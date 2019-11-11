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تراجع القدرة الشرائية يدفع بالتلاميذ من التعليم الخاص إلى "العام"

تراجع القدرة الشرائية يدفع بالتلاميذ من التعليم الخاص إلى "العام"
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 11 نونبر 2019 - 11:30

في الندوة الصحافية التي عقدها بمناسبة الدخول المدرسي الجاري، عزا وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، سبب لجوء آلاف أولياء التلاميذ إلى نقل أبنائهم من التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي إلى تحسّن جودة المدرسة العمومية، بينما رجّحت آراء بعض المتابعين أن يكون السبب مرتبطا بتراجع القدرة الشرائية للأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة التي تدرّس أبناءها في التعليم الخصوصي.

وفيما كشف أمزازي، لأول مرة، في أولى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين خلال السنة التشريعية الحالية، أن عدد التلاميذ الذين انتقلوا من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي بلغ في الموسم الدراسي الحالي 52 ألف تلميذ، يظهر أن تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية له دور أساسي في هذا التحول الجديد للتلاميذ من التعليم العمومي إلى التعليم الخصوصي.

يظهر هذا المعطى، بشكل غير مباشر، بين سطور البلاغ الصادر عن رابطة التعليم الخاص بالمغرب، الذي تضمّن، من بين النقط التي وردت فيه، مطلبا موجّها إلى الحكومة يتعلق بدعم الأسَر التي يتمدرس أبناؤها بالقطاع الخاص، معلّلة هذا المطلب بكون "الظرفية الحالية تتسم بتراجع ملحوظ للقدرة الشرائية لمجموعة من الأسر المغربية".

التفسيران المقدمان لانتقال 52 ألف تلميذ من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، أي تحسّن جودة التعليم العمومي وتراجع القدرة الشرائية للأسر، "لا يمكن نفْي أي منهما"، بحسب عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، مبرزا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ثمّة معطيات عديدة ينبغي أخذها بعين الاعتبار، وعدم التوقف فقط عند رقم 52 ألفا الذي قدمه الوزير أمزازي.

في هذا الإطار، أشار عمور إلى غياب معطيات رقمية حول أعداد التلاميذ الذين انتقلوا من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي خلال السنوات الفارطة، وهو ما يعني، بحسبه، عدم إمكانية معرفة ما إذا كانت نسبة التلاميذ المنتقلين تسير في خط تصاعدي أم لا.

ويرى رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب أنه حتى في حال بيّنت الأرقام أن عدد التلاميذ الذين يغادرون مدارس التعليم الخصوصي وينتقلون إلى التعليم العمومي في ارتفاع، فإن ذلك راجع إلى كون نسبة 67 في المئة من المؤسسات التعليمية الخاصة، خاصة في المدن الصغرى، تتوفّر فقط على التعليم الابتدائي، أي إن نسبة مهمة من التلاميذ الذين يدرسون بها ينتقلون إلى التعليم العمومي لاستكمال تعليمهم الإعدادي والثانوي.

وفيما تحضّر وزارة التربية الوطنية لإنجاز دراسة حول الأسباب الدافعة إلى انتقال التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، اعتبر عبد السلام عمور أن أي بحث في هذا الموضوع ينبغي أن ينصبّ على المؤسسات التعليمية التي تتوفر على أسلاك التعليم الثلاثة، الابتدائي والإعدادي والثانوي، مرجحا أن تكون نسبة التلاميذ الذين ينتقلون منها إلى التعليم العمومي ضئيلة، كونُها تتيح لهم متابعة دراستهم إلى غاية الباكالوريا، عكس المؤسسات التعليمية التي لا تتوفر سوى على التعليم الابتدائي.

وبالنسبة لمؤسسات التعليم الخصوصي التي تتوفر فقط على التعليم الابتدائي، قال عبد السلام عمور إن "السؤال الذي ينبغي طرحه هو هل هناك حركية للتلاميذ في المستويات الوسطى أم لا، كأن يغادر التلميذ الذي يدرس في المستوى الثاني أو الثالث، مثلا، المدرسة الخاصة لاستكمال تعليمه في التعليم العمومي؟"، موردا: "إذا كان الجواب نعم، آنذاك يمكن أن نقول إن هناك انتقالا للتلاميذ من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، وإلا فإن المعطيات المقدمة إلى حد الآن شيء عاد".

