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الرئيسية | مجتمع | مسؤولة أوروبية تُشيد بالبنيات التحتية والسلامة الطرقية‬ بالمملكة

مسؤولة أوروبية تُشيد بالبنيات التحتية والسلامة الطرقية‬ بالمملكة

مسؤولة أوروبية تُشيد بالبنيات التحتية والسلامة الطرقية‬ بالمملكة
هسبريس من الرباط
السبت 02 نونبر 2019 - 14:30

أشاد مسؤولون بالتميز الذي يعرفه المغرب على صعيد السلامة الطرقية، وتشييد الطرقات، وذلك في إطار نشاط اللجنة الدولية لفحص المركبات والتي تعقد مؤتمر المجموعة الاستشارية للجنة تحت شعار: "الفحص التقني للمركبات في افريقيا... الفرص والتحديات" بمراكش.

وفي هذا الإطار قال بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إن المغرب يطمح لأن يكون عضوا في هذه اللجنة لما له من مزايا متعلقة أساسا بالتعرف على التجارب الدولية الناجحة.

وأضاف بولعجول قائلا إن اللجنة تضم 140 عضو من هيئات حكومية وكذلك مهنية للعاملين في مجال الفحص التقني والتصديق.

وتابع قائلا إنها "مبادرة مهمة للتعرف على آخر المستجدات على المستوى التشريعي والتنظيمي وكذلك على مستوى المعايير المعتمدة في مجال الفحص التقني العربات"، مشيرا إلى أن المغرب عرف تطورا كبيرا في هذا المجال منذ سنة 2005.

وتابع المتحدث: "القطاع هو في تطور مستمر لكننا وصلنا لمرحلة يجب علينا أن نخلق قيمة مضافة من خلال تطوير القطاع أكثر فأكثر".

من جانبها قالت إليزابيث وارنر، المدير العام للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، إن "المغرب ملتزم التزامًا كبيرًا بالتنقل المستدام ويرحب الاتحاد الأوروبي بحقيقة أن المملكة رائدة في قانون الطرق السريعة الجديد، مع خطة سنوية للسلامة على الطرق، واستثمارات كبيرة في البنية التحتية للطرق".

ورحب الاتحاد الأوروبي أيضًا بمشاركة المغرب في التعاون في مجال النقل الأورو-متوسطي، مما أدى إلى مشاريع ملموسة وطموحات إقليمية مشتركة فيما يتعلق بتنسيق معايير النقل، إذ ذكرت المتحدثة أن المملكة كانت أول بلد متوسطي يوقع اتفاقية جوية مع الاتحاد الأوروبي في عام 2006.

وقالت إن "تعاوننا متعدد الأوجه ويشمل جميع وسائل النقل "، مشيرة إلى أن السلامة على الطرق يجب النظر إليها في السياق الأوسع لأنها في قلب التجارة وحركة الناس.

وتواصل المتحدثة قائلة: "نحن مدعوون إلى مواصلة مواجهة العديد من التحديات (تغير المناخ، وتحديات الترابط والتحديات الأمنية وغيرها) من خلال تبادل تجاربنا ودعم التزاماتنا من خلال مسارات وإجراءات منسقة".

من جانبه قال فيروز أوتون، رئيس المجموعة الاستشارية الإقليمية "سيتا"، إن اللجنة تضم 200 عضو في 55 دولة، بينما في أفريقيا لا تضم سوى 5 أعضاء في بوركينا فاسو ، ساحل العاج ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتونس.

وأكد المتحدث أن منظمته تركز حاليًا على إفريقيا، "القارة التي يفقد فيها 300000 شخص حياتهم كل عام على الطرق وحيث تفتقر هيئات السلامة على الطرق الوطنية إلى التمويل الحكومي" على حد قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - هشام السبت 02 نونبر 2019 - 14:52
واش تتهضر من نيتها ياكما شافت هي لبلانات اما الواقع الله يحيب
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2 - Sofyan doukali السبت 02 نونبر 2019 - 14:54
لم اعد افهم شيئا من أقوال سياسيين.....جميع مواقع وزارات الخارجية تحدر مواطنيها من سياح الى المغرب من مشكل طرقات وحرب طرقات في المغرب.......
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3 - حرب الطرق السبت 02 نونبر 2019 - 14:55
والله أضحكني التقرير واش وجهكم هذا ولا شربتوه
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4 - Brahim السبت 02 نونبر 2019 - 14:55
ربما زارت و رأت فقط الطرق و البنية التحتية المحيطة بقصر الملك ....
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5 - ضحاكت بزاف اليوم!!!! السبت 02 نونبر 2019 - 14:56
والله الا ضحاكت بزاف هاد الصباح بعد ما قريت هاد الخبر. وقيل هاد الناس ما عايشينش معنا هنا. 13000 قتيل سنويا وطرق المملكة أسوا من تلك في أفغانستان.
في دول الأوروبية معدل الوفيات بسبب الحوادث لا يقل عن 500.
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6 - jamal السبت 02 نونبر 2019 - 14:56
أكيد الأخت دي واخذا رشوة من وزارة التجهيز والنقل. تعالي يا ختي للجنوب الشرقي وحتشوفي بنية ما شفتهاش قبلين. حتشوفي بنية المستعمر الفرنسي. الظاهر يا ختشي المسؤولين بتوعنا ما صابوك تخرجي من الرباط عشان ما تشوفييش كوارث.
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7 - Hassan السبت 02 نونبر 2019 - 14:57
وسائل الصحةالضرورية في المغرب ولكن هذه التقارير لا تعجبك ولا نراها في الجرائد. مبروك عليكم كلام المسؤولة إعطاوها وسام اصبح ضروري
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8 - سامي السبت 02 نونبر 2019 - 14:58
شكرا أختي المسؤولة :)))))
مشاكييييل
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9 - مهاجر السبت 02 نونبر 2019 - 15:04
الكذب ثم الكذب قالت مسؤولة أوروبية ان البنية التحتية الطرقات جيدة .هذا هو الكذب بعينيه .هذه المسؤولية تشجع ناهبي أموال الشعب بالاستمرارية في أفعالهم وعدم اصلاح الطرقات والحفر التي مرت عليها أعوام ولا أحد يبالي .
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10 - أو بالاحرى السبت 02 نونبر 2019 - 15:08
مسؤولة أوروبية تُشيد بالبنيات التحتية والسلامة الطرقية‬ بالمملكة المتحدة البريطانية
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