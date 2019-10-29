التوظيف والهجرة و"السماوي" ثالوث يتسيد عالم الاحتيال بالمغرب

هسبريس - يوسف لخضر

كشفت أرقام رسمية صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب أن الهجرة والتوظيف والسماوي تُهيمن على أغلب حالات الاحتيال المسجلة لديها برسم السنة الماضية.

وبلغ عدد الحالات، التي عالجتها المديرية سالفة الذكر خلال السنة الماضية، حوالي 2285 حالة أدت إلى توقيف 3136 شخصاً. أما في سنة 2019، فقد وصلت الحالات إلى 1397 تسببت في توقيف 982 شخصاً.

وحسب الأرقام الصادرة عن المديرية ضمن مجلة "الشرطة" عدد شهر أكتوبر، فإن 47 في المائة من حالات الاحتيال مرتبطة بالهجرة، تليها 18 في المائة مرتبطة بالتوظيف، و9 في المائة للاحتيال الإلكتروني، و5 في المائة ترتبط بـ"السماوي".

ولاحظت المديرية أن حالات الاحتيال التي تردها على مختلف مصالح الشرطة زادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت الحالات المسجلة ما بين 2015 و2018 بنسبة 25 في المائة.

وذكرت الشرطة المغربية أن أنواع الاحتيال في المغرب متعددة، فبالإضافة إلى ما سبق، يلجأ المحتالون إلى طرق عديدة منها التي تهم وسائل الأداء والمساعدة الاجتماعية والإعلانات المزيفة على الإنترنيت وحملات المساعدة الخيرية والشيكات واليانصيب.

ويستعمل المحتالون وسائل عديدة؛ منها التواصل المباشر أو عبر الهاتف أو الإيميل أو عبر مواقع وهمية مصممة خصيصاً لتصيد معلومات الضحية. كما أوردت "الشرطة" أن البيع الهرمي يستعمل أيضاً كنوع من الاحتيال.

إن "السماوي" يقوم على ادعاء شخص، عادةً يكون برفقة امرأة، بأنه يملك قوى خارقة ليجعل ضحيته يعتقد بأن أملاكه تقع تحت لعنة ما ويقترح عليه رفعها بعد أن يسمله أمواله ومجوهراته ليتم استبدالها بأشياء لا قيمة لها.

وتفيد معطيات الشرطة المغربية بأن المحتالين باتوا يلجؤون بشكل لافت وكبير إلى موقع الإعلانات "أفيتو" لنشر إعلانات لبيع السيارات بأسعار مثيرة، باستعمال معلومات اتصال بهم مختلفة في كل مرة.

ويقوم بهذا العمل مُحتالون يدعون أنهم مقيمون في الخارج، وأن الأمر يحتاج في الأول إلى بعث قيمة السيارة عبر شركة تحويل أموال على أساس أن تقوم شركة بتسليمه السيارة المشتراة في مقر إقامته في المغرب.

وحسب مجلة "الشرطة"، فإن الخسائر التي تخلفها عمليات النصب والاحتيال عبر العالم تُقدر بتريليونات الدولارات كل عام، وهي على عكس ما يعتقد فإنها تستهدف الأشخاص أكثر من الشركات، بحيث يترك الضحايا يواجهون الاكتئاب ومختلف الأمراض لمختلف الأعمار وأي مستوى اجتماعي وفي أي مكان.

ولمواجهة تطور هذا النوع من الاحتيال، تقول مجلة "الشرطة" إن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة دائماً على تحديث بنياتها وأساليب عملها وتكييفها على أساس مستمر من خلال إحداث وحدات ووظائف جديدة للرد على جريمة باتت تتغير باستمرار.

ويتوفر الأمن المغربي على هياكل متخصصة بالتحقيقات في هذا الصدد على المستويين المركزي واللامركزي، وفرق عمل متعدد التخصصات ومدربة بشكل جيد، إضافة إلى أدوات عمل وتكنولوجيات فائقة؛ فهناك وحدات داخل المديرية المركزية للشرطة القضائية وجهوياً متخصصة في محاربة النصب والاحتيال، بمختلف أشكاله.