24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:42
|13:16
|16:13
|18:41
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حملة لتنمية الطفولة المبكرة
- جريمة إحداث عن قصد أضرار بأموال منقولة للغير
- العثور على أكثر من 40 جمجمة عند مذبح في وكر عصابة للمخدرات في المكسيك
- تهريب الأموال
- مخاوف الفرنسيين أمام الإسلام
تقرير رسمي: غياب التقنين وضعف الشفافية وراء حملة المقاطعة (5.00)
- القوات الجوية الملكية تطلب سربا جديدا لمقاتلات "إف 16" الأمريكية - (68)
- شعارات "متقيش راية بلادي" توحد محتجين على حرق العلم الوطني - (60)
- التحالف الجهوي مع "الأصالة والمعاصرة" يهز صفوف "العدالة والتنمية" - (47)
- وزارة التربية الوطنية تستأنف جلسات الحوار مع "الأساتذة المتعاقدين" - (43)
- عقوبة حرق العلم الوطني - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعية تقاضي طالبة مغربية لإحراق العلم الوطني
تقدمت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان من أجل التحقيق مع المسماة حليمة الزين، ومن معها، بخصوص واقعة حرق العلم المغربي وتمزيقه.
وقالت الشكاية، توصلت هسبريس بنسخة منها، إن حليمة الزين، تجرأت على إحراق العلم المغربي خلال مسيرة نظمت بالعاصمة الفرنسية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الريق وإحياء لذكرى مقتل محسن فكري.
وطالب التنظيم الحقوقي بضرورة التحقيق مع المواطنة القاطنة بجنوب فرنسا وتتابع دراستها بجامعة بول فاليري بمونبيلييه، معتبرا الأفعال المرتكبة جريمة منصوصا عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي، وتمس كل مغربي غيور على وطنه.
والتمست جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان فتح تحقيق في النازلة صونا لدولة المؤسسات، وحتى تكون المعنية بالأمر عبرة للآخرين، كما جاء في الشكاية المذيلة بتوقيع الحسن اقبايو، رئيس الجمعية.