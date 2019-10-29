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كُتّاب وآراء
رابطة تطالب بدعم عائلات تلاميذ القطاع الخاص
أعربت رابطة التعليم الخاص بالمغرب عن ارتياحها بشأن "التطور الكبير الذي عرفه القطاع الخاص على مستوى الممارسة التربوية، عبر التطوير المستمر لآليات وطرق التنزيل الفعال للبرامج والمناهج، المتجلي من خلال النتــائج المتميزة التي يحققها تلامذة هذا القطاع"، داعية "الحكومة إلى إرساء صيغة لدعم الأسر التي يتمدرس أبناؤها بالقطاع الخاص، خصوصا أن الظرفية الحالية تتسم بتراجع ملحوظ للقدرة الشرائية".
ودعت الرابطة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية إلى "ضمان السير العادي للدراسة عند تحديد مواعيد إجراء مباراة توظيف أطر الأكاديميات، حفاظا على حق تلاميذ التعليم الخاص في التمدرس، وعدم حرمانهم من أساتذتهم الملتحقين بالعمل بالأكاديميات خلال السنة الدراسية، وذلك من خلال برمجة هذه المباراة نهاية السنة الدراسية".
وطالب المصدر عينه جميع القطاعات الحكومية بـ "اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد المراسيم التطبيقية للقانون الإطار، وضرورة إشراك الرابطة في إعداد النصوص المرتبطة بقطاع التعليم الخصوصي"، لافتا إلى "تمكين أطر القطاع من الاستفادة من إمكانيات وفرص التكوين الأساس والمستمر التي توفرها الوزارة بمراكز التكوين".