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كُتّاب وآراء
"الفلاحة" دعّمت 733 ألف فلاح صغير في 2019
قدّم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمام أعضاء لجنة القطاعات بمجلس النواب، مشروع الميزانية المخصصة للوزارة ضمن قانون المالية للعام 2020، بالإضافة للمنجزات المحققة خلال السنة الجارية.
وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، اليوم الخميس في البرلمان، فإن 82 في المائة من الملفات المستفيدة من المشاريع التي موّلها صندوق التنمية الفلاحية خلال العام الحالي تخص الضيعات الفلاحية الصغيرة (أقل من 10 هكتارات).
وشملت الاستفادة بالأساس الإعداد الهيدروفلاحي والعقاري، وتجهيز الضيعات الفلاحية وغرس الأشجار المثمرة، وإنشاء وحدات التثمين للمنتوجات الفلاحية، بالإضافة لإعانات أخرى.
وبصفة عام، فقد بلغت الاستثمارات الإجمالية ضمن مشاريع الدعامة الثانية التي تهم الفلاح الصغير بالأساس 145 مليار درهم، استفاد منها 733 ألف فلاح.
وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن سلسلة الزيتون من أهم سلاسل الدعامة الثانية، حيث تهم أكثر من 66 في المائة من المساحات المنجزة للغرس يستفيد منها 215 ألف فلاح. كما سيُمكن إنجاز وحدات التثمين لهذه المشاريع من إعادة توزيع حصة أكبر من القيمة المضافة على الفلاحين.