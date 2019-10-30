24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4213:1616:1318:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. حملة لتنمية الطفولة المبكرة (5.00)

  2. الأمن يفك لغز اختفاء أربع تلميذات بمدينة سطات (5.00)

  3. الإمارات تقرّ الموازنة الاتحادية بـ 61 مليار درهم (5.00)

  4. ساوطومي ومغربية الصحراء (5.00)

  5. تقرير رسمي: غياب التقنين وضعف الشفافية وراء حملة المقاطعة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | جمعية تقاضي طالبة مغربية لإحراق العلم الوطني

جمعية تقاضي طالبة مغربية لإحراق العلم الوطني

جمعية تقاضي طالبة مغربية لإحراق العلم الوطني
أيوب صدور من تطوان
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 08:14

تقدمت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان من أجل التحقيق مع المسماة حليمة الزين، ومن معها، بخصوص واقعة حرق العلم المغربي وتمزيقه.

وقالت الشكاية، توصلت هسبريس بنسخة منها، إن حليمة الزين، تجرأت على إحراق العلم المغربي خلال مسيرة نظمت بالعاصمة الفرنسية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الريق وإحياء لذكرى مقتل محسن فكري.

وطالب التنظيم الحقوقي بضرورة التحقيق مع المواطنة القاطنة بجنوب فرنسا وتتابع دراستها بجامعة بول فاليري بمونبيلييه، معتبرا الأفعال المرتكبة جريمة منصوصا عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي، وتمس كل مغربي غيور على وطنه.

والتمست جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان فتح تحقيق في النازلة صونا لدولة المؤسسات، وحتى تكون المعنية بالأمر عبرة للآخرين، كما جاء في الشكاية المذيلة بتوقيع الحسن اقبايو، رئيس الجمعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.