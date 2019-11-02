"التردي" يُغضب محامين بالدائرة الاستئنافية للعيون

هسبريس - محمد الراجي

لجأ المحامون الممارسون بالدائرة الاستئنافية بالعيون إلى مقاطعة جلسات المحكمة سالفة الذكر، احتجاجا على "التردي الذي يطبع العمل القضائي بها"؛ وهو ما دفع المسؤولين القضائيين بالعيون إلى عقد اجتماع مع المحامين المقاطعين، انتهى برفع المقاطعة، مؤقتا، يوم أمس الخميس، في انتظار أن تتحقق الوعود المقدمة إليهم.

وقال المحامون الممارسون بالدائرة الاستئنافية بالعيون، الذين قاطعوا الجلسات لمدة ثلاثة أسابيع، في بيان صادر عنهم، إن المحكمة ذاتها تعيش على وقع صعوبات وإشكالات تعيق حسن سير العمل القضائي، منتقدين ما سموه "استمرارية الوضع المتردي الذي يمس حقوق المتقاضين"، بالدائرة الاستئنافية بالعيون.

وتتمثل أهم المشاكل التي تتخبط فيها الدائرة الاستئنافية بالعيون، حسب المحامي طه ياسين، في بُطء الإجراءات، والتأخر في انعقاد الجلسات والبت في الأحكام؛ وهي مشاكل تعاني منها أغلب محاكم المملكة، "لكن هذا لا يعني أن نظل مكتوفي الأيدي، وإذا اقتضى الأمر فلا مانع أن يكون محامو العيون سباقين إلى إعادة الأمور إلى نصابها داخل المحاكم"، يقول المحامي طه ياسين.

المحامون الممارسون بالدائرة الاستئنافية بالعيون ارتأوا تعليق مقاطعة الجلسات، وعادوا إلى استئناف عملهم، يوم أمس الخميس، بعد اجتماع بين ممثلي هيئة المحامين بالعيون وبين المسؤولين القضائيين بالمدينة، ومنهم الرئيس الأول والوكيل العام للدائرة الاستئنافية ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، انتهى بتقديم وعود بالاستجابة لمطالب المحامين الغاضبين.

وأوضح طه ياسين أن المحامين المقاطعين لجلسات الدائرة الاستئنافية بالعيون علقوا المقاطعة بعد تشاور فيما بينهم، ومنحوا للمسؤولين القضائيين أجَل شهرين "من أجل تفعيل الوعود التي قدموها لنا، فإذا فعّلوها فهذا هو المطلوب؛ لأن ما يهمنا هو أن يكون العمل القضائي مستقرا، ولا نحتج فقط من أجل الاحتجاج، وإذا حدث عكس ذلك فسنعقد اجتماعا ونتخذ على ضوئه الخطوات التي سنتخذها لإعادة العمل القضائي بالدائرة الاستئنافية بالعيون إلى سكته"، يردف المتحدث ذاته.

علاقة بذلك، علمت هسبريس أن العراقيل التي يواجهها المحامون الممارسون في الدائرة الاستئنافية بالعيون يعاني منها زملاؤهم في مدن أخرى؛ فقد عقد محامو مكناس اجتماعا، يوم أمس الخميس، مع المسؤولين القضائيين بالمدينة، تمحور حول سبُل تذليل العقبات التي يواجهونها، وتجويد العمل القضائي، بما يخدم مصلحة المتقاضين والقضاء والمحامين، على حد سواء.