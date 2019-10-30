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كُتّاب وآراء
نقابيون يحملون الشارة داخل مراكز تسجيل السيارات
أعلنت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيمها لبرنامج "نضالي متصاعد"، ينطلق بحمل الشارة لمدة 24 ساعة، اليوم الأربعاء، بمراكز تسجيل السيارات على الصعيد الوطني.
وتأتي هذه الخطوة، وفق نداء صادر عن النقابة المذكورة، "احتجاجا على تهرب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من التفاوض حول النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ومحاولة تمرير النظام الأساسي للوكالة ومراسيمه التطبيقية في تكتم شديد وفي إقصاء للمعنيين، وكذا الانتقائية في إلحاق الموظفين والموظفات الذين سيعملون في الوكالة".
وطالب النداء ذاته الجهات المسؤولة "بالجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض مع نقابتنا حول النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مع نهج سياسة شفافة وواضحة في عملية إلحاق موظفي الوكالة والكف عن الانتقائية".