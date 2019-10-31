24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الشامي: "المدن المستدامة" ترتكز على الحريات والتمازج الاجتماعي (5.00)

  2. حملة تستهدف سيارات الأجرة بالبيضاء .. وعقوبات تنتظر السائقين (5.00)

  3. بلافريج يستغرب الرفع من ميزانية الدفاع ويرفض خطاب "العام زين" (5.00)

  4. النجدة: إنهم يُتَرْجِموننا! (5.00)

  5. رُوس: كنتُ محايداً في نزاع الصحراء.. وهذا سوء الفهم مع المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | البشير ينسب ضياع "رفاة بنبركة" إلى المصالح العليا للمغرب وفرنسا

البشير ينسب ضياع "رفاة بنبركة" إلى المصالح العليا للمغرب وفرنسا

البشير ينسب ضياع "رفاة بنبركة" إلى المصالح العليا للمغرب وفرنسا
هسبريس – نور الدين إكجان
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 10:00

قال البشير بن بركة، نجل الزعيم الاتحادي الراحل المهدي بن بركة، إن تشبث كل من المغرب وفرنسا بمصالحهما العليا في قضية اختفاء والده، "يحول دون اشتغال القضاء والعدالة كما ينبغي"، مسجلا أن "ظروف الاغتيال والاختطاف ما تزال مجهولة إلى حدود اللحظة، كما أن قبره غير معروف".

بن بركة الذي تحدث عبر مقطع فيديو بمناسبة الذكرى 54 لاختفاء والده، أضاف أن "اغتيال المهدي بن بركة يأتي لكونه معارضا مغربيا، ومساندا لتحرر شعوب العالم الثالث"، مشددا على أن "الرجل كان خطرا على النظام، الذي حدد فيما بعد مسؤوليات الجريمة على أعلى مستوى، لكن في المقابل الاستخبارات الفرنسية لها مصلحة في بقاء الأمر هكذا".

وأوضح المتحدث، الذي راسل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الجريمة ما زالت تثير المشاعر في كلا البلدين"، مسجلا أن "التحقيق القضائي في فرنسا جار رغم مضي أزيد من نصف قرن على عملية الاختطاف"، مؤكدا أن "الملف تناوب عليه 10 قضاة لكن دون أن يقدم أحدهم أجوبة للأم والأبناء والأقارب".

وأكمل بن بركة بأن "الأرشيف موجود لدى القضاء المغربي، لكنه يرفض التعاون مع نظيره الفرنسي من أجل حل الملف"، موردا أن "استمرار التستر على الجريمة من قبل الطرفين غير مقبول سياسيا ولا إنسانيا، حيث لا يمكن التحايل أو عرقلة الوصول إلى حل"، مطالبا "الجميع بتحمل مسؤولياته كما ينبغي".

وأشار ابن القائد الأممي إلى أن "العائلة والأقارب دأبوا على تنظيم وقفة رمزية بمكان الاختطاف"، موردا أن "السنة القادمة تصادف الذكرى المئوية لميلاده، وستكون مناسبة للاطلاع على المسار السياسي الرائع الذي خطه الرجل إلى جانب نضالات الشعوب ضد الإمبريالية العالمية"، مسجلا "وجوب مواصلة الكفاح من أجل العدالة".

وختم بن بركة قائلا: "من الضروري محاربة الإفلات من العقاب"، فـ"كشف ملابسات الاختطاف والقتلة ومكان دفن رفاة الرجل، سيكون أحسن تكريم لروحه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.