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الرئيسية | مجتمع | تسريب صوتي للزفزافي يطيح بمدير السجن المحلي "رأس الماء" بفاس

تسريب صوتي للزفزافي يطيح بمدير السجن المحلي "رأس الماء" بفاس

تسريب صوتي للزفزافي يطيح بمدير السجن المحلي "رأس الماء" بفاس
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 01 نونبر 2019 - 13:55

تسبب تسريب صوتي لناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الريف، في الإطاحة بمدير السجن المحلي رأس الماء بفاس.

وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: "بناء على نتائج البحث الأولية الذي يتم حاليا إجراؤه بالسجن المحلي رأس الماء من طرف لجنة تفتيش مركزية، ارتباطا بتسريب تسجيل صوتي من داخل المؤسسة ونشره على بعض المواقع الإلكترونية وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تقرر توقيف ثلاثة موظفين وإحالتهم على المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم، إضافة إلى إعفاء مدير المؤسسة المعنية، وذلك في انتظار استكمال البحث الإداري لترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الملف".

وأضافت المندوبية أنه بمجرد علمها بالتسجيل المذكور، أوفدت، الخميس الماضي، لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، "من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات هذا التسجيل، بغية تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني".

وواصلت قائلة: "يتضح من خلال المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع أن السجين المعني استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم".

وأشارت المندوبية إلى أنه "ارتباطا بنفس الموضوع، قام السجين المعني والسجناء الآخرون من نفس الفئة، المعتقلون بنفس المؤسسة، بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم. وقد خضع الموظفون المعنفون بسبب ذلك لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص. وقد رفض السجناء تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في نفس اليوم"، بتعبير بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توصلت هسبريس بنسخة منه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - haron الجمعة 01 نونبر 2019 - 14:12
بدخوله السجن جعلتم من هذا الرجل مانديلا المغرب فشهرته تعدت حدود المغرب في نضري اطلقوا صراحه بعفو ملكي وجعلوه تحت المراقبۃ الداءمۃ هذا هو الحل لاطفاء شمعته هذا ما نسميه الدهاء السياسي وشكرا
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-15
2 - أستاذة وطنية الجمعة 01 نونبر 2019 - 14:13
هذي الضصارة الزايدة السجن أصبح عبارة عن مكان للراحة وكلما صدر في حق السجين أدنى مطلب يحول طلبه إلى اهانة التي ترجع على الموظفين بالسوء كما وقع حول هذا التسريب . الزيار ثم الزيار هو الحل ولا تسامح لمن أراد الشر للبلاد
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-8
3 - مغربي الجمعة 01 نونبر 2019 - 14:13
مازال الزفزافي يشىرد العاءلات ظلما . على المسؤول ان يرحلوه الى السجن المحلي بالعيون تحت حراسة مستمرة ودائمة.
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-12
4 - الضلم ضلمات يوم القيامة الجمعة 01 نونبر 2019 - 14:14
الضلم ضلمات يوم القيامة. الزفزافي و رفاقه و كثير من الأبرياء لم يسرقوا الاموال و لم يهربوا الأموال و الذهب إلى الخارج. هم وطنيين أكثر من مسؤولينا و لكن بما أن القضاء بيد المخزن فهم في السجون و الأولى أن أن يكونوا مسؤولينا في السجون. غدا لناظره قرين و ملك الملوك يوم القيامة سوف يعطي كل ذي حق حقه و ينتقم من الظالمين إنه عزيز ذو انتقام.
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18
5 - Marocaine الجمعة 01 نونبر 2019 - 14:17
اذا اردت تحرير وطن، ضع في مسدسك عشر رصاصات تسعة للخونة وواحدة للعدو.. فلولا خونة الداخل ماتجرأ عليك عدو الخارج...
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0
6 - من المغرب الجمعة 01 نونبر 2019 - 14:17
التسجيل مدته أكثر من ساعة و كأنه يتحدث إلى مذياع و ما قاله عن التعذيب الذي تعرض له يُدمي القلب و يجعل المغرب في أخر الدول التي تحافظ على حق الإنسان و ما أدراك بالسجين المهم يجب فتح تحقيق في ما قاله عن التعذيب الذي تعرض له خاصة أنه يقول أن ذلك مُوثق بكميرات
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1
7 - karim الجمعة 01 نونبر 2019 - 14:19
ولكن ماذنب الموظفين حتى تتم معاقبتهم.
السجين له حق الاتصال بالهاتف في حدود وقت زمني محدد دون التجسس عليه ومعرفة مايدور بينه وبين المتصل به.حيث انه قد يتصل بزوجته او عشيقته وتدور بينهما احاذيث حميمية.
الإدارة لما اوقفت الموظفين اعلنت انها فعلا تشدد الخناق على السجناء
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8 - جعفر الجمعة 01 نونبر 2019 - 14:22
الزفزافي لا يستحق كل تلك السنوات من السجن على الرغم من أنني لا أوافقه الرأي و أشك في نواياه الغير البريئة ولكن 20 سنة سجنا هذا ظلم بين
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9 - رشيد طنجة الجمعة 01 نونبر 2019 - 14:24
حاسب فراصوا Nelson Mandela الذي قضى 27سنة في السجن دون ان يتراجع عن افكاره شتان بين هذا وذاك.تراجع ان تلك الافكار الهدامة التي تريد ان تفرق بين افراد الشعب الواحد نحن كلنا مغاربةىمن طنجة الى الكويرة
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