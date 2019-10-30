"ستيام" تنفي منع مهاجرين من التنقل عبر حافلاتها

هسبريس من الرباط

نفت شركة "ستيام"، أن يكون منشور يروج على مواقع التواصل الاجتماعي يهم منع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من حجز تذاكر السفر إلى مدن الشمال صادرا عنها.

وقالت الشركة المغربية، في بيان لها، إن "الوثيقة لا تمت لإدارة ستيام بصلة"، مسجلة أنها ضد العنصرية بشتى أنواعها، مذكرة بأنه على امتداد قرن من اشتغالها، كانت دائما مرحبة بجميع الجنسيات.

من جهته قال مصدر مطلع لهسبريس، إنه "خلافا لما يتم الترويج له في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لم يسبق للسلطات العمومية أن أصدرت أية توجيهات، كيفما كانت طبيعتها ولأية جهة كانت، بمنع تنقل المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بشكل فردي داخل تراب المملكة، سواء عبر وسائل النقل الجماعي أو عبر الوسائل الخاصة".

في المقابل يضيف المصدر ذاته، "يتعلق الأمر بتعاطي السلطات العمومية مع إشكالية التنقل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين عبر اللجوء إلى كراء حافلات للتوجه صوب المناطق الحدودية كخطوة أولى للهجرة غير الشرعية نحو الدول الأوربية، بتنسيق مع شبكات دولية إجرامية متخصصة في الإتجار في البشر، مع العلم أن الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن تسري على المواطنين المغاربة كما تسري على الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني".