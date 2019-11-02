24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. هل يفرش "بيجيدي" السجادة الحمراء لـ"الجرار" في انتخابات 2021؟ (5.00)

  2. أمكراز يستهلّ نشاطه الوزاري بالتعارف مع زعماء نقابات عمالية (5.00)

  3. "ناسا" تمنح ميدالية "الخدمة الاستثنائية" للعالم المغربي الودغيري (5.00)

  4. الجزائر تمتعض من قرار مجلس الأمن وتتمسك بدعم "تقرير المصير" (5.00)

  5. قتيل وجريحان في حادث مروري بين مراكش وسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بنعبد القادر: محاكم المملكة تبت في 231 ألف قضية حادثة سير

بنعبد القادر: محاكم المملكة تبت في 231 ألف قضية حادثة سير

بنعبد القادر: محاكم المملكة تبت في 231 ألف قضية حادثة سير
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 01 نونبر 2019 - 23:55

قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، في ندوة دولية نظمت بالدار البيضاء صباح اليوم الجمعة بمناسبة مرور 35 سنة على ظهير 1984 المتعلق بحوادث السير، إن "الوقت قد حان لإجراء تقييم شامل وموضوعي لهذا الظهير".

وشدد وزير العدل، بحضور مسؤولين حكوميين وقضائيين ومحامين، على أن التطورات التي عرفتها المملكة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو القانونية أو الحقوقية، تقتضي اليوم "تحديد المقتضيات التي يتعين مراجعتها بما يسهم في تجويد الظهير وتطويره وملاءمته مع السعي لخلق التوازن بين حقوق الضحايا في التعويض العادل والمنصف، وبين الحفاظ على دينامية قطاع التأمين بالمغرب ووقايته من الهزات والصدمات وما يتولد عنها من تأثير على الاقتصاد الوطني".

وأوضح بنعبد القادر أن وزارته مستعدة "للانخراط بكل إيجابية وفعالية في النقاش الرامي إلى بحث سبل مراجعة ظهير 02 أكتوبر 1984، وتوفير كافة المعطيات الإحصائية والتقنية والقانونية التي من شأنها أن تشكل أساسا سليما للمراجعة المرتقبة"، مؤكدا أنه "بحكم الارتباط الوثيق بين موضوع الخبرة الطبية وبين التعويضات المحكوم بها في إطار الظهير، فإن وزارة العدل منكبة حاليا على دراسة موضوع الخبرة من كافة جوانبه وبحث سبل تطويرها بما يسهم في تحقيق العدالة والفعالية والنجاعة ويكرس دورها كمهنة مساعدة للقضاء".

وقدم المسؤول الحكومي أرقاما حول انعكاس العدد الكبير لحوادث السير على القضاء، حيث سجلت محاكم المملكة، إلى حدود شهر أكتوبر من العام المنصرم، "ما مجموعه 231.030 قضية جنحة سير، منها 143.170 قضية على صعيد المحاكم الابتدائية، و87.860 قضية بمحاكم الاستئناف، وصدر خلال الفترة نفسها ما مجموعه 200.734 حكما قضائيا، منها 119.247 حكما عن المحاكم الابتدائية، و81.487 قرارا عن محاكم الاستئناف".

وبحسب الوزير دائما، فقد سجل خلال سنة 2018 على مستوى التنفيذ في مواجهة شركات التأمين رقمٌ يصل إلى قرابة ثلاثة ملايير درهم، في حين سجلت سنة 2017 تنفيذ شركات التأمين ما يفوق 3 ملايير درهم.

وأضاف وزير العدل أن "عدد الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التأمين سنة 2018 بلغ ما مجموعه 73.421 ملفا، نفذت منها تقريبا نسبة 99،99%، أما خلال سنة 2017 فقد بلغ مجموع الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التأمين 69.565 ملفا، وتم تنفيذ ما مجموعه 78.702 ملف، أي بنسبة تقدر بـ 113،13%".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.