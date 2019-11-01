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مباراة لتوظيف عمداء شرطة في الطب والهندسة

مباراة لتوظيف عمداء شرطة في الطب والهندسة
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 نونبر 2019 - 15:37

لأول مرة في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، سيتم تنظيم مباراة لتوظيف عمداء شرطة ممتازين في تخصصات الطب العام، والطب الإشعاعي والبيولوجي، والطب البيطري، ومهندسي الدولة في التنمية المعلوماتية والاتصالات.

وذكرت صفحة المديرية على "تويتر" أن "هذه المباراة تنظم لأول مرة وتندرج ضمن تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفيها".

وبحسب الإعلان عن المباراة، سيتم تنظيمها يوم 29 دجنبر 2019 في الرباط وبمدن أخرى إذا استوجب ذلك عدد المرشحين، وذلك لتوظيف 22 عميد شرطة ممتاز برسم السنة المالية 2019.

ويحتفظ بنسبة 25 في المائة لفائدة المترشحين المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم.

ويحدد الإعلان أن الشهادة المطلوبة هي الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها في تخصصات الطب العام والأشعة والبيولوجيا، ودكتوراه في الطب البيطري أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

كما يهم الإعلان أيضاً الحاصلين على دبلوم مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها في التنمية المعلوماتية والشبكة المعلوماتية والاتصالات.

وسيجرى الاختبار الكتابي في موضوع أو أسئلة تتعلق بالتخصصات المطلوبة أو المهام أو الوظائف المطلوبة، أما الاختبار الشفوي أو التطبيقي فستناقش فيه لجنة المباراة مع المترشح مواضيع مختلفة بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.

وتوضح الشروط أن المباراة مفتوحة في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط النظامية المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، والمستوفين للشروط الخاصة التي ينص عليها النظام الأساسي بموظفي الأمن الوطني.

ويحدد السن الأعلى للمترشحين في 45 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، ذكوراً وإناثاً، المؤهلين بدنياً ونفسيا لمزاولة المهام التي ستناط بهم.

ويلتزمُ كتابةً المترشحون المقبولون بصفة نهائية في إحدى الرتب الفعلية بمصالح المديرية لمدة لا تقل عن ثماني سنوات ابتداءً من تاريخ التوظيف.

ويجب على المترشحين أن يقوموا بتسجيل مسبق على البوابة الإلكترونية لمباريات التوظيف الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني "http://concours.dgsn.gov.ma" قبل إيداع طلباتهم لدى المصالح الإدارية الولائية، أو الأمن الإقليمي، أو الأمن الجهوي، أو المناطق الأمنية، أو مفوضيات الشرطة القريبة من سكناهم، داخل أجل أقصاه 17 نونبر 2019.

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