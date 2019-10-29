رابطة حقوقية تستنكر إحراق العلم الوطني بباريس

ياسين أوشن من خنيفرة

قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنها "تابعت العمل المشين الذي قام به بعض الأشخاص يوم السبت الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس، على هامش مسيرة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح معتقلي الريف".

وأوردت الرابطة نفسها، الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC، أن "العلم رمز العزة والكرامة والسيادة والأصالة والمكانة والشموخ؛ كما أنه رمز للهوية، والمتحدث الرسمي دونما صوت في المحافل الدولية والمحلية والخارجية كافة، وله قدسية وانتماء ووطنية".

ويعتبر العلم بالنسبة للمغاربة، حسب بلاغ للرابطة تتوفر هسبريس على نسخة منه، "رمزاً للهوية الوطنية والانتماء نؤمن بالعمل من أجل أن يكون موحدا قويا يتمتع الجميع بحقوقه كاملة دون عنف أو انتهاكات".

وأمام هذا الوضع، عبر المكتب التنفيذي للرابطة نفسها عن ''إدانته هذا العمل الشنيع، الذي يمس مشاعر المغاربة أيا كانت الأسباب والجهات التي تقف وراءه".

وأعلن المكتب عينه ''اعتزازه بالعلم الوطني، وبالريف كجزء من الهوية المغربية، مهما حاولت هذه الجهات تنفيذ مخطط تفتيت وحدة المغرب الترابية".

وناشدت الرابطة ذاتها ملك المغرب "التدخل العاجل للعمل على إطلاق كافة معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم الصحافي حميد المهداوي".