساريو" على سائقي الشاحنات تعطّل النقل بـ"الكركارات" (5.00)

  4. جامعة مكسيكية تحتفي بحضارة المملكة المغربية (5.00)

  5. مغاربة بألمانيا ينددون بحرق العلم الوطني بباريس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | طلبة الاقتصاد يشلون الدراسة بالأقسام التحضيرية

طلبة الاقتصاد يشلون الدراسة بالأقسام التحضيرية

طلبة الاقتصاد يشلون الدراسة بالأقسام التحضيرية
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 15:06

للأسبوع الثاني على التوالي، يمضي طلبة شعبة الاقتصاد بالأقسام التحضيرية في إضرابهم عن الدراسة، احتجاجا على "الإقصاء" الذي يطالهم في ولوج العديد من المدارس العليا.

وحسب مصادر طلابية من داخل شعبة الاقتصاد بالأقسام التحضيرية، فإن "المحتجين يطالبون بإخراج لوائح الانتظار، وإعادة توزيع طلبة المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، والزيادة في عدد مقاعد ولوج المعهد العالي للتجارة وتسيير المقاولات".

وشددت مصادر هسبريس على "ضرورة فتح إمكانية الولوج للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، بالإضافة إلى مدرسة علوم الإعلاميات، والاستغناء عن معيار أخذ نتائج السنة الفارطة لتوزيع ملفات المباريات، وزيادة العدد بالنسبة لهذه السنة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.