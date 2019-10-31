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الرئيسية | مجتمع | "البام" يعيد فتح النقاش حول تقنين الاستعمال الطبي للقنب الهندي

"البام" يعيد فتح النقاش حول تقنين الاستعمال الطبي للقنب الهندي

"البام" يعيد فتح النقاش حول تقنين الاستعمال الطبي للقنب الهندي
هسبريس - أمال كنين
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:00

أعاد حزب الأصالة والمعاصرة فتح النقاش بشأن تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية؛ فبعد تحذير سابق للأمم المتحدة من مخاطر تقنين زراعة هذه النبتة، عاد محمد الشيخ بيد الله، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إلى التساؤل حول منعها.

بيد الله وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة قال فيه: "متى ستسلك بلادنا سبل الاستثمار في هذه النبتة، التي يعتبر المغرب موئلا لها، على غرار العديد من الدول، ككندا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وقريبا في فرنسا؟".

وأضاف بيد الله في سؤاله أن "بعض الأساتذة الجامعيين، خصوصا بجامعة فاس، قد تمكنوا من عزل المواد الكيميائية التي تتركب منها نفس الأدوية المستعملة في أوروبا وأمريكا الشمالية، ناهيك عن إمكانية التعاون مع بعض المختبرات الأجنبية المهتمة بالموضوع، خصوصا ببلجيكا وكندا".

وتابع بأن "الاستعمال الطبي للكيف ومشتقاته أضحى مباحا، بل ضروريا في أكثر من ثلاثين دولة، إذ أثبتت الأبحاث الطبية وحتى السريرية منها نجاعة مشتقات هذه النبتة في بعض الأمراض التي كانت وماتزال عصية على التداوي رغم تقدم علم الفرماكولوجيا".

وقدم بيد الله عددا من الأمثلة على الأمراض التي يمكن علاجها انطلاقا من نبتة "الكيف"، قائلا إن منها أمراضا مخيفة، كمرض الصرع وأوجاع السرطان والبركنسون وحتى ارتفاع ضغط العيون الوراثي والزهايمر، ناهيك عن انعكاسات استعمالها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وسبق أن حذرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في تقريرها السنوي لعام 2018، من أن التنظيم السيئ للقنب الهندي المتاح للاستخدام الطبي، يمكن أن يؤدي إلى زيادة تحويل هذه المواد لتستخدم لأغراض غير طبية.

الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ضربت مثالا بالولايات المتحدة الأمريكية التي ما إن تم فيها تقنين زراعة القنب الهندي حتى تم تسجيل تزايد في عدد الوفيات بجرعات زائدة من المخدرات.

وقالت الهيئة ضمن تقريرها إن "برامج القنب الطبي سيئة التنظيم، التي لا تُدار وفقا لاتفاقيات مراقبة المخدرات، يمكن أن تؤدي إلى تحويل القنب ومنتجاته إلى استخدام غير طبي بما يؤثر سلبا على الصحة العامة".

