جمعية تقاضي طالبة مغربية لإحراق العلم الوطني

أيوب صدور من تطوان

تقدمت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان من أجل التحقيق مع المسماة حليمة الزين، ومن معها، بخصوص واقعة حرق العلم المغربي وتمزيقه.

وقالت الشكاية، توصلت هسبريس بنسخة منها، إن حليمة الزين، تجرأت على إحراق العلم المغربي خلال مسيرة نظمت بالعاصمة الفرنسية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الريق وإحياء لذكرى مقتل محسن فكري.

وطالب التنظيم الحقوقي بضرورة التحقيق مع المواطنة القاطنة بجنوب فرنسا وتتابع دراستها بجامعة بول فاليري بمونبيلييه، معتبرا الأفعال المرتكبة جريمة منصوصا عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي، وتمس كل مغربي غيور على وطنه.

والتمست جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان فتح تحقيق في النازلة صونا لدولة المؤسسات، وحتى تكون المعنية بالأمر عبرة للآخرين، كما جاء في الشكاية المذيلة بتوقيع الحسن اقبايو، رئيس الجمعية.