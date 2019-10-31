البشير ينسب ضياع "رفاة بنبركة" إلى المصالح العليا للمغرب وفرنسا

هسبريس – نور الدين إكجان

قال البشير بن بركة، نجل الزعيم الاتحادي الراحل المهدي بن بركة، إن تشبث كل من المغرب وفرنسا بمصالحهما العليا في قضية اختفاء والده، "يحول دون اشتغال القضاء والعدالة كما ينبغي"، مسجلا أن "ظروف الاغتيال والاختطاف ما تزال مجهولة إلى حدود اللحظة، كما أن قبره غير معروف".

بن بركة الذي تحدث عبر مقطع فيديو بمناسبة الذكرى 54 لاختفاء والده، أضاف أن "اغتيال المهدي بن بركة يأتي لكونه معارضا مغربيا، ومساندا لتحرر شعوب العالم الثالث"، مشددا على أن "الرجل كان خطرا على النظام، الذي حدد فيما بعد مسؤوليات الجريمة على أعلى مستوى، لكن في المقابل الاستخبارات الفرنسية لها مصلحة في بقاء الأمر هكذا".

وأوضح المتحدث، الذي راسل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الجريمة ما زالت تثير المشاعر في كلا البلدين"، مسجلا أن "التحقيق القضائي في فرنسا جار رغم مضي أزيد من نصف قرن على عملية الاختطاف"، مؤكدا أن "الملف تناوب عليه 10 قضاة لكن دون أن يقدم أحدهم أجوبة للأم والأبناء والأقارب".

وأكمل بن بركة بأن "الأرشيف موجود لدى القضاء المغربي، لكنه يرفض التعاون مع نظيره الفرنسي من أجل حل الملف"، موردا أن "استمرار التستر على الجريمة من قبل الطرفين غير مقبول سياسيا ولا إنسانيا، حيث لا يمكن التحايل أو عرقلة الوصول إلى حل"، مطالبا "الجميع بتحمل مسؤولياته كما ينبغي".

وأشار ابن القائد الأممي إلى أن "العائلة والأقارب دأبوا على تنظيم وقفة رمزية بمكان الاختطاف"، موردا أن "السنة القادمة تصادف الذكرى المئوية لميلاده، وستكون مناسبة للاطلاع على المسار السياسي الرائع الذي خطه الرجل إلى جانب نضالات الشعوب ضد الإمبريالية العالمية"، مسجلا "وجوب مواصلة الكفاح من أجل العدالة".

وختم بن بركة قائلا: "من الضروري محاربة الإفلات من العقاب"، فـ"كشف ملابسات الاختطاف والقتلة ومكان دفن رفاة الرجل، سيكون أحسن تكريم لروحه".