وفي هذا الإطار، قال شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي للكيف، إن تحذيرات الهيئة الدولية تتعلق بـ"حرب سياسية ضد الدول المنتجة تاريخيا للقنب أشعلتها أمريكا بتحريض من أصحاب صناعة السجائر العالمية، فيما هي تراجعت اليوم عن هذه الحرب وأصبحت أكبر مروج لتقنين القنب لأغراض طبية المسموح به في أكثر من 30 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا الاتحادية، وحتى لأغراض ترفيهية في أوريغون وكولورادو وواشنطن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - بلاحدود.... الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:21
فعلا مقترحات حزب البام بخصوص الاستعمالات الطبية و الصناعية و الصحية و التجميلية و غيرها لنبتة القنب الهندي صائبة و يجب فتح نقاش جدي علمي و فقهي و اقتصادي و إجتماعي من أهل العلم و المعرفة و الأكاديميين المتخصصين بشأن استعمالاتها و استخداماتها في الصناعات الطبية الدوائية و تقنينها و تشجيع المستثمرين المغاربة و الأجانب للاستثمار في هاته النبتة التي إن تم استخدامها بشكل معقلن و مقنن ستكون لها فوائد جمة على منطقة الشمال و المغرب إجمالا...
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13
2 - نورالدين الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:26
كملنا مشكل الفقر والبطالة والعنوسة والهدر المدرسي وارتفاع الاسعار بقا لينا غير الكيف و الجنس الرضائي هههههه فهم تسطا
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-2
3 - زكرياء ناصري الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:29
التفكير في تقنين استعمال هذه النبتة السحرية بأبعادها العلمية وخصوصا منها الطبية شيء محمود ومرغوب فيه ومُشَجَّعٌ عليه،أما أنْ يكون وسيلة للتمويه والتغطية على الممارسات اللاقانونية وفتح الأبواب على مصراعيها للإثراء والاستغناء بتدمير العقول والمجتمع فلا ومليارات ألف لا! وحتى يكون النقاش مُثْمِرا ومنتجا وبالتلي التقنين فالأولى أن يتولاَّه أهل العلم والباحثين والخبراء وليس مِمن هم تحت قبة البرلمان مِن أهل الخبرة في إنتاجه وتسويقه عفواً ترويجه.
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4
4 - mohamed الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:38
بعدو من هده النبتة هي لبقات لينا في هاد لبلاد
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-7
5 - Adil الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:38
بان ليكم غي القنب الهندي مابان ليكم لا صحة لا تعليم ؟صراحة الله ياخذ فيكم الحق يا أحزاب الويل على من تضحكون ؟اليس فيكم رجل رشيد ؟؟؟؟
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2
6 - همستردام الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:50
في هولندا ، يتلقى بعض المرضى الحشيش بوصفة طبية للألم .
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0
7 - Aziz الخميس 31 أكتوبر 2019 - 14:11
Si le maroc veut doubler (voir tripler) le nombre des touristes surtout jeunes, il faut legaliser l'ouverture des coffee shops qui servent les joints de ketama.

Les revenues du maroc en euro et dollar vont atteindre des sommets que le tourisme traditionel n'arrivera jamais a combler.

Amsterdam est un exemple parmis une dizaine de villes americaines aussi qui ont legalises la vente du cannabis a usage personnel.

Portugal a elle aussi decriminaliser la commercialisatio du cannabis et autres drogues durs.
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0
8 - القنب الهندي طبي صالح الخميس 31 أكتوبر 2019 - 14:12
... على غرار العديد من الدول، ككندا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وقريبا في فرنسا؟".

نحن دائما تابعين ماما فرنسا....

لقد حان الوقت لتغيير القنون الذي يجرم الفلاحين الذين يزرعون النبت القنب الهندي لغرذ الطبي.

هناك العديد من الفلاحين في السجون وهناك الكثير من الفلاحين الذين لا يسطتعون الذهب إلى الإدارة أو المستشفي بحيث يخافون بالقبض عليهم.
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0
9 - Ahmed الخميس 31 أكتوبر 2019 - 14:15
il y'a des entreprises qui valent des milliards de dollars aux états unis et au canada mexique qui produisent des médicaments , boisson et autres et nous nous avons déja les plantes naturellement et on exploite pas nos richesses comme il faut, on attend que les occidentaux nous dictent qu'est ce qu'i faut faire
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-1
10 - الجلالي الخميس 31 أكتوبر 2019 - 14:22
هذه الفكرة 7 سنوات وهم يغنون بها وخصوصا نحن نعرف الانتخابات على الابواب
ولكن الحزب له مشاكل بينهم اذا قافلتهم السياسية صعيبة جدا للفلاح
شعب المغرب واعيا ويعرف ماذا سيفعل .اما الترويجات الخاوية لا تسمن ولا تغني من جوع
اللهم اهدي احزابنا العمل الجيد لخدمة الشعب والدولة
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