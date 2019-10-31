"قضاة المملكة" يتهمون "البيجيدي" بتهريب النقاش عن قانون المالية

هسبريس-عبد الإله شبل

يبدو أن التصريحات التي أطلقها مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بخصوص غضب نادي قضاة المغرب من المادة التاسعة من المشروع المذكور، المتعلقة بعدم الحجز على أموال وممتلكات الدولة بالرغم من صدور أحكام قضائية، ستثير أزمة بين الطرفين في غضون الأيام المقبلة.

خرج رئيس الفريق البرلماني للعدالة والتنمية، وهو يتحدث بشكل ضمني عن نادي قضاة المغرب، ليتهمه بالتدخل في مساطر التشريع، رافضا حديث النادي في بلاغ سابق له عن عدم دستورية المادة، حيث أشار البرلماني إلى أن هناك مؤسسات مؤهلة لافتحاص دستورية مختلف التشريعات الصادرة عن البرلمان.

ودعا رئيس فريق العدالة والتنمية القضاة ومن له تضارب المصالح إلى عدم التدخل في الموضوع، حيث شدد على أن المادة المذكورة تطرح إشكالات عديدة؛ منها مساواة الجميع أمام القانون، مشيرا إلى أن الدستور يحث على ضرورة استمرارية المرفق العام، الذي قد يتأثر بالحجز على أموال الجماعة أو الإدارة.

وردّ عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، على ما ذهب إليه رئيس فريق "البيجيدي"، حيث اعتبر أن ذلك يُعد خطوة "من باب تجنب النقاش الحقيقي ليس إلا، لسبب بسيط هو أن نادي قضاة المغرب جمعية مهنية ذات طابع مدني من حقها إبداء الرأي والمواقف في السياسات العمومية التي تسنها الإدارة كيف ما كانت وفقا لما يمنحه لنا الدستور كمجتمع مدني، فضلا عن مبدأ حرية التعبير الدستوري الذي جاء لصالح الجميع وليس لصالح فئة دون أخرى".

وشدّد الشنتوف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه "ليس من حق أحد تقييد عمل الجمعيات المهنية والمدنية دون نص قانوني"، مضيفا أن "الجمعيات المهنية والمدنية تشتغل وفق أنظمتها الأساسية، ويعد الدفاع عن استقلال القضاء أحد أهم أهدافنا المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب".

وأكد رئيس النادي أن النقاش الذي ينبغي التركيز عليه اليوم وايجاد أجوبة له للرأي العام القانوني والحقوقي هو "مضمون المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، لأن من شأن إقرارها إفراغ الأحكام القضائية من محتواها في غياب آليات أخرى تمكن المتقاضين من تنفيذ أحكامهم في مواجهة الادارة وضربا لمبدأ المساواة بينهما في مرحلة التنفيذ على خلاف مرحلة التقاضي".

وسبق أن ندّد القضاة، بمضامين المادة التاسعة من مشروع ميزانية لسنة 2020، معتبرينها "آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها؛ خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على "أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع"، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها".

كما اعتبر قضاة المملكة، المنضوون تحت لواء "نادي قضاة المغرب"، أن ما ذهبت إليه حكومة العثماني، من خلال المادة التاسعة، "يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور".

ونصت المادة التاسعة من مشروع قانون الميزانية، الذي قدمته الحكومة برسم سنة 2020، على أنه "لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز".