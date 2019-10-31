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الرئيسية | مجتمع | "لجنة مسيرة باريس" تتبرأ من حرق العلم الوطني

"لجنة مسيرة باريس" تتبرأ من حرق العلم الوطني

"لجنة مسيرة باريس" تتبرأ من حرق العلم الوطني
هسبريس من الرباط
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 15:07

تبرأت اللجنة التنظيمية لمسيرة باريس من واقعة إحراق العلم الوطني للمملكة على هامش المسيرة التي نظمت بالعاصمة الفرنسية تخليدا لذكرى مقتل "سماك الحسيمة"، محسن فكري، بعدما أثار الموضوع موجة استياء واسعة النطاق داخل وخارج المغرب.

وأكدت اللجنة سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "الشكل الموازي الذي عرفته باريس لا علاقة له البتة بالحراك الشعبي في الريف، ولا بالاستجابة لدعوة إخواننا المعتقلين وعائلاتهم الكريمة"، معتبرة أن حرق العلم الوطني "لا يعنيها من قريب ولا من بعيد".

وأوضح المصدر عينه أن الواقعة عبارة عن "نشاط مشبوه استهدف التشويش على مسيرتنا الحراكية الراقية، عبر إثارة أكبر قدر ممكن من الجلبة لتحويل الأنظار عنها، بل أكثر من ذلك استهدفوا نسف الشكل الحراكي كلية، وهو ما فشلوا فيه بفضل وعي الجماهير الشعبية الحراكية".

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