24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4213:1616:1318:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. اليماني: تفويت "سامير" بيد العثماني .. والإغلاق "إهانة" للمغاربة (5.00)

  2. النجدة: إنهم يُتَرْجِموننا! (5.00)

  3. سفارة الصين تعرّف المغاربة بمسار التطور الاقتصادي لبلاد التنين (5.00)

  4. وزير الداخلية يعترف بالوضعية المزرية لأغلبية المجازر في المملكة (5.00)

  5. رُوس: كنتُ محايداً في نزاع الصحراء.. وهذا سوء الفهم مع المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | منحةٌ للبرلمان الألماني تستهدف مترشحين مغاربة

منحةٌ للبرلمان الألماني تستهدف مترشحين مغاربة

منحةٌ للبرلمان الألماني تستهدف مترشحين مغاربة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 21:10

أعلنت سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط أنه "بمناسبة الموعد السنوي لإجراء مقابلة اختيار المترشحات والمترشحين لبرنامج منحة البرلمان الألماني (IPS) سيلتقي، يوم غد الخميس، ممثلون عن البرلمان المغربي مع ممثلين عن جمهورية ألمانيا، ويرأس الوفد الألماني النائب البرلماني فولكمار فوغل".

وجاء في بيان توصلت به الجريدة أنه "في إطار منحة البرلمان الألماني (IPS) يستطيع 120 ممنوحا من جميع دول العالم، خلال الفترة الممتدة بين بداية مارس ونهاية شهر يونيو 2020، التعرف على النظام البرلماني الألماني؛ والهدف من برنامج المنحة هو تتبع عن قرب للمسار السياسي وإجراءات اتخاد القرار بشكل ديمقراطي".

وأضاف المصدر ذاته أن "الممنوحات والممنوحين يشتغلون داخل مكتب أحد النائبات/ النواب البرلمانيين، كما يمكنهم أيضا حضور محاضرات في جامعات برلين"، مشيرا إلى أن "برنامج (IPS) يُنظم تحت رعاية رئيس البرلمان الألماني فولف غانغ شويبل، وبشراكة مع ثلاث جامعات في برلين".

وأوضح البيان أن "البرلمان الألماني يتكلف بمصاريف السفر والإقامة والتأمين، كما يقدم أيضا منحة مالية شهرية للمشاركين في البرنامج".

يُشار إلى أن الوفد الألماني سيلتقي، خلال إقامته بالرباط، مع شخصيات في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.