وبخصوص طلب دعم الأسر التي يدرس أبناؤها في التعليم الخصوصي، الذي وجهته رابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى الحكومة، أوضح عبد السلام عمور أن "هذا الطلب قديم وليس جديدا، لأن التعليم الخصوصي لا يستفيد من أي دعم، ودعم الحكومة للأسر هو في صالح الدولة، لأنه سيمكّن الأسر من إيجاد مقاعد لأبنائها في المدارس بدل إنفاق الدولة مزيد من الميزانيات الضخمة على التعليم العمومي"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - هاشمي الاثنين 11 نونبر 2019 - 11:43
الناس عاقو بالمدارس الخاصة لأنها في حد ذاتها تجارة مربحة.
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41
2 - العربي الكساب الاثنين 11 نونبر 2019 - 11:46
باسم الله الكل يرى الصورة حسب عدسة عينيه . فان اكدنا الجودة فهي تحسب بالنتيجة.وان اكدنا القدرة الشرائيةنكون قد اخفينا الشمس بالغربال
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5
3 - أستاذ الاثنين 11 نونبر 2019 - 11:46
الجميع هرب من تعليم الإبتدائي فقط لتجنب دراسة الأمازيغية و بعد دالك عادو إلى العمومي في الإعدادي ...
لنكن واقعيين لا يستطيع أي تلميد في العالم أن يتعلم أربع اللغات في آن واحد بالإظافة إلى اللهجة المحلية التي تختلف بين إقليم و أخر ...
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2
4 - محمد ريان الاثنين 11 نونبر 2019 - 11:48
وفي السنوات القادمة سينتقلون إلى الدراسة في القمر على الأقل هناك تنعدم الجاذبية وليس هناك خاص أو عام .
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5
5 - مطلع الاثنين 11 نونبر 2019 - 11:52
ليس القدرة الشرائية وإنما التعليم الخاص لم يعد ذلك التعليم الذي عهده المغاربة ،أصبح مرتعا للتباهي وعجرفة الوالدين لا أقل ولا أكثر
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16
6 - المعلم الاثنين 11 نونبر 2019 - 11:54
الحاجة اللي ممفهوماش هي علاش المعلم ابن الشعب اكيضيع ولاد الشعب . بحال الشفور ديال الطوبيس الكادح اللي مكيوقفش لخوتو فالمحطة . التعليم أمانة في عنق الأستاذ بعيدا عن كل الاعتبارات. احد المعلمين الكادحين في أفريقيا فاز بجائزة نوبل لأنه كان يتقاسم أجره الزهيد مناصفة مع تلامذته .
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-7
7 - مواطن الاثنين 11 نونبر 2019 - 11:55
ممكن سؤال ! لماذا ندفع رواتب نصف مليون معلم و استاذ اي 5 ملايير دولار سنويا اي 5000 مليار ديال فرانك كرواتب لاساتذة لا يجيدون تعليم ابنائنا فنجبر لنقلهم لخصوصي لان مستوى اساتذة الخصوصي الذين بدون خبرة افضل من مرسميين في وظيفة العمومية هل السبب هو قلة الحزم و الصرامة و قلة المراقبة في العمومي ام ان كثرة العطل و قلة ساعات العمل علمتهم الكسل كشعب ك اباء كدافعي ضرائب نطالب بالحزم و تعديل قانون الوظيفة العمومية و زيادة ساعات العمل و العمل في العطل البينية ذاخل القسم لمساعدة التلاميذ المتعتريين لان العطلة لتلميذ لا الاستاذ مثل دول المتقدمة فلا يعقل ان ندفع الالاف ملايير لكسالى اكلخ خربجي بكالوريا الذين اصبحو اساتذة
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-8
8 - االصراحة على عين ميكا الاثنين 11 نونبر 2019 - 11:55
من بين الوزارات الفاشلة مند الاستقلال لامخطط لا استراتيجيات لاهذف واضح.
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6
9 - متتبع الاثنين 11 نونبر 2019 - 11:55
التعليم خصوصي أو عمومي كيفكيف ما دام التعليم مقتصر على "احفض واعرط" بدون فهم. لغة التعليم أم المشاكل تستوجب حلا عاجلا وليس آجلا. التعليم خاص يكون باللغة المغربية مع الإنفتاح على اللغات الأجنبية، هذا هو الطريق الصحيح. كل الدول اللي مشات في هاذ الطريق وصلات
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2
10 - Mounir usa الاثنين 11 نونبر 2019 - 11:56
في عهد الحسن التاني و محمد الخامس رحمهم الله كان المتقفون و أصحاب الدبلومات لهم شأن عظيم و قيمة كبيرة و لآن البزنازى و السماسرية و النصبة هم أصحاب القرارات و هم من يتحكمونة في السيولة و الإقتصاد. أينما درست فإنك لا تساوي شيء
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6
11 - Nabil الاثنين 11 نونبر 2019 - 12:02
تراجع القدرة الشرائية يدفع بالتلاميذ من التعليم الخاص إلى "العام"

و بالتالي من التعليم العام مباشرة الى الشارع .

