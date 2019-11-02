237 مليون درهم ميزانية تقليص الفوارق بالصويرة

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظّمت جهة مراكش آسفي، أمس الجمعة، لقاء بمدينة الصويرة لعرض حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي بالإقليم وكذا برامج التجهيز الموازية، للفترة بين 2016 و2019.

وفي هذا الإطار، خصّصت جهة مراكش أسفي لإقليم الصويرة أزيد من 75 مليون درهم برسم سنة 2019، واعتمادا ماليا منذ سنة 2016 فاق 237 مليون درهم موزعة بين برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي والبرامج الذاتية والمشاريع ذات البعد الاجتماعي كالصحة والتعليم.

وفي أعقاب اللقاء المذكور، تم توزيع عدد من سيارات النقل المدرسي لفائدة الجماعات القروية بالإقليم، (10 جماعات)، بمساهمة من مجلس الجهة لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، فضلا عن شاحنات صهريجية.

وخلال اللقاء نفسه، قال أحمد أخشيشن، رئيس مجلس الجهة، إن هذه المؤسسة المنتخبة "عملت على استحضار الخصاص الكبير في الولوج إلى الخدمات الأساسية بإقليم الصويرة، باعتباره الإقليم الذي يضم أكبر عدد من الجماعات الترابية القروية بالجهة".

وزاد: "حرصت الجهة على تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والبرامج الموازية، من خلال سد الخصاص في المجالات ذات الأولوية الملحة بالنسبة للساكنة، لا سيما ما يرتبط بفك العزلة والربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب".

يذكر أن هذا اللقاء، المخصص لعرض حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي إقليم الصويرة وكذا برامج التجهيز الموازية، حضره، إلى جانب رئيس الجهة وعامل إقليم الصويرة، كل من رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي للصويرة وأعضاء مجلس الجهة الممثلين لإقليم الصويرة وعدد من رؤساء المصالح اللاممركزة.