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أمزازي: برنامج "الفرصة الثانية" يكرّس "المدرسة العادلة" بالمغرب

أمزازي: برنامج "الفرصة الثانية" يكرّس "المدرسة العادلة" بالمغرب
أيوب صدور من وزان
الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:00

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إن إضراب الأساتذة أطر الأكاديميات لم يتجاوز يومين، مشيرا إلى أن الإضراب حق مشروع لكل الفئات، مؤكدا في هذا السياق ضرورة برمجة استدراك لتعويض الزمن المدرسي المهدر ضمانا لحق التلاميذ.

وأضاف أمزازي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوزارة الوصية تعطي أهمية وأولوية لمجموعة من المشاريع المتعلقة أساسا بالتعليم الأولي والتربية الدامجة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار أو من خلال زيارات تفقدية ومواكبة المشاريع لتمكين تلاميذ العالم القروي من الحق في التعليم.

وأكد الوزير لهسبريس أنه وقف خلال الزيارة التفقدية على مشروع إنجاز إعدادية جديدة تم إحداثها بجماعة امزفرون بإقليم وزان، قصد تمكين الفتاة القروية من حقها في التمدرس بعدما كان مسارها يتوقف في السادس ابتدائي، تكريسا لمبدأ إلزامية التمدرس كأهم مقتضى من مقتضيات القانون الإطار الذي يروم الرفع من سنوات التمدرس.

أما بخصوص مراكز "الفرصة الثانية" من الجيل الجديد، فقال أمزازي لهسبريس إنها تستهدف الفئة العمرية بين 13 و18 سنة من المنقطعين عن الدراسة وغير المتمدرسين، في إطار المدرسة العادلة وفرصة جديدة ترتكز على التأهيل التربوي من أجل إكساب المستفيدين الكفايات الأساس الضرورية للإدماج في التعليم النظامي أو التكوين المهني أو متابعة الاستئناس الحرفي، والمساعدة على إكسابهم المهارات التكوينية الأساسية والتوجيه والمواكبة من أجل الادماج السوسيو مهني.

وقال الوزير: "سيتم العمل على تعميم هذا النموذج من المراكز على المستوى الوطني عبر إحداث 80 مركزا في أفق 2021، وذلك في إطار تفعيل وتنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 في مجال ربط التعليم العام بالتكوين المهني، وتوفير فرص التربية والتكوين من أجل الإدماج لليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة عبر برامج متكاملة ومندمجة للتمدرس الاستدراكي".

وقد قام سعيد أمزازي، الذي كان مرفوقا بالمهدي شلبي، عامل إقليم وزان، والعربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليمي، وعبد الحليم علاوي، رئيس مجلس جماعة وزان، وعبد العزيز لشهب، برلماني عن إقليم وزان، بزيارة ميدانية أخرى إلى ورش بناء الثانوية التأهيلية بالجماعة الترابية عين بيضا، التي ستعزز العرض التربوي لأبناء الجماعة من أجل استكمال مرحلة الثانوي التأهيلي بالقرب من دواويرهم والتقليل من عناء التنقل، وبالتالي سيشكل هذا المشروع التربوي فرصة مواتية لمحاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - البشير عزالدين الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:25
واش التعليم هو فرض الفرنسية (المغربية او لفرنكومروكان) على جميع المستويات ضدا في كل حق و مشروعية و عقلانية...واش فرنسا تستعمل الانجليزية و انتم تنشرون لغة متجاوزة ضيقة الافق و الانتشار تكبل عقل و ذاكرة و احساس المغاربة...اشنو زعما سوف نصنع تي جي في و نبيعه لفرنسا و لايطاليا و لامريكا و لالمانيا الخ....ما الهدف؟ علاش؟ نفعيا و عقليا؟ لم تعقدوا و تمشكلوا حياة لمغاربة؟ اشنو زعما؟ لفرنسوية هي لغة علوم؟ تقنيات؟ ماذا نستفيد منها عمليا و تجاريا و اقتصاديا و تكنولوجيا؟ بها سوف نتواصل مع من؟ مع لمغاربة؟ ام مع الفرنسيين؟ لكن كم عدد سكان فرنسا؟58 مليون كافتهم من العجزة و الشيوخ ؟اشنو زعما هذ لحماق؟ ثمة لغة واحدة عالمية تستعمل في كامل اوربا هي الانجليزية و كفى الله الناس شر القتال...كولشي واضح الا للمسؤولين لمغاربة... هذا لا يعنى موقفا سلبيا من الفرنسية او غيرها بل فقط الواقع الذي يفرض نفسه حين نتعامل مع العالم و بقية الدول لا اقل و لا اكثر..لا علاقة للامر بفرض لغة ما...الواقع المادي و السفر و المعاملات مع الخارج هي التي تفرض الامر و ليس العاطفة المريضة و الاوهام...
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2 - لا للمتقاعسين الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:29
على السيد الوزير عدم التسامح ممن اعتدوا على مهنة المدرس( المتعقدين المتقاعسين ) بالغربلة والطرد والاقتطاعات
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3 - citoyen الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 15:34
لازال الوزير يأتي الي أي مرفق ويتم صباغة الجدران ووضع كل شيء بإتقان وبعد ان يغادر تعود الأمور كما كانت عليه بينما في أوروبا يأتي الوزير علي حين غرة ويطلع علي الواقع بكل تجلياته
اكثر من هذا لاوجود لغسل العظيمات في مقرر دراسي كتبه هواة بينما هناك مفتشون وعلماء بيداغوجيا اكفاء
نعم التحزب في المغرب خرب كل شيء واصبح كل شيء بباك صاحبي
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