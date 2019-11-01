مكتب السكك الحديدية يكشف برنامج العطلة المدرسية

هسبريس من الرباط

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لرحلات القطارات، من الجمعة 1 إلى الثلاثاء 12 نونبر الجاري، بمناسبة العطلة المدرسية التي تتزامن هذه السنة مع عيد المولد النبوي الشريف، تحسبا للحركة الدؤوبة التي ستعرفها تنقلات المسافرين خلال هذه الفترة.

وأورد بلاغ للمكتب أن هذا البرنامج "يهدف إلى ضمان تنقل المسافرين في أفضل ظروف السلامة والراحة، لا سيما من خلال تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة، خاصة على محاور الدار البيضاء -الرباط - فاس - مراكش - طنجة - وجدة، وكذا عن طريق تكثيف الفرق التأطيرية التي تسهر على استقبال وإرشاد المسافرين، سواء داخل المحطات أو على متن القطارات".

وقصد تشجيع الزبناء على الاستفادة من الأسعار المخفضة بقطارات "البراق" و"الأطلس"، يضيف البلاغ، "قام المكتب بتطوير منظومته التعريفية لتقديم عروض بأسعار تفضيلية، بحسب البرمجة المسبقة للسفر وتوقيت القطار وتاريخ السفر".

كما أطلق المكتب حملة تواصلية يدعو من خلالها زبناءه إلى اتباع ستة قواعد للسفر بأثمنة منخفضة، وهي: اقتناء التذاكر مسبقا، والسفر في الوقت الذي يصادف السعر الأدنى، واختيار أفضل قطار خلال اليوم، واقتناء تذكرة ذهاب / إياب للاستفادة من السعر التفضيلي، وينضاف إلى ذلك شراء التذكرة ببطاقة التخفيض المتوفرة بشبابيك التذاكر في المحطات، والاستفادة من عرض ''يالا'' بسعر 49 درهما فقط على متن قطارات "الأطلس"، وكذا عروض "البراق" بسعر 99 درهما بين الدار البيضاء/ طنجة، و89 درهما بين الرباط/طنجة، و79 درهما بين القنيطرة/ طنجة.

وإلى جانب ذلك، ذكر المصدر ذاته أن المكتب يدعو زبناءه إلى الاستعلام حول مواقيت وتعريفة القطارات عبر مركز خدمة الزبناء من خلال الاتصال بالرقم 2255 (ثمن مكالمة محلية)، والموظفين بالمحطات وعلى متن القطارات، والمنشورات الخاصة بالقواعد الست، والموقع الإلكتروني: www.oncf-voyages.ma.