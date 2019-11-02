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كُتّاب وآراء
"غياب الاستشارة" يثير استياء نقابة مفتشي التعليم
عبرت نقابة مفتشي التعليم عن استغرابها عدم استشارتها في القرار 062.19 بشأن التوجيه المدرسي والجامعي قبل صدوره، "انسجاما مع النهج الذي اعتمدته الوزارة في إطار ترسيخ ثقافة الحوار والتشارك والإشراك".
جاء ذلك في مراسلة للنقابة المذكورة "استجابة للعديد من الشكايات والاستفسارات التي توصلت بها نقابة مفتشي التعليم من لدن مفتشات ومفتشي التوجيه التربوي"، بعد صدور القرار المذكور عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت الرسالة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إن المادة 31 من القرار المذكور "تتعارض مع مهام المفتش في التوجيه التربوي، ومع ما سعينا إليه في جميع لقاءاتنا السابقة معكم حول تنظيم مهام التفتيش، لتكون مهاما واضحة وتتجنب كل حالات الاقتضاء كالتي وردت في المادة 53 من النظام الأساسي 2003".
كما عبرت المراسلة عن رفض مضمون المادة 31 "لضربها اختصاصات هيئة التفتيش، ولما خلفته من ردود فعل سلبية لدى مفتشي التوجيه التربوي نتيجة الغموض الذي صيغت به، والذي قد يفهم منه شرعنة إسناد قطاعات مدرسية للتوجيه للمفتشين من طرف إدارات الأكاديميات دون الاحتكام إلى المساطر المؤطرة لحركية المفتشين".
وجددت النقابة توضيحها بخصوص التناقص المطرد لعدد مفتشي التوجيه نتيجة الإحالة على التقاعد، "مما يولد حاجة المنظومة التربوية للمزيد من مفتشي التوجيه التربوي قصد التأطير والمراقبة والانخراط في كافة مشاريع الإصلاح، بدل استمرار بعضهم لحد الآن في ممارسة مهام الاستشارة والتوجيه رغم تغييرهم للإطار".
ودعت المراسلة في الأخير إلى تعديل محتوى المادة 31 من القرار المذكور، وذلك "بحذف إمكانية إسناد قطاعات مدرسية للتوجيه للمفتشين كيفما كانت الحالة وعدم ربطها بالاقتضاء، مع تمكين جميع مفتشي التوجيه التربوي بدون استثناء من ممارسة مهامهم المتمثلة في التأطير والمراقبة بالمناطق التربوية".