24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4213:1616:1318:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. اليماني: تفويت "سامير" بيد العثماني .. والإغلاق "إهانة" للمغاربة (5.00)

  2. سفارة الصين تعرّف المغاربة بمسار التطور الاقتصادي لبلاد التنين (5.00)

  3. ترامب: مدينة شيكاغو الأمريكية أخطر من أفغانستان (5.00)

  4. الشامي يطالب الحكومة والبرلمان بالنجاعة لمواكبة احتجاجات المغاربة (5.00)

  5. وزير الداخلية يعترف بالوضعية المزرية لأغلبية المجازر في المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بوعياش تقترح الترخيص للإجهاض والجنس الرضائي وإفطار رمضان

بوعياش تقترح الترخيص للإجهاض والجنس الرضائي وإفطار رمضان

بوعياش تقترح الترخيص للإجهاض والجنس الرضائي وإفطار رمضان
هسبريس - نور الدين إكجان
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:00

في أول تعليق رسمي له على مضامين مسودة القانون الجنائي، المعروضة على البرلمان، طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ"إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، وحذف الفصول من 489 إلى 493، فضلا عن رفع التجريم عن الإفطار في رمضان، ثم ضمان "حرية المعتقد" بتعديل الفصل 220 من القانون الجنائي، مع السماح للنساء بالإجهاض في حالة شكل الحمل خطرا على حياتهن".

المقترحات التي قدمها المجلس الذي تشرف عليه أمينة بوعياش، رسميا اليوم الأربعاء، إلى مجلس النواب استندت في مطالبها بخصوص رفع التجريم عن العلاقات إلى "اعتبار "الرضا" حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء، فضلا عن ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص تماشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في سياق الحديث عن الإجهاض إلى أن الوضعية النفسية والاجتماعية والجسدية تمنحها حق الاختيار".

وأضافت المقترحات أن "الفصل 220، المرتبط بمنع حرية المعتقد، لا ينسجم مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أنه يشكل تمييزا، مشددة بصدد العلاقات الرضائية أن تدخل القانون الجنائي في هذه الحالات مسموح فقط استثنائيا عندما يلابسها عنف غير مشروع أو ظروف تفرضها حماية خاصة".

وشدد المصدر ذاته على "ضرورة المواكبة التشريعية الحمائية لواقع الإجهاض السري بالمغرب، والتصدي له بطريقة عقلانية، بالإضافة إلى الاعتراف بأن مواصلة حمل غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بالصحة بمفهومها الشامل الجسدي والاجتماعي والنفسي فيه تعدّ على حرمة كيان السيدة الحامل ومن ثم خرق لحقوق الإنسان".

واستدرك المجلس حديثه عن قضية الإجهاض بالقول: "كل ذلك مع تقرير أنه لا يمكن أن يصبح حدثا مبتذلا لا يستحق وقفة متأنية قبل اللجوء إليه، نظرا لتعلقه أيضا بحياة جنين تعتبر موجودة بالقوة أو بالفعل؛ وهو ما يستلزم إحاطة تحريره بضوابط تحصن اللجوء إليه من الزلل".

واشترطتِ المقترحات إلى النواب البرلمانيين بخصوص الإجهاض "ألا يتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، واستقبال السيدة الراغبة في الإجهاض من طرف طبيب مختص، واطلاعها على المخاطر والمضاعفات المحتملة، ومنحها مهلة أسبوع من أجل التفكير، كما لا يجوز بأي شكل من الأشكال القيام بالعملية سوى بحضور طبيب مختص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - حميد الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:12
جا الوقت باش نعتارفو بيلا أصبحنا بلد شبه إسلامي. الله يحسن خاتمتنا يا رب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
149
2 - القيامة الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:13
الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
111
3 - لاديني الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:17
بادرة رائعة اشكر كل من ناضل من اجل الحريات الفردية، القادم اجمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-310
4 - مشهور الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:17
وقبل ذلك يجب توفير التعليم الجيد والشغل والسكن والعيش الكريم وحرية التعبير والبنيات التحتية ومحاربة الرشوة والتهرب الضريبي وتهريب العملة ..... ملي ديرو شاد الشي ، ديك الساعة يمكن ليكم تهضرو على هاد المساءل اللي كطالبو بيها ، ياأمة ضحكت من جهلها الأمم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
178
5 - ربيع الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:19
لا حول ولا قوة الا بالله ينتظرون الساعة أقسم بالله العظيم حتى في الدول المتقدمة أصبحوا يميلون إلى الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه فساد السياسة فساد المجتمع يعني لا مجال للنقاش معكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
65
6 - رزان الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:19
الله اخليكم ملي تساليو من هاد المطالب شوفو لينا مطلب الصحة والتعليم والنقل والأمن يمكن تاهما داخلين فحقوق الإنسان قادو السبيطارات كيما كينا مرا يغا دير اجهاض كينة وحدة خاصها مستشفى فاش تولد فكرو فيها تاهي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
7 - adil الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:19
وراه كلشي مرخص وكلشي كيدير لي بغا غير خليو عليكم بنادم مستور باش تصب شتا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
8 - يوسف الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:20
لا حول ولا قوة إلا بالله .اللهم احفظنا .هل بلدنا اصبح علماني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
9 - حميد الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:20
واذا ابتليتم فاستتروا ومن لم يخف من الله فلا حاجة له بقانون يحميه لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
10 - استاذة الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:20
ماذا تريدون ان تجعلوا من المغرب ..بالله عليكم الا تعرفون معاناة اطفال العلاقة الغير الشرعية ..احتكوا بهم في المدارس فمعاناتهم تبكي الحجر ..حرام عليكم اتركوا بناتنا وابنائنا بسلام ..وابحثوا عن حلول جذرية لحل مشاكلهم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
11 - ريان الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:22
السلام عليكم، ماذا عساي ان أقول، سوى لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اتقوا الله في انفسكم، وتدكروا يا أولي الالباب قصة قوم للوط، فيها حكمة، وسلام عليكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
12 - سعيد الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:22
أنا شخصيا لست متفق على مقترح السيدة بوعياش، لأن هذا المقترح لا يناسب ولا يوافق حياتنا المغربية الإسلامية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
13 - علي الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:22
ادا كنا فعلا نؤمن بدستورنا المغربي وبهويتنا الإسلامية فيجب علينا أن تتصدى لهذه الأفكار الخبيثة التي يريد البعض منا الدين يسمون أنفسهم حداثين نشرها في مجتمعنا فعوض أن يدافعوا على تحطيم أخلاقنا نحن الدين وضعنا فيهم تقتناكمواطنين من أجل الدفاع عن العيش الكريم للفئات الهشة في ربوع المملكة نراهم يدافعون عن الفساد وتحطيم أخلاقنا الإسلامية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
14 - مواطن الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:23
يجب استفتاء الشعب كما يحدث في الدول الحقوقية الديمقراطية وبما أننا دولة اسلامية يجب استصدار فتوى من مجلس الاعلى لعلماء المغرب. وشكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
15 - الله المستعان الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:23
صدمت من هذا الخبر ما دور هذه الجمعيات يتكلمون بحرية مطلقة ولو تكلم اهل العلم والدين يحابون سيدتي عليكي ان تحترمي الدستور ودستورنا يقول نحن دولة اسلامية والاسلام يحرم ذالك واذا اردتي ان تغير الدستور عليك بالاستفثاء الرجوع الى الشعب الكلمة الاخيرة له اتقوا الله يمهل ولا يهمل كل هذه الكوارث سببها نسينا الله انها من علامات الساعة تذكروا القبر والموت واين فرعون وهامان ووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
16 - abdo agadir الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:23
صافي غادي تكمل الله إدينا فالضو هدا مكان ما بقاش مايتقال .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
17 - عبد الله الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:24
عجباً لهذه المنظمات "الإنسانية": تطالب برفع عقوبة الإعدام على القتلة وتطالب في نفس الوقت بالسماح بقتل الجنين الذي لم يرتكب أي ذنب؟ أي منطق هذا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
18 - Saad الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:25
هادو هما سباب فتن وشباب مشاكل محاد هد ناس معانا عمرنا نزيدو وش اعباد الله هدشي مسؤلين عليه قدام الله ناس كتبيع وكتشري في دين اللهم هذا منكر حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
19 - لا للعلمنة والفساد الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:25
طريق الله الذي يؤدي الى سعادة الإنسان في الدارين ليس هو ما تدعو اليه هذه السيدة، ما تدعو اليه فساد وفاحشة يتنافى وقيم مجتمع مسلم، وإلا فما الفرق حينها بين مجتمع مسلم ومجتمع غربي أو حتى مجتمع بهيمي. لا لعلمنة الدولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
20 - علي الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:26
اشوفوا المواطنين فين عايشين او ديروا ليهم الحل خرجتوا على البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
21 - نوفل الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:27
بغيت نفهم. هاد المجلس بالسلامة اللي كا يطالب ب بحال هاد المطالب. واش خدام فدولة الديانة الرسمية ديالها هي الإسلام ولا فشي دولة اخرى ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
22 - mohamed el الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:27
ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - طاطاوي مقهور الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:28
يا أسفاه في واصلين صافي غاديين بالبلاد للهاوية . عوض تهزو علم الشريعة الاسلامية ونفض الغبار عن الدستور الاسلامي جايين تشرعو ما حرم الله . لكن ويحكم ويحكم عن الله تختصمون يا أولي الامر ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - الحقوقي الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:28
الإجهاض فوق 40 يوما يصبح قتل نفس إذن أين هو حق الحياة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
25 - زمن تطوان الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:29
كل ما هو خارج عن القرآن الكريم فهو علامة من علامات الساعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
26 - متساءل الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:31
لما لا في نيويورك او باريس أمستردام ...
اما في المغرب اتحداك ان يرجع لك أحدهم ابنتك ببطن منتفخة فلا تبحتين إلا على الاجهاض.

