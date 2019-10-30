24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:42
|13:16
|16:13
|18:41
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الذكاء الاصطناعي يساعد علماء الآثار في فك رموز اللغات القديمة
- تلاميذ يواصلون اكتشاف "كنوز الإسلام في إفريقيا"
- "ستيام" تنفي منع مهاجرين من التنقل عبر حافلاتها
- سلطات المملكة تفتحُ باب العودة أمام "مغربيات داعش" لدواع إنسانية
- احتجاج قدماء المحاربين
اليماني: تفويت "سامير" بيد العثماني .. والإغلاق "إهانة" للمغاربة (5.00)
سفارة الصين تعرّف المغاربة بمسار التطور الاقتصادي لبلاد التنين (5.00)
وزير الداخلية يعترف بالوضعية المزرية لأغلبية المجازر في المملكة (5.00)
رُوس: كنتُ محايداً في نزاع الصحراء.. وهذا سوء الفهم مع المغرب (5.00)
- بوعياش تقترح ترخيصا مشروطا للإجهاض و"العلاقات الرضائية" - (86)
- رُوس: كنتُ محايداً في نزاع الصحراء.. وهذا سوء الفهم مع المغرب - (70)
- قدماء المحاربين ينتقدون هزالة التقاعد ويُطالبون بتدخل عاجل للملك - (56)
- جمعية تقاضي طالبة مغربية لإحراق العلم الوطني - (41)
- مبعوث أممي أسبق يعود إلى واجهة ملف الصحراء بزيارة تندوف - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
منحةٌ للبرلمان الألماني تستهدف مترشحين مغاربة
أعلنت سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط أنه "بمناسبة الموعد السنوي لإجراء مقابلة اختيار المترشحات والمترشحين لبرنامج منحة البرلمان الألماني (IPS) سيلتقي، يوم غد الخميس، ممثلون عن البرلمان المغربي مع ممثلين عن جمهورية ألمانيا، ويرأس الوفد الألماني النائب البرلماني فولكمار فوغل".
وجاء في بيان توصلت به الجريدة أنه "في إطار منحة البرلمان الألماني (IPS) يستطيع 120 ممنوحا من جميع دول العالم، خلال الفترة الممتدة بين بداية مارس ونهاية شهر يونيو 2020، التعرف على النظام البرلماني الألماني؛ والهدف من برنامج المنحة هو تتبع عن قرب للمسار السياسي وإجراءات اتخاد القرار بشكل ديمقراطي".
وأضاف المصدر ذاته أن "الممنوحات والممنوحين يشتغلون داخل مكتب أحد النائبات/ النواب البرلمانيين، كما يمكنهم أيضا حضور محاضرات في جامعات برلين"، مشيرا إلى أن "برنامج (IPS) يُنظم تحت رعاية رئيس البرلمان الألماني فولف غانغ شويبل، وبشراكة مع ثلاث جامعات في برلين".
وأوضح البيان أن "البرلمان الألماني يتكلف بمصاريف السفر والإقامة والتأمين، كما يقدم أيضا منحة مالية شهرية للمشاركين في البرنامج".
يُشار إلى أن الوفد الألماني سيلتقي، خلال إقامته بالرباط، مع شخصيات في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم.