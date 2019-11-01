لقاء تواصلي بشيشاوة يناقش تنمية الطفولة المبكرة

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظّمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة شيشاوة، أمس، لقاء تواصليا للتحسيس بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، بمشاركة كل من المديرية الإقليمية للتربية الوطنية ومندوبية وزارة الصحة.

وجرى خلال هذا اللقاء التواصلي، الذي ترأسه بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة، تسليط الضوء على مجموعة من المرتكزات الأساسية لتنمية الطفولة المبكرة، على مستوى المتابعة الطبية في فترة الحمل، وتغذية الأم والطفل، والعمل على المساهمة في تحسين العرض الغذائي، وتعزيز تفتح الطفل عبر التفاعل واللعب.

ويندرج هذا اللقاء، الذي حضره حوالي 100 مشاركة ومشارك، ضمن الحملة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة المبرمجة فعالياتها خلال الفترة الممتدة ما بين الاثنين 21 أكتوبر والاثنين 4 نونبر من السنة الجارية.

وترمي هذه المبادرة التحسيسية، التي تنظم على مدى يومين، إلى الرفع من درجة الوعي لدى مختلف الأوساط وتحسيس الفاعلين المعنيين بأهمية هذا الموضوع وزيادة الاهتمام به وإبراز آثاره الإيجابية في بناء مستقبل مشرق لفائدة الأجيال الصاعدة ببلادنا، التي تمثل رأسمالا بشريا ورافعة أساسية لمعالجة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

يذكر أن هذا اللقاء عرف مشاركة مختلف الفاعلين المحليين، من سلطات إقليمية ومحلية ومنتخبين وقطاعات حكومية ومجتمع مدني وخبراء لهم ارتباط بموضوع الطفولة المبكرة.

يشار إلى أن المشاركين في اللقاء المذكور قاموا بزيارة مشاريع رمزية ممولة في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ذات صلة بالموضوع، ويتعلق الأمر بدار الأمومة مجاط ووحدة للتعليم الأولى بدوار اريق بجماعة الزاوية النحلية.