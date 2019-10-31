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كُتّاب وآراء
جمعية "أمراض الليزوزوم" تستنكر انقطاع العلاج
أعربت جمعية أمل للتغلب على أمراض الليزوزوم بالمغرب عن استنكارها لانقطاع علاجات الأطفال المصابين بأمراض "GAUCHER" و"MPS1"، منذ أكثر من 8 أشهر، بالمستشفى الجامعي للأطفال عبد الرحيم الهاروشي.
وطالبت الجمعية، في بيان صحافي صادر عنها، وزارة الصحة وإدارة المستشفى "بالإسراع بتوفير العلاجات من أجل إنقاذ الأطفال الذين تتدهور صحتهم يوما بعد يوم بسبب غياب العلاج بحقن الأنزيم البديل "ERT"، الذي كانوا يتعالجون به في المستشفى نفسه بصفة دورية ولمدة طويلة".
كما حمّل البيان إدارة المستشفى مسؤولية عواقب كل تأخير عن علاج المرضى بالأنزيم البديل، منددا بالزيادة في ثمن تكلفة حصة الحقن بالأنزيم البديل التي أقرتها إدارة المستشفى الجامعي للأطفال عبد الرحيم الهاروشي، "من 200 إلى 750 درهما، بتعليمات شفوية، مما أصبح يشكل عائقا للمرضى، وأغلبهم من ذوي الدخل المحدود".
كما أعلنت الجمعية عن تنظيمها لوقفة احتجاجية أمام أمام المستشفى الجامعي للأطفال عبد الرحيم الهاروشي بالبيضاء، يوم الخميس 31 أكتوبر ابتداء من الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة الثانية عشرة صباحا.