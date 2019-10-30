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كُتّاب وآراء
تقرير: أغلب المغربيات يستعملن وسائل منع الحمل
ذكر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن استعمال وسائل منع الحمل في المغرب منتشر بشكل كبير، حيث تصل النسبة إلى 70.8 في المائة في سنة 2018.
تقرير السكان والتنمية لسنة 2019، الذي أصدرته المندوبية اليوم الأربعاء، كشف أن نسبة استعمال وسائل منع الحمل في الوسط الحضري يصل إلى 71.1 في المائة والقروي بـ70.3 في المائة.
وذكر المصدر ذاته أنه جرى تنفيذ سياسة تنظيم الأسرة منذ سنة 1966، إلا أنها لم تتكاثف إلا في سنوات 1980 بعدما كانت محدودة جدا في الستينيات.
ويتجلى من معطيات التقرير أن فقط 8 في المائة من النساء كن يستخدمن وسيلة لمنع الحمل، وقد مر معدل انتشار وسائل منع الحمل إلى 19 في المائة سنة 1980، وإلى 50,3 % سنة 1995، ثم إلى 63 % سنة 2003. وفي سنة 2018، وصلت النسبة إلى 70,8 في المائة، منها 58,0 في المائة لأساليب منع الحمل الحديثة و12,8 في المائة للطرق التقليدية.
ويلاحظ من معطيات التقرير أن انتشار وسائل منع الحمل ازداد ما بين 1979-1980 و2018 بنسبة 265 في المائة، سواء بالنسبة لجميع الوسائل أو الأساليب الحديثة.
ويوضح التقرير أنه في سنة 1995 كان انتشار وسائل منع الحمل إجمالاً أعلى في الوسط الحضري منه في الوسط القروي (64% و39% على التوالي، بفارق 25 نقطة)؛ غير أن هذا الفارق بين الوسطين يتجه إلى الانخفاض.