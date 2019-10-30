منحةٌ للبرلمان الألماني تستهدف مترشحين مغاربة

هسبريس من الرباط

أعلنت سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط أنه "بمناسبة الموعد السنوي لإجراء مقابلة اختيار المترشحات والمترشحين لبرنامج منحة البرلمان الألماني (IPS) سيلتقي، يوم غد الخميس، ممثلون عن البرلمان المغربي مع ممثلين عن جمهورية ألمانيا، ويرأس الوفد الألماني النائب البرلماني فولكمار فوغل".

وجاء في بيان توصلت به الجريدة أنه "في إطار منحة البرلمان الألماني (IPS) يستطيع 120 ممنوحا من جميع دول العالم، خلال الفترة الممتدة بين بداية مارس ونهاية شهر يونيو 2020، التعرف على النظام البرلماني الألماني؛ والهدف من برنامج المنحة هو تتبع عن قرب للمسار السياسي وإجراءات اتخاد القرار بشكل ديمقراطي".

وأضاف المصدر ذاته أن "الممنوحات والممنوحين يشتغلون داخل مكتب أحد النائبات/ النواب البرلمانيين، كما يمكنهم أيضا حضور محاضرات في جامعات برلين"، مشيرا إلى أن "برنامج (IPS) يُنظم تحت رعاية رئيس البرلمان الألماني فولف غانغ شويبل، وبشراكة مع ثلاث جامعات في برلين".

وأوضح البيان أن "البرلمان الألماني يتكلف بمصاريف السفر والإقامة والتأمين، كما يقدم أيضا منحة مالية شهرية للمشاركين في البرنامج".

يُشار إلى أن الوفد الألماني سيلتقي، خلال إقامته بالرباط، مع شخصيات في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم.