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كُتّاب وآراء
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حزب الطليعة الديمقراطي يطالب بإطلاق سراح ويحمان
السبت 02 نونبر 2019 - 09:15
أدانت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بشدة اعتقال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، مطالبة بإطلاق سراحه، "إثر تعنيف ومتابعة قيد الاعتقال بسبب قيامه بواجبه الوطني والنضالي في التصدي لمشاركة شركة صهيونية في معرض التمور بالراشيدية".
كما ذكّرت كتابة الحزب، في بلاغ لها، "بخطورة سياسة التطبيع المنتهجة مع الكيان الصهيوني ضد القرارات العربية الرسمية التي التزم بها المغرب، وضد التزام الشعب المغربي بكل مكوناته بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - soussi السبت 02 نونبر 2019 - 09:44
اقول لكاتبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و لجميع اعضائه ان ايسرائل دولة ديمقراطية ودات السيادة اتروكها و شانها و دافعو المغرب والشعب لمغربي الدي تمصون دم ديالو
2 - Maria السبت 02 نونبر 2019 - 09:50
لماذا تم القبض عليه, هل لانه ضد التطبيع ام لانه علاقة بناضله قام باهانة الدولة و القيام باعمال شغب ادت الى الضرب و الجرح و اعمال عنف. هذا لا يسمى حرية التعبير. و انا ايضا من حقي ان اعبر عن رايي, و هو ان هناك اشكالية في هذه القضية و هي ان اسرائيل دولة معترف بها من طرف الامم المتحدة, فهمتي? ثانيا ما تقوله ان هذا "ضد القرارات العربية الرسمية" ما اعرفه انا, ان القرار هو الاعتراف بحل الدولتين معا. طبعا هذا لا يعني ان لا نطالب اسرائيل باعطاءنا توضيح رسمي حول ما يجري حاليا في غزة او فلسطين عموما من مواجهات و قتل. و عليكم الدفاع عن قيام دولة فلسطين و ليس عدم الاعتراف باسرائيل بحدود 1967 اما عدم الاعتراف باسرائيل, فاسرائيل تعتبره ارهابا ضدها, لانه يمثل موقف حماس و حزب الله و ايران..
اتمنى ان يكون نقاش واقعي حول هذا الموضوع, لانه لا يوجد اي نقاش و لا اقتراح حلول واقعية, فقط الحماس الزائد عن اللزوم و المظاهرات و التنديد و وو بدون اي نتائج, بالعكس القضية تتعقد يوما بعد يوم و الافق انسد و ليست هناك اي اتفاقيات سلام و وقف اطلاق النار. مذا حققتم انتم كل هذا العقود من التنديد و رفض التطبيع ووو لاشيء
اتمنى ان يكون نقاش واقعي حول هذا الموضوع, لانه لا يوجد اي نقاش و لا اقتراح حلول واقعية, فقط الحماس الزائد عن اللزوم و المظاهرات و التنديد و وو بدون اي نتائج, بالعكس القضية تتعقد يوما بعد يوم و الافق انسد و ليست هناك اي اتفاقيات سلام و وقف اطلاق النار. مذا حققتم انتم كل هذا العقود من التنديد و رفض التطبيع ووو لاشيء
3 - خليل السبت 02 نونبر 2019 - 09:56
ماذا يعني حزب الطليعة بإطلاق سراحه.السيد تهجم على قايد ،وكأنه لم يحصل شيء.بل يجب أن يحاكم، هذه جريمة.وإن تبث أن القايد تجاوز حدوده فهناك قانون يردعه،أما أن تضرب موظف دولة وتدعو إلى إطلاق سراحه.لحماق والطنز هو هذا.
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