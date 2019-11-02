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كُتّاب وآراء
حقوقيون ونقابيون يستغربون حذف "شؤون الهجرة"
راسلت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للمهاجرين بالمغرب رئيس الحكومة للتعبير عن استغرابهما بشأن "حذف شؤون الهجرة من الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج"، ودعتاه إلى "تصحيح الوضع".
وقالت المنظمتان ضمن رسالتهما: "تم حذف شؤون الهجرة من الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وهذا يتنافى كلية مع السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء وتدبير شؤون الهجرة، التي تتماشى مع الرؤية التي رسمها جلالة الملك بعد قراره تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بالمغرب منذ سنة 2014، أغلبهم من الدول الإفريقية".
وواصلت الرسالة قائلة إن ذلك يتنافى أيضا مع "عودة المغرب لشغل مقعده بالاتحاد الإفريقي"، و"توجيهات الملك بخصوص سياسة الحكومة في التعامل مع قضية المهاجرين واللاجئين على أراضيها، التي تعتبر الأولى من نوعها المنطلقة من الجنوب، ومقاربة مسألة الهجرة بروح تضامنية وبدون حسابات اقتصادية أو ديموغرافية، وتجاوز المقاربة الأمنية، مما أكسب المملكة المغربية إشعاعا إفريقيا ودوليا بفضل تغليبها البعد الإنساني في التعاطي مع المهاجرين وقضاياهم بالموازاة مع الضرب بيد من حديد على شبكات الاتجار وتهريب البشر، ومع ما قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الاثنين 11 فبراير 2019 بأديس أبابا أمام المشاركين في أشغال الدورة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الافريقي في موضوع الهجرة، وكذا مكتسبات ورهانات ميثاق مراكش حول الهجرة لفائدة القارة الإفريقية، فضلا عن سياسة الهجرة في إفريقيا التابع للاتحاد الإفريقي: (خطة العمل 2018-2027)"، بتعبير الرسالة.
وكان رئيس الحكومة خفض عدد الوزراء بمقدار الثلث في إطار "تدعيم التناسق والتكامل الحكومي، بخلاف تعدد المصالح الذي كان في السابق مصدرا للتنازع والتفرقة، بالإضافة إلى وضع حد لكتابات الدولة التي كانت في حالة عطالة".
وإلى جانب قطاع شؤون الهجرة، تم الاستغناء عن قطاعات الاتصال والمجتمع المدني والشؤون العامة والحكامة والوظيفة العمومية.