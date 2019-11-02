"النيابة العامة" تُكوِّن القضاة حول النظام الدولي للبطاقة الخضراء

هسبريس - يوسف لخضر

أعطت رئاسة النيابة العامة، اليوم السبت بمقرها في الرباط، انطلاقة سلسلة من التكوينات لفائدة المستشارين والقضاة حول النظام الدولي للبطاقة الخضراء، بشراكة مع المكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير.

والبطاقة الخضراء هي وثيقة دولية للتأمين لضمان حوادث السير التي تتسبب فيها السيارات ذات ترقيم أجنبي فوق تراب أي دولة من الدول الأعضاء في هذا النظام، من بينها المغرب.

وتُعتبر هذه البطاقة أداء فعالة في تأمين حركة السير عبر الدول للناقلات من خلال وثيقة موحدة معتمدة دولياً تثبت توفر مركبة على التأمين الإجباري ضد حوادث السير وتكفل للضحايا الحق في الحصول على التعويض المناسب لجبر الضرر.

وقال عبد الرحيم حنين، رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، إن هذه السلسلة من الدورات التكوينية يحضرها خبراء وقضاة في هذا المجال وتسعى للاطلاع على الممارسات الفضلى للنظام الدولي للبطاقة الخضراء.

وأضاف حنين، في تصريح لهسبريس، أن المغرب بحكم تموقعه الجغرافي كان سباقاً إلى الانضمام إلى هذا النظام سنة 1969، وأصبح كامل العضوية سنة 2002، والهدف منه تسهيل وتيسير حركة السير بالنسبة للسيارات عبر الدول من جهة، وضمان حقوق ضحايا حوادث السير التي تتسبب فيها السيارات الأجنبية من جهة ثانية.

وأوضح حنين أن الدورات التكوينية التي أعطيت انطلاقتها اليوم في الرباط، يستفيد منها قضاة الدائرة الاستئنافية في العاصمة، وبعض القضاة، ومحامين عامين من محكمة النقض، وستستمر في مدن أخرى على مدى ستة أشهر.

من جهته، قال عبد الرحيم ديوري، المندوب العام للمكتب المركزي المغربي لشركات التأمين وحوادث السير، إن المركز هو الذي يمثل المغرب في إطار نطاق العلاقات الدولية لتطبيق مقتضيات البطاقة، بحيث يتكلف بجميع الأمور الضرورية لضمان حصول الضحايا في المغرب على حقوقهم.

وذكر ديوري، في تصريح لهسبريس، أن هذه الأيام الدراسية التكوينية يشارك فيها خبراء لاطلاع القضاة على تفاصيل هذا النظام الدولي وعلى مساطره التي تطبق على السيارات الأجنبية التي تتسبب في حوادث سير.

وعرفت هذه الدورة التكوينية الأولى مشاركة 40 قاضياً من مستشارين ومحامين عامين بمحكمة النقض، ومستشارين ونواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وقضاة ونواب وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية الاستئنافية بالرباط.

وتؤكد رئاسة النيابة العامة أن النظام الدولي للبطاقة الخضراء يكتسي أهمية قصوى للمغرب، بالنظر إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي ووضعه المتقدم بالنسبة لأوروبا، وارتباط جذوره بالمحيط الإفريقي، فضلاً عما تعرفه البلاد من توافد كبير للمركبات ذات الترقيم الأجنبي، والتطور المتسارع للسير الدولي عبر الطرق في ظل عولمة الاقتصاد.