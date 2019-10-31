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وزارة التربية الوطنية تعلن نتائج الحركة الانتقالية

وزارة التربية الوطنية تعلن نتائج الحركة الانتقالية
هسبريس من الرباط
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 14:17

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أسفرت عن استفادة ما مجموعه 36.691 أستاذة وأستاذا من هذه الحركة برسم الموسم الدراسي 2020-2021، مقابل 27.913 برسم الموسم الدراسي 2019-2020، بزيادة تناهز 8778 مستفيدة ومستفيدا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد المستفيدين يتوزع، حسب الأسلاك التعليمية، على 22.810 مستفيدين بالنسبة للتعليم الابتدائي، مقابل 15.625 السنة الماضية، و8004 مستفيدين بالتعليم الثانوي الإعدادي، مقابل 6793 السنة الماضية، و5877 مستفيدة ومستفيدا بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي، مقابل 5495 السنة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستفتح باب الطعون لمدة سبعة أيام بداية من تاريخ صدور هذه النتائج، داعية "كل من يهمه الأمر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، قبل 08 نونبر 2019، التي ستتولى موافاة قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بجميع الطعون في إرسالية واحدة عن طريق البريد المحمول قبل 29 نونبر 2019".

ويأتي الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية على الموقع الرسمي للوزارة، يضيف البلاغ، في هذه الفترة من السنة الدراسية، "في إطار النموذج التدبيري الجديد الذي تعتمده الوزارة القاضي بتمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من التحضير الجيد للموسم الدراسي المقبل 2020-2021، من خلال الإعداد المبكر لبنيات تربوية توفر لجميع المتعلمات والمتعلمين تحصيلا دراسيا ذا جودة".

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1 - نصراوي الخميس 31 أكتوبر 2019 - 15:11
ايوا اشنوا بغيتوا .هل العطلة ثاني من بعد شهر من العمل .ياربي غي تسكتونا من واع واع واع ديالكوم وتخدموا شوية.راه ذنوب الثلاميذ على اكتافكم.عارف كلامي مغيعجبكم يا المعلمين والأساتذة لسبب واحد تحبون أنفسكم فقط
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