نجحت الخطة
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0
12 - Moussaid الاثنين 11 نونبر 2019 - 12:03
الم تكفيكم الارباح الطائلة التي تجنونها من جيوب الاباء فاتجه فكركم الى امتصاص اموال الدولة
لتراكموا الاموال بحساباتكم بالبنوك
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13 - بنعباس الاثنين 11 نونبر 2019 - 12:03
واقع القدرة الشرائية للمجتمع المغربي لا تتحمل بتاتا مصاريف التعليم الخصوصي الغير مراقبة وتسير في خط تصاعدي من سنة الى أخرى خصوصا ان الحكومة غير مهتمة بالموضوع على الوجه الاكمل من مراقبة فعلية في المناهج والبرامج والتوجه وحقوق العاملين وبالخصوص تشجيع الاسر بجعل مصاريف التمدرس غير خاضعة للضريبة وذلك اضعف الايمان اذ كيف يعقل انهم يؤدون الضرائب لكي تتحمل الدولة اعباءهم وفي نفس الوقت يؤدون مصاريف دراسة ابناءهم وتنقلهم وتطبيبهم ، نعم للتضامن من جميع الجهات بحيث نجد مؤسسي المدارس الخاصة يطالبون الاعفاء الضرائبي وهم يتسابقون الى المزيد من الاستثمار في الميدان في وقت يغيب فيه تضامن الاسر للدفاع عن مصالحهم ومصالح أبنائهم
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14 - خالد الاثنين 11 نونبر 2019 - 12:04
الآن عدتم وبالأمس خنتم مدرستكم العمومية الحلوة.... اهجروا بسرعة وعودوا إلى مدرستكم الجميلة وتوقفوا عن تحميل آبائكم تكاليف باهضة اتقوا الله تعالى في أنفسكم وهلموا إلى الكد والتحصيل وتوقفوا عن الدروس الخصوصية المؤدى عنها من المبتزين الموظفين وتعاونوا في مابينكم وكونوا مثلنا ونفتخر درسنا مجانا ولله الحمد وتلقينا دروسا للدعم مجانا... أما وأنتم في عصر المعلومة الحية والجاهزة ولا تريدون أن تجتهدوا فغريب أمركم.....
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1
15 - Said الاثنين 11 نونبر 2019 - 12:04
وهنالك سبب آخر يكمن في المدرسة الخصوصية هو أنه لم تقدم أي إضافة فتحتم على الاسرة أن تدفع للمدرس الخوصية وكذلك للساعات الاضافية وهذا طبيعيا لم تتحمله وبما أن الساعات الاضافية أصبحت شر لا بد منه ضحت بالمدرسة الخصوصية
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16 - الحمد لله الاثنين 11 نونبر 2019 - 12:05
اتمنى من الله ان يصبح التعليم عندنا يدخل مرحلة التخصص مند البداية على الاقل ان لن يفلح التلميذ في التفوق في دراسته تكون لديه حرفة يظمن بها على الاقل قوة يومه
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17 - محمد الاثنين 11 نونبر 2019 - 12:06
أسباب مغادرة التلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب يرجع بالدرجة الأولى الى ارتفاع تكاليف التسجيل والتمدرس وجشع مدبري المؤسسات التعليمية الخصوصية ساهم بشكل كبير في المغادرة إضافة الى تدني الخدمات المقدمة وضعف المستوى التعليمي حيث يستقطبون أساتذة دون تكوينهم في مجال التعليم وعليه يجب الاعتناء والارتقاء بالعليم العمومي .
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18 - لحسن الاثنين 11 نونبر 2019 - 12:08
عندنا فإيطاليا كاع المدارس حتى الجامعة كلها مجانية وديال الدولة كولشي سواسية ولد مول الشطابة في نفس القاعة مع ولد وزير عادي مكينش شي حاجة سميتها التعليم الخاص لأنه مضهر من مضاهر الضلم و العنصرية والطبقية البغيضة دولة كإيطاليا مساحتها لاتتعدى نصف المغرب معندهاش حتى الربع من تروات الطبيعة لي عطنا الله ولكن نجحو بالعدل والمعقول والعلم وتحقيق الكرامة لكل المواطنين اجانيب وإيطاليين أميتنا نشوفو بلدنا المغرب على الأقل بحال تونس وليس إيطاليا
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19 - حكيم الاثنين 11 نونبر 2019 - 12:10
ليس تراجع القدرة الشرائية فقط بل ضعف الكفاءات العاملة في المدرسة الخصوصية التي تفتقر للمؤهلات التعليمية والتربوية .
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20 - درواس الاثنين 11 نونبر 2019 - 12:15
الجهات الرسمية تقول بتحسن مردودية و جودت التعليم العمومي و لو نسبيا، و أسطر على كلمة نسبيا. بينما العديد من الحساد الناقمين على رجل التعليم لازالوا يجترون نفس الأسطوانة المشروخة التي صممها لوبي الخواص وتحرير الاقتصاد بتواطؤ مع إعلام المجاري و جهات رسمية تخدم المصالح النيوليبيرالية العالمية...واخا أنا عارف باللي هاد طواحين التخلف لم و لن تفهم ماقلته آنفا، إلا أني أقول فيهم ما قاله الفرنسيون من قبل "القافلة تسير".
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21 - ملاحظ مغربي الاثنين 11 نونبر 2019 - 12:17
هذا له معنى واحد، وهو ان ابناء الطبقة الغنية والمحظوظة في المغرب هي التي سيتلقى ابناءها التعليمي العلمي الجيد باللغات الاجنبية كالإنجليزية والفرنسية لكي يظلوا الأعيان والأسياد ..
اما ابناء الطبقة الكادحة و الفقيرة فيكفيهم التعليم العمومي والتربية الاسلامية واللغة العربية.
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