الكلام هنا في مغرب الشعارات "السياسية" ...ونحن نعلم ما هي عليه الحقائق على أرض الواقع.

فاكتر الناس "تفتحا" من علية القوم ان "اعتدى" أحدهم على عضو انتى من عائلته ولو برضاها خصوصا ان كان من الطبقة الفقيرة لرايته معه اقبح من البغدادي ...ما يقدر ان يحدت خلل عند "اصدقاءه" الأجانب تحول 360 درجة...من monsieur إلى monstre...

المهم بعد البوطة مجددا "الحرية" اياها...أي أن ليس هنالك من جديد يذكر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - athiest الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:31
يجب إلغاء جميع القوانين اللتي تمس حرية الأفراد للالتحاق بركب الانسانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
28 - نزاري أمين الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:33
و ما شأن الجنين ؟ أليس له حق في الحياة ؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. أين نحن من الإسلام! اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
29 - ادريس الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:33
حلينا جميع مشاكل بلادنا بقالنا غير هدا المشكل تم نصبح من الدول المتقدمة جدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
30 - احمد مفيد الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:34
ما أحوجنا لذلك انها الحقيقة الغائبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
31 - riad الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:35
وهل من يريد فعل شيء سينتظر ترخيص القوانين؟!! هذه القوانين لا معنى لها، وعلى الدولة أن تترك كل واحد لضميره وقناعاته، ولنرى بعد ذلك إن كانوا أغلبية أو أقلية، وفي كل حال من الاحوال لن يضيرنا منهم شيء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - منى الفارسي الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:36
اذا رأت بعض المؤسسات السياسية فضلا في توسيع الحرية على الجسد،دون ان تفهم حق الفهم معناها،واصبحت تلوح بالحرية المثلية ومشاعية الجنس ،وقتل الجنين،ورفع الحرمات على النواة الاسرية،فيجب وبكل صرامة وتاكيد اللجوء للاستفتاء شعبي عن طريق صناديق الاقتراع،وبحضور لجان دولية جد موضوعية. لكي يختار الشعب المغربي هويته بعد 14 قرنا مضت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
33 - محمد الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:36
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم و في افكاركم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هذا هو اللي كنسميوه الفساد العلني و العمومي وما محل الاسلام وديننا الحنيف من الاعراب. وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
34 - مغربي الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:41
مبادرة موفقة وممتازة. أتوقع أن يخرج أتباع التيار الداعشي الظلامي من جحورهم في محاولتهم للرجوع ببلدنا عقودا إلى الوراء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
35 - مغربي ملحد محب للحرية الفردية الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:42
في آخر استطلاع قامت به هسبريس تقريبا 40% من المعلقين في هسبريس يؤيدون إسقاط هذه القوانين القرووسطية المتخلفة. المغرب ليس بلد إسلامي المغرب بلد متوسطي ومرت منه حضارات عديدة وفيه ناس من مختلف العقائد والخلفيات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
36 - mohajir الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:42
من هي بوعياش للتتكلم بإسم المغاربة ومن هوهذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي خلق أصلا فقط لتلميع صورة المغرب و لا يربطه بحقوق الإنسان إلا الخيروالإحسان .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
37 - يجب حل ألم جلس الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:43
مطالبة ما يسمى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما طالب به هو اعتراف ضمني منه بأنه لا يمثل لا الوطن ولا حقوق المواطنين المغاربة. لذلك أدعوه لتغيير اسمه إلى مجلس ضرب حقوق الإنسان لكسب الوظائف والأموال، وأدعوا المواطنين إلى المطالبة بحله وإعادة هيكلته من جديد وذلك برفع عريضة على الأنترنت لمن يهمهم الأمر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
38 - حسن الريفي الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:44
والله نحن شعب لا يستحي. كل شيء بخير وعلى خير في بلدنا و الدوائر الحكومية تقوم بعملها بكل جدارة، والمرضى يتم رعايتهم بكل احترافية وأطفالنا يتعلمون في احسن المدارس باحسن البرامج. والله نحن شعب لا يستحي. لم يبقى لنا سوى العلاقات الجنسية الرضائية و اكل رمضان، حتى تكتمل الصورة . والله لا اجد الكلام سوى لك رب يرعاك يا وطني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
39 - حسن الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 18:49
هذه آراء سياسية شخصية لا تعبر عن المجتمع و الشعب المغربي بل تعبر عن رأي شخصي لبوعياش و واعضاء المجلس.
هذا من " مخطط فرض الفساد على المجتمع".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 39 | عرض: 1 - 